Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildi
Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti safarda Kristal Pelas mehmoni boʻlib, yirik 4:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda mezbonlar darvozasini ikki bor ishgʻol qilgan yarim himoyachi Rayan Sherki oʻyinning ilk boʻlimidagi harakatlaridan noroziligini yashirmadi va oʻz chiqishiga shafqatsizlarcha baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com xabar berishicha, Selsxert Park stadionida oʻtgan bahsda shaharliklar ikkinchi boʻlimda ustunlikni toʻliq oʻz qoʻllariga olishdi. Oʻyinda Erling Xoland ham dubl qayd etgan boʻlsa, Fil Foden ikkita golli uzatma muallifiga aylandi. Ushbu gʻalaba Manchester Siti jamoasining yangi Premyer-ligadagi mavsumini mukammal boshlaganini taʼminladi.
Rayan Sherkining oʻz oʻyiniga tanqidiy bahosiLioni soʻnggi yarim himoyachisi uchrashuv qahramoniga aylanganiga qaramay, Sky Sports nashriga bergan intervyusida dastlabki daqiqalardagi harakatlarini ochiqdan-ochiq tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa birinchi boʻlimda boʻsh zonalarni topishda qiynalgan va uning shaxsiy oʻyini talab darajasida chiqmagan.
"Mening oʻyinim uncha yaxshi boʻlmadi. Birinchi boʻlimda biz boʻshliqlarni topa olmadik, men juda yomon oʻynadim", — deya tan oldi fransuziyalik futbolchi. Shuningdek, u ikkinchi boʻlimda bosh murabbiy Enso Mareskaning koʻrsatmalari va oʻzgarishlari evaziga oʻyinni tubdan oʻzgartirishga muvaffaqiylanganini taʼkidladi.
Yangi davr va tarixiy natijalarUshbu mavsumda jamoada sezilarli oʻzgarishlar yuz berdi. Rayan Sherki Pep Gvardiola davri yakunlanib, italiyalik mutaxassis Enso Mareska boshchiligida yangi tarix boshlanayotganini qayd etdi. Futbolchining fikricha, jamoa maydonda oʻzining eng yaxshi fazilatlarini koʻrsatishga tayyor.
Taʼkidlash joizki, Rayan Sherki oʻzining Premyer-ligadagi dastlabki ikki oʻyinidayoq ikkita gol va ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Angliya chempionati tarixida mavsumning dastlabki ikki uchrashuvidayoq ham gol, ham assistlar boʻyicha dubl qayd etgan uchinchi futbolchiga aylandi. Bungacha faqat Tyerri Anri va Didye Drogba shunday natija koʻrsatgan edi.
…