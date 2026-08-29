Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldi
Kiyev viloyatiga qarashli Milaya qishlog‘ida uchuvchisiz uchar qurilma (dron) hujumidan so‘ng kuchli portlash va favqulodda hodisa yuz berdi. Hududdagi o‘q-dorilar saqlanadigan omborga berilgan zarba oqibatida katta detonatsiya yuzaga kelib, atrofdagi aholi turar-joylari va ijtimoiy obyektlarga ulkan talafot yetkazdi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida kamida 27 nafar inson halok bo‘lgan, o‘nlab kishilar turli darajada og‘ir tan jarohatlari olgan. Halok bo‘lganlar orasida Dmitrovka hamjamiyati rahbari Taras Didich ham borligi tasdiqlandi.
Qariyalar pansionati va uylar vayron bo‘ldi: 370 dan ortiq kishi evakuatsiya qilindi
Kuchli portlash to‘lqini va parchalar atrofdagi infratuzilmani vayron qilgan:
Ijtimoiy obyektlarga zarar: Portlash epitsentri yaqinida joylashgan ko‘p qavatli va xususiy turar-joy binolari hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo‘ljallangan maxsus pansionat jiddiy shikastlangan;
Qutqaruv ko‘lami: Voqea joyida Favqulodda vaziyatlar davlat xizmatining 300 dan ortiq xodimi yong‘inni o‘chirish va vayronalarni tozalash ishlarini olib bormoqda;
Evakuatsiya: Hozirga qadar xavfli hududdan 370 dan ziyod fuqaro xavfsiz joylarga ko‘chirildi va evakuatsiya jarayoni uzluksiz davom etmoqda.
«Bunga yo‘l qo‘yganlar javob beradi»: Davlat sovuqqonligi bo‘yicha tergov boshlandi
Hodisa ortidan Ukraina Milliy politsiyasi hamda Xavfsizlik xizmati (SBU) tomonidan maxsus jinoiy ish ochildi:
Qat’iy me’yorlarning buzilishi: Amaldagi xavfsizlik qoidalariga ko‘ra, portlovchi o‘q-dorilarni aholi yashaydigan uylar va ijtimoiy binolar yaqinida saqlash qat’iyan taqiqlanadi;
Mansabdorlar javobgarligi: Hukumat rasmiylari o‘q-dorilarni turar-joy hududi yaqinida saqlashga ruxsat bergan barcha mas’ul shaxslar davlat sovuqqonligi moddasi bo‘yicha to‘liq javobgarlikka tortilishini va holat bo‘yicha keskin xulosalar chiqarilishini ma’lum qildi.
…