Yunusobodda elektromobil yonib ketdi

·26·Jamiyat
Yunusobodda elektromobil yonib ketdi

28 avgust kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida elektromobilda yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar bergan.

Ma’lum qilinishicha, soat 02:16 da Yunusobod tumani, G‘ayratiy ko‘chasi, 79-uy oldida elektromobil yonayotgani haqida FVVga xabar kelib tushgan.

Shundan so‘ng qutqaruv texnikasi voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan. Yong‘in soat 02:24 da to‘liq bartaraf etilgan.

Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘q. Yong‘inning kelib chiqish sabablari haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Tunda yonib ketgan va tutun ichida qolgan avtomobilning orqa ko‘rinishi.Tunda tutun ichida qolgan va qattiq yongan avtomobilning orqa qismi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiBugun, 11:05Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiRasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiBugun, 08:34Qarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangQarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangBugun, 00:35Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Kecha, 15:26Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Kecha, 15:13Mustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiMustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiKecha, 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi