Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildi
Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayolning qariyb 24 soatdan so‘ng tirik holda qutqarilgani haqidagi xabar ko‘pchilikka umid bag‘ishladi. Uning uyi vayron bo‘lgan, ayol esa xarobalar ostida qolib ketgan.
Atrofdagi hududda vaziyat nihoyatda og‘ir bo‘lgan. Vayronalar orasidan odamlarni izlash davom etar ekan, qutqaruvchilar keksa ayolni topishga muvaffaq bo‘lgan.
U ehtiyotkorlik bilan vayronalar orasidan chiqarilib, xavfsiz joyga olib chiqilgan.
Qariyb 24 soatlik noaniqlikdan so‘ng 105 yoshli ayolning tirik topilishi qutqaruvchilarga ham, uning yaqinlariga ham katta umid bergan. Tabiiy ofat oqibatida ko‘plab binolar vayron bo‘lgan bir paytda ayolning omon qolishi alohida e’tibor qozondi.
Qutqaruvchilarning tinimsiz izlanishlari natijasida u vayronalar ostidan topilgan va xavfsiz hududga olib chiqilgan.
105 yoshli ayolning qutqarilishi tabiiy ofatlarning eng og‘ir damlarida ham inson hayoti uchun kurash davom etishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…