Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildi

·6·Sport
Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildi

Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Manchester Siti safarda Kristal Pelas mehmoni boʻlib, yirik 4:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda mezbonlar darvozasini ikki bor ishgʻol qilgan yarim himoyachi Rayan Sherki oʻyinning ilk boʻlimidagi harakatlaridan noroziligini yashirmadi va oʻz chiqishiga shafqatsizlarcha baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com xabar berishicha, Selsxert Park stadionida oʻtgan bahsda shaharliklar ikkinchi boʻlimda ustunlikni toʻliq oʻz qoʻllariga olishdi. Oʻyinda Erling Xoland ham dubl qayd etgan boʻlsa, Fil Foden ikkita golli uzatma muallifiga aylandi. Ushbu gʻalaba Manchester Siti jamoasining yangi Premyer-ligadagi mavsumini mukammal boshlaganini taʼminladi.

Rayan Sherkining oʻz oʻyiniga tanqidiy bahosi

Lioni soʻnggi yarim himoyachisi uchrashuv qahramoniga aylanganiga qaramay, Sky Sports nashriga bergan intervyusida dastlabki daqiqalardagi harakatlarini ochiqdan-ochiq tanqid qildi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa birinchi boʻlimda boʻsh zonalarni topishda qiynalgan va uning shaxsiy oʻyini talab darajasida chiqmagan.

"Mening oʻyinim uncha yaxshi boʻlmadi. Birinchi boʻlimda biz boʻshliqlarni topa olmadik, men juda yomon oʻynadim", — deya tan oldi fransuziyalik futbolchi. Shuningdek, u ikkinchi boʻlimda bosh murabbiy Enso Mareskaning koʻrsatmalari va oʻzgarishlari evaziga oʻyinni tubdan oʻzgartirishga muvaffaqiylanganini taʼkidladi.

Yangi davr va tarixiy natijalar

Ushbu mavsumda jamoada sezilarli oʻzgarishlar yuz berdi. Rayan Sherki Pep Gvardiola davri yakunlanib, italiyalik mutaxassis Enso Mareska boshchiligida yangi tarix boshlanayotganini qayd etdi. Futbolchining fikricha, jamoa maydonda oʻzining eng yaxshi fazilatlarini koʻrsatishga tayyor.

Taʼkidlash joizki, Rayan Sherki oʻzining Premyer-ligadagi dastlabki ikki oʻyinidayoq ikkita gol va ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Angliya chempionati tarixida mavsumning dastlabki ikki uchrashuvidayoq ham gol, ham assistlar boʻyicha dubl qayd etgan uchinchi futbolchiga aylandi. Bungacha faqat Tyerri Anri va Didye Drogba shunday natija koʻrsatgan edi.

Rayan SherkiManchester SitiPremyer-ligaErling XolandEnso Mareska
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:414 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)Bugun, 10:32Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiRahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiBugun, 10:18Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 10:122 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)