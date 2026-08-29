Olmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildi
Qozog‘istonning Olmaota viloyati Talg‘ar tumanidagi Aqtas qishlog‘ida tandir non sotib ishlagan 35 yoshli O‘zbekiston fuqarosi pichoqlanishi oqibatida halok bo‘ldi. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, marhum so‘nggi besh yil davomida mahalliy tandirxonada ishlab, non sotgan. Voqea tandirxonada xaridorlardan biri bilan yuzaga kelgan janjal vaqtida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, og‘zaki tortishuv keyinchalik mushtlashuvga aylangan.
Janjal paytida 56 yoshli gumonlanuvchi pichoq olib, O‘zbekiston fuqarosining ko‘krak qismiga ikki marta zarba bergan. Erkak olgan og‘ir jarohatlari oqibatida vafot etgan.
Hodisa yuzasidan Olmaota viloyati politsiya departamenti tomonidan qotillik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tezkor-qidiruv tadbirlari davomida 56 yoshli gumonlanuvchi aniqlanib, qo‘lga olingan va vaqtincha saqlash izolatoriga joylashtirilgan. Politsiya ma’lum qilishicha, u o‘z aybini tan olgan.
Marhumni mahalliy aholi yaxshi tanishgani aytilmoqda. Uning qishloq aholisi o‘rtasida yaxshi obro‘ga ega bo‘lgani, hatto juma kunlari nonni bepul tarqatgani haqida ham ma’lumotlar tarqalgan.
Ayni paytda tergov davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar janjalning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda.
…