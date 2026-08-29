Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindi
NASA agentligining Curiosity marsochodi Qizil osmon ostidagi marscha landshaftni suratga olish jarayonida gʻalati qora obyektni muhrlab qoʻydi. Uzun paypaslagichlarga ega dengiz jonzotini eslatuvchi mazkur surat internet foydalanuvchilari eʼtiborini tortib, keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Mutaxassislar ushbu topilmaning asl tabiatini oʻrganib chiqib, haqiqatda nima sodir boʻlganiga oydinlik kiritishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, gʻalati kadr aslida 2023-yilning 20-avgustida olingan boʻlib, vaqt oʻtishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda yana faol tarqala boshladi. Suratning chap qismida joylashgan qora obyekt shaklan faqat meduzani emas, balki Gerbern Uellsning mashhur asaridagi "Dunyolar jangi"dagi uch oyoqli maxluqni ham eslatib yuboradi. Biroq olimlarning taʼkidlashicha, Mars atmosferasida hech qanday tirik mavjudot yoki uchar jism aniqlangani yoʻq.
Texnik nosozlik yoki kosmik nurlanishMutaxassislar bunday gʻalati artefaktlarning paydo boʻlishini bevosita kosmik apparat jihozlarining ishlashi bilan izohlamoqda. Eng ehtimolli versiyaga koʻra, sirli iz kosmosdan kelib tushgan zaryadlangan zarchaning Curiosity navigatsiya kamerasining (NavCam) kremniy detektoriga borib urilishi oqibatida hosil boʻlgan.
Kosmik nurlanish va yuqori energiyali zarralar koʻpincha surat sensorlarida turli yorugʻ yoki qora dogʻlarni keltirib chiqarishi odatiy hol hisoblanadi. Oddiy kuzatuvchi uchun bu kabi nuqsonlar Mars sirtidagi real obyekt yoki oʻzgaretsiyali jism sifatida qabul qilinishi juda oson, bu esa internetda turli asossiz taxminlarni keltirib chiqaradi.
Kadrlar solishtiruvi sirni ochdiUshbu ilmiy taxminni toʻla tasdiqlovchi amaliy dalillar ham mavjud. Curiosity ilmiy tadqiqotlar doirasida bitta hududning oʻzini qisqa vaqt oraligʻida ketma-ket bir necha marotaba suratga oladi. Aniqlanishicha, "meduza" tasvirlangan kadrdan naqd 13 va 25 soniya oldin xuddi shu nuqta oʻsha kamera vositasida tasvirga olingan edi.
Oldingi kadrlarning tahlili shuni koʻrsatdiki, ularning birortasida ham hech qanday sirli siluet mavjud emas. Bu esa topilma na Mars tuprogʻida turganini, na sayyora yuzasida harakatlanganini aniq koʻrsatadi. Demak, obyekt haqiqatan ham kosmik zarrachaning kamera sensoriga koʻrsatgan taʼsiri natijasida yuzaga kelgan optik artefakt xolos.
…