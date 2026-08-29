Tramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildi

·1·Dunyo
Tramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildi

AQSH Prezidenti Donald Tramp Venesuela bilan «jahon tarixidagi eng yirik» neft bitimi tuzilganini ma’lum qildi. Bu haqda u o‘zining Truth Social ijtimoiy tarmog‘ida yozdi.

«AQSH Venesuela bilan jahon tarixidagi eng yirik neft kelishuvi bo‘yicha bitim tuzdi!» — deb ma’lum qildi Tramp.

Uning aytishicha, kelishuv uning topshirig‘i asosida AQSH Davlat kotibi Marko Rubio va urush vaziri Pit Xegset tomonidan Venesuela prezidenti vazifasini bajarayotgan Delsi Rodriges hamda xususiy biznes vakillari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Donald Trampning ta’kidlashicha, AQSH Venesueladagi 65 milliard barreldan ortiq tasdiqlangan neft zaxiralari ustidan nazorat paketini qo‘lga kiritgan.

«Ushbu tarixiy kelishuv Amerika neft zaxiralarini ikki baravardan ko‘proq oshiradi, mamlakatimiz uchun mavjud neft hajmini sezilarli darajada ko‘paytiradi va kelgusi yillarda barcha amerikaliklar uchun benzin narxining ancha pasayishiga olib keladi», — dedi AQSH prezidenti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdiBugun, 12:39Istanbulda ikki tramvay to‘qnashdiIstanbulda ikki tramvay to‘qnashdiBugun, 11:1215 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadi15 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadiBugun, 10:57«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!Bugun, 10:0629 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdi29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdiKecha, 23:54Futbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiFutbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi