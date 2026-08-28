Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi

·6·Texno
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi

Jahon smartfon bozorida flagman qurilmalar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi eʼlon qilgan soʻnggi hisobotga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida Samsung kompaniyasining eng ilgʻor flagmani hisoblangan Galaxy S26 Ultra 5G global bozorda sotuvlar hajmi boʻyicha yuqori natija qayd etib, kuchli toʻrtlikka kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur muvaffaqiyat janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi uchun sezilarli yutuq sifatida baholanmoqda. Oʻtgan yilning shu davrida avvalgi avlod flagmani boʻlgan Galaxy S25 Ultra global reytingning faqat quyi qismidan joy olgan edi. Joriy yilda esa yangi qurilma nafaqat oʻz mavqeini yaxshiladi, balki kompaniyaning premium segmentdagi ulushini sezilarli darajada kengaytirdi.

Global reyting yetakchilari

Tadqiqot natijalariga koʻra, dunyo boʻyicha eng koʻp sotilgan smartfonlar roʻyxatida yetakchilikni anʼanaviy tarzda Apple mahsulotlari band etdi. Ikkinchi chorak yakunlariga koʻra:

  • iPhone 17 5G modeli 6 foizlik ulush bilan 1-oʻrinni egalladi;
  • Ikkinchi pogʻonani iPhone 17 Pro Max 5G band etdi;
  • Uchinchi oʻrin esa iPhone 17 Pro 5G qurilmasiga nasib etdi.
Ushbu kuchli uchlikdan keyingi oʻrinni egallagan Samsung Galaxy S26 Ultra 5G flagmani bozorda eng talabgir Android qurilmasiga aylandi. Bu esa xaridorlar orasida yuqori unumdorlik va ilgʻor kameralarga ega premium gadjetlarga qiziqish yuqoriligicha qolayotganini koʻrsatadi.

Ommaviy segmentdagi muvaffaqiyatlar

Samsung strategiyasi faqatgina qimmatbaho flagmanlar bilan cheklanib qolgani yoʻq. Kompaniya ommaviy va hamyonbop segmentdagi pozitsiyalarini ham muvaffaqiyatli saqlab qoldi. Xususan, Galaxy A07 4G 5-oʻrinni egallagan boʻlsa, Galaxy A17 5G modeli 6-pogʻonadan joy oldi. Shuningdek, Galaxy A17 4G versiyasi reytingning 8-qatoriga joylashdi.

Bozor tahlilchilarining qayd etishicha, flagman qatorining asosiy vakili boʻlgan Galaxy S26 5G esa roʻyxatning 9-pogʻonasini band etgan. Bu holat koreyalik ishlab chiqaruvchining turli narx kategoriyalarida muvozanatni saqlay olayotganini va isteʼmolchilar ehtiyojlarini toʻlaqonli qoplayotganini koʻrsatadi.

Umuman olganda, 2026-yilning ikkinchi chorak yakunlari Samsung tanlagan biznes strategiyasi oʻzini oqlaganini tasdiqladi. Kompaniya nafaqat umumiy bozor ulushini saqlab qoldi, balki qattiq raqobat sharoitida ham premium sinfdagi mavqeyini mustahkamlashga muvaffaq boʻldi.

SamsungGalaxy S26 UltraSmartfonlarCounterpoint ResearchTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 16:24Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaBugun, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda