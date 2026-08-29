15 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadi

·20·Dunyo
15 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadi

Chechenistonda 15 yoshli qiz ro‘molini mahkamlayotganda tasodifan ignani yutib yuborgan. O‘tkir jism uning ichagida qariyb uch hafta saqlanib, 20 kundan keyin tabiiy ravishda organizmdan chiqqan. Bu haqda «Sapa Kavkaz» xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea o‘smir ro‘molining uchidagi bezakni maxsus igna yordamida mahkamlayotgan vaqtda sodir bo‘lgan. Qiz darhol shifokorlarga murojaat qilgan. Oradan ikki kun o‘tib o‘tkazilgan tekshiruvda yot jism ichakda ekani aniqlangan.

Shifokorlar ignani endoskopik usulda olib tashlashni rejalashtirgan. Biroq u juda chuqur joylashgani sababli muolajani amalga oshirish imkoni bo‘lmagan. Natijada 20 kun o‘tib, igna tabiiy ravishda chiqib ketgan.

Bemorning qarindoshi, shifokor-nefrolog Tamila Sitsiyeva bu holatni juda kam uchraydigan va katta omad sifatida baholagan.

Mutaxassis ro‘mol o‘raydigan qizlarni ignani og‘izga yaqin tutmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, ko‘pchilik ro‘molni o‘rash jarayonida ignani og‘ziga yaqin ushlashga odatlangan. Ammo ehtiyotsiz qilingan bitta harakatning o‘zi o‘tkir ignani yutib yuborishga sabab bo‘lishi mumkin.

Bunday holat esa ichki a’zolarning shikastlanishi, jiddiy asoratlar va hatto jarrohlik amaliyoti zaruratiga olib kelishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda ikki tramvay to‘qnashdiIstanbulda ikki tramvay to‘qnashdiBugun, 11:12«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!Bugun, 10:0629 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdi29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdiKecha, 23:54Futbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiFutbol to‘pini boshida ushlab, 17 ta futbolka kiygan erkak Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:49Daraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatDaraxtni taqillatib ov qiladigan sirli primatKecha, 23:27AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!AQSHning Sietl shahrida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi!Kecha, 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi