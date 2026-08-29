Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildi

·0·Texno
Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildi

Hisense kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi flagman mahsuloti — Starlight S2 Pro nomli lazerni 4K televizorini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma yirik ekran formatlarini xush koʻruvchi foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlib, ilgʻor tasvir hamda ovoz texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi televizor uch rangli RGB-lazerni yorugʻlik manbasidan foydalangan holda 3840×2160 piksellar aniqligidagi yuqori sifatli tasvirni taqdim etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma BT.2020 ranglar fazosining 110 foizini qamrab oladi, bu esa ranglarning oʻta boy va tabiiy chiqishini taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va displey sifati

Qurilmaning barqaror ekrandagi yorugʻligi 500 nitgacha yetadi. Mutaxassislarning qayd etishicha, bu koʻrsatkich avvalgi avlod modellariga nisbatan 15 foizga yuqori natijani tashkil etadi. Shuningdek, televizor 0,2 proeksiya koeffitsiyenti bilan jihozlangan boʻlib, uni devorga yaqin masofadan turib ham keng formatli kontentni namoyish etish uchun qulay qiladi.

Starlight S2 Pro modeli uch xil oʻlchamdagi ekran variantlarida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 80, 88 hamda 100 dyuymli diagonallarga ega versiyalardan birini tanlashlari mumkin boʻladi.

Ovoz tizimi va unumdorlik

Qurilmaning audi imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, uning ovozi uchun Harman/kardon brendining maxsus 4.1.2 konfiguratsiyali tizimi javob beradi. Umumiy quvvati 100 vattni tashkil etuvchi ushbu tizim Dolby Atmos va DTS-X texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi va uy sharoitida kinozal muhitini yaratadi.

Televizorning apparat qismi MediaTek MT9649 chipiga asoslangan boʻlib, qurilma 3 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Simsiz ulanishlar uchun esa eng soʻnggi Bluetooth 5.4 moduli koʻzda tutilgan.

Narxlar va bozor istiqbollari

Xitoy bozorida ushbu lazerni televizorning boshlangʻich narxi 11 999 yuancni (taxminan 1780 AQSh dollari) tashkil etadi. 88 dyuymli model 16 999 yuan (2500 dollar) baholangan boʻlsa, eng yirik 100 dyuymli flagman versiya uchun 23 999 yuan (taxminan 3550 dollar) talab etiladi.

HisenseStarlight S2 Pro4K televizorHarman/kardonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiBugun, 10:25Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinBugun, 09:53Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKecha, 22:24Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiKecha, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi