Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Jahon smartfon bozorida flagman qurilmalar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Counterpoint Research tahliliy kompaniyasi eʼlon qilgan soʻnggi hisobotga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida Samsung kompaniyasining eng ilgʻor flagmani hisoblangan Galaxy S26 Ultra 5G global bozorda sotuvlar hajmi boʻyicha yuqori natija qayd etib, kuchli toʻrtlikka kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur muvaffaqiyat janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi uchun sezilarli yutuq sifatida baholanmoqda. Oʻtgan yilning shu davrida avvalgi avlod flagmani boʻlgan Galaxy S25 Ultra global reytingning faqat quyi qismidan joy olgan edi. Joriy yilda esa yangi qurilma nafaqat oʻz mavqeini yaxshiladi, balki kompaniyaning premium segmentdagi ulushini sezilarli darajada kengaytirdi.
Global reyting yetakchilariTadqiqot natijalariga koʻra, dunyo boʻyicha eng koʻp sotilgan smartfonlar roʻyxatida yetakchilikni anʼanaviy tarzda Apple mahsulotlari band etdi. Ikkinchi chorak yakunlariga koʻra:
- iPhone 17 5G modeli 6 foizlik ulush bilan 1-oʻrinni egalladi;
- Ikkinchi pogʻonani iPhone 17 Pro Max 5G band etdi;
- Uchinchi oʻrin esa iPhone 17 Pro 5G qurilmasiga nasib etdi.
Ommaviy segmentdagi muvaffaqiyatlarSamsung strategiyasi faqatgina qimmatbaho flagmanlar bilan cheklanib qolgani yoʻq. Kompaniya ommaviy va hamyonbop segmentdagi pozitsiyalarini ham muvaffaqiyatli saqlab qoldi. Xususan, Galaxy A07 4G 5-oʻrinni egallagan boʻlsa, Galaxy A17 5G modeli 6-pogʻonadan joy oldi. Shuningdek, Galaxy A17 4G versiyasi reytingning 8-qatoriga joylashdi.
Bozor tahlilchilarining qayd etishicha, flagman qatorining asosiy vakili boʻlgan Galaxy S26 5G esa roʻyxatning 9-pogʻonasini band etgan. Bu holat koreyalik ishlab chiqaruvchining turli narx kategoriyalarida muvozanatni saqlay olayotganini va isteʼmolchilar ehtiyojlarini toʻlaqonli qoplayotganini koʻrsatadi.
Umuman olganda, 2026-yilning ikkinchi chorak yakunlari Samsung tanlagan biznes strategiyasi oʻzini oqlaganini tasdiqladi. Kompaniya nafaqat umumiy bozor ulushini saqlab qoldi, balki qattiq raqobat sharoitida ham premium sinfdagi mavqeyini mustahkamlashga muvaffaq boʻldi.
…