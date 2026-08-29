Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindi

·13·Texno
Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindi

NASA agentligining Curiosity marsochodi Qizil osmon ostidagi marscha landshaftni suratga olish jarayonida gʻalati qora obyektni muhrlab qoʻydi. Uzun paypaslagichlarga ega dengiz jonzotini eslatuvchi mazkur surat internet foydalanuvchilari eʼtiborini tortib, keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar ushbu topilmaning asl tabiatini oʻrganib chiqib, haqiqatda nima sodir boʻlganiga oydinlik kiritishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, gʻalati kadr aslida 2023-yilning 20-avgustida olingan boʻlib, vaqt oʻtishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda yana faol tarqala boshladi. Suratning chap qismida joylashgan qora obyekt shaklan faqat meduzani emas, balki Gerbern Uellsning mashhur asaridagi "Dunyolar jangi"dagi uch oyoqli maxluqni ham eslatib yuboradi. Biroq olimlarning taʼkidlashicha, Mars atmosferasida hech qanday tirik mavjudot yoki uchar jism aniqlangani yoʻq.

Texnik nosozlik yoki kosmik nurlanish

Mutaxassislar bunday gʻalati artefaktlarning paydo boʻlishini bevosita kosmik apparat jihozlarining ishlashi bilan izohlamoqda. Eng ehtimolli versiyaga koʻra, sirli iz kosmosdan kelib tushgan zaryadlangan zarchaning Curiosity navigatsiya kamerasining (NavCam) kremniy detektoriga borib urilishi oqibatida hosil boʻlgan.

Kosmik nurlanish va yuqori energiyali zarralar koʻpincha surat sensorlarida turli yorugʻ yoki qora dogʻlarni keltirib chiqarishi odatiy hol hisoblanadi. Oddiy kuzatuvchi uchun bu kabi nuqsonlar Mars sirtidagi real obyekt yoki oʻzgaretsiyali jism sifatida qabul qilinishi juda oson, bu esa internetda turli asossiz taxminlarni keltirib chiqaradi.

Kadrlar solishtiruvi sirni ochdi

Ushbu ilmiy taxminni toʻla tasdiqlovchi amaliy dalillar ham mavjud. Curiosity ilmiy tadqiqotlar doirasida bitta hududning oʻzini qisqa vaqt oraligʻida ketma-ket bir necha marotaba suratga oladi. Aniqlanishicha, "meduza" tasvirlangan kadrdan naqd 13 va 25 soniya oldin xuddi shu nuqta oʻsha kamera vositasida tasvirga olingan edi.

Oldingi kadrlarning tahlili shuni koʻrsatdiki, ularning birortasida ham hech qanday sirli siluet mavjud emas. Bu esa topilma na Mars tuprogʻida turganini, na sayyora yuzasida harakatlanganini aniq koʻrsatadi. Demak, obyekt haqiqatan ham kosmik zarrachaning kamera sensoriga koʻrsatgan taʼsiri natijasida yuzaga kelgan optik artefakt xolos.

MarsCuriosityNASAKosmosIlmiy Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiAQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiBugun, 11:50Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiBugun, 10:25Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinBugun, 09:53Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi