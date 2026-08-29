Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildi
Hisense kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi flagman mahsuloti — Starlight S2 Pro nomli lazerni 4K televizorini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma yirik ekran formatlarini xush koʻruvchi foydalanuvchilarga moʻljallangan boʻlib, ilgʻor tasvir hamda ovoz texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi televizor uch rangli RGB-lazerni yorugʻlik manbasidan foydalangan holda 3840×2160 piksellar aniqligidagi yuqori sifatli tasvirni taqdim etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma BT.2020 ranglar fazosining 110 foizini qamrab oladi, bu esa ranglarning oʻta boy va tabiiy chiqishini taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va displey sifatiQurilmaning barqaror ekrandagi yorugʻligi 500 nitgacha yetadi. Mutaxassislarning qayd etishicha, bu koʻrsatkich avvalgi avlod modellariga nisbatan 15 foizga yuqori natijani tashkil etadi. Shuningdek, televizor 0,2 proeksiya koeffitsiyenti bilan jihozlangan boʻlib, uni devorga yaqin masofadan turib ham keng formatli kontentni namoyish etish uchun qulay qiladi.
Starlight S2 Pro modeli uch xil oʻlchamdagi ekran variantlarida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda 80, 88 hamda 100 dyuymli diagonallarga ega versiyalardan birini tanlashlari mumkin boʻladi.
Ovoz tizimi va unumdorlikQurilmaning audi imkoniyatlariga alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, uning ovozi uchun Harman/kardon brendining maxsus 4.1.2 konfiguratsiyali tizimi javob beradi. Umumiy quvvati 100 vattni tashkil etuvchi ushbu tizim Dolby Atmos va DTS-X texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi va uy sharoitida kinozal muhitini yaratadi.
Televizorning apparat qismi MediaTek MT9649 chipiga asoslangan boʻlib, qurilma 3 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Simsiz ulanishlar uchun esa eng soʻnggi Bluetooth 5.4 moduli koʻzda tutilgan.
…