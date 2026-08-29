AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladi

·11·Texno
AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladi

AQSh prezidenti Donald Taramp mamlakatning kosmik sohadagi yetakchiligini saqlab qolish va mustahkamlashga qaratilgan muhim farmonni imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu hujjatga muvofiq, Qoʻshma Shtatlarda maxsus Prezidentlik komissiyasi tuzilib, u United States Space Academy — Amerika kosmi akademiyasiga asos solish ustida ish boshlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus zamonaviy sharoitda kosmosning milliy xavfsizlik, iqtisodiyot, ilmiy tadqiqotlar hamda texnologik taraqqiyot uchun strategik jihatdan qanchalik muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Vashington maʼmuriyati kelgusida kosmik tarmoqni rivojlantirish uchun yetakchi kadrlar bazasini shakllantirish niyatida.

Yangi kadrlar tayyorlash yoʻnalishlari

Qabul qilingan hujjatga asosan, AQSh kelgusi avlod mutaxassislarini tayyorlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bunga astronavtlar bilan bir qatorda olimlar, muhandislar, kosmik tizimlar operatorlari, tadbirkorlar, davlat xizmatchilari hamda harbiylar kiradi.

Loyiha doirasida mamlakat boʻylab eng istiqbolli mutaxassislarni oʻziga jalb qilish, ularni oʻqitish va sohaga biriktirib qolish asosiy vazifa etib belgilangan. Bu esa kelgusida turli yoʻnalishdagi kosmik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beradi.

Komissiya tarkibi va boshqaruv

Tashabbusni hayotga tatbiq etish maqsadida maxsus tuzilma — Prezidentlik komissiyasi tashkil etilmoqda. Uning rahbarligi NASA rahbariga yuklatildi. Shuningdek, prezidentning fan va texnologiyalar hamda iqtisodiy siyosat masalalari boʻyicha yordamchilari komissiya raisining oʻrinbosarlari lavozimini egallaydilar.

Bundan tashqari, NASA rahbarining oʻrinbosari ushbu komissiyaning ijrochi direktori etib tayinlandi. Yuqori martabali amaldorlardan iborat bunday boshqaruv tizimi loyihaning oʻz vaqtida va samarali amalga oshirilishini taʼminlashga qaratilgan.

AQShKosmosNASADonald TrampTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiBugun, 10:25Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinBugun, 09:53Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi