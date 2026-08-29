Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldi

·49·Dunyo
Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldi

Kiyev viloyatiga qarashli Milaya qishlog‘ida uchuvchisiz uchar qurilma (dron) hujumidan so‘ng kuchli portlash va favqulodda hodisa yuz berdi. Hududdagi o‘q-dorilar saqlanadigan omborga berilgan zarba oqibatida katta detonatsiya yuzaga kelib, atrofdagi aholi turar-joylari va ijtimoiy obyektlarga ulkan talafot yetkazdi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida kamida 27 nafar inson halok bo‘lgan, o‘nlab kishilar turli darajada og‘ir tan jarohatlari olgan. Halok bo‘lganlar orasida Dmitrovka hamjamiyati rahbari Taras Didich ham borligi tasdiqlandi.

Qariyalar pansionati va uylar vayron bo‘ldi: 370 dan ortiq kishi evakuatsiya qilindi

Kuchli portlash to‘lqini va parchalar atrofdagi infratuzilmani vayron qilgan:

  • Ijtimoiy obyektlarga zarar: Portlash epitsentri yaqinida joylashgan ko‘p qavatli va xususiy turar-joy binolari hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo‘ljallangan maxsus pansionat jiddiy shikastlangan;

  • Qutqaruv ko‘lami: Voqea joyida Favqulodda vaziyatlar davlat xizmatining 300 dan ortiq xodimi yong‘inni o‘chirish va vayronalarni tozalash ishlarini olib bormoqda;

  • Evakuatsiya: Hozirga qadar xavfli hududdan 370 dan ziyod fuqaro xavfsiz joylarga ko‘chirildi va evakuatsiya jarayoni uzluksiz davom etmoqda.

«Bunga yo‘l qo‘yganlar javob beradi»: Davlat sovuqqonligi bo‘yicha tergov boshlandi

Hodisa ortidan Ukraina Milliy politsiyasi hamda Xavfsizlik xizmati (SBU) tomonidan maxsus jinoiy ish ochildi:

  • Qat’iy me’yorlarning buzilishi: Amaldagi xavfsizlik qoidalariga ko‘ra, portlovchi o‘q-dorilarni aholi yashaydigan uylar va ijtimoiy binolar yaqinida saqlash qat’iyan taqiqlanadi;

  • Mansabdorlar javobgarligi: Hukumat rasmiylari o‘q-dorilarni turar-joy hududi yaqinida saqlashga ruxsat bergan barcha mas’ul shaxslar davlat sovuqqonligi moddasi bo‘yicha to‘liq javobgarlikka tortilishini va holat bo‘yicha keskin xulosalar chiqarilishini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Bugun, 16:51Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiYuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiBugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi