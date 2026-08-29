Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqda

·37·Dunyo
Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqda

AQSH harbiy doiralarida navbatdagi yirik va sirli tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashrining amerikalik rasmiy manbalarga tayanib xabar berishicha, AQSH mudofaa mahkamasi rahbari Pit Hegset joriy yil oxiriga qadar yuzlab yuqori martabali harbiy yetakchilar va generallarni Virjiniya shtatidagi mashhur Kuantiko dengiz piyodalari bazasiga yig‘ish rejasini ishlab chiqmoqda.

Manbalarning qayd etishicha, bo‘lajak yopiq yig‘ilish davomida AQSH Qurolli kuchlariga oid strategik rejalar hamda yangi maxsus buyruqlar e’lon qilinishi kutilmoqda.

Kuantikodagi sirli sammit va Pentagonning rasmiy javobi

Hozircha bo‘lajak maxsus yig‘ilish bo‘yicha ko‘plab detallar qat’iy sir saqlanmoqda:

  • Aniq sana va ishtirokchilar: Tadbirning aniq sanasi va unda qatnashadigan generalitet tarkibi hozircha to‘liq tasdiqlanmagan;

  • Donald Tramp ishtirok etadimi? Eng katta noma’lumlik — ushbu muhim harbiy sammitda AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsan qatnashishi yoki qatnashmasligi bilan bog‘liq bo‘lib turibdi;

  • Pentagon reaksiyasi: Harbiy idora vakili Joel Valdes jurnalistlarning savollariga javoban, ayni damda rasman e’lon qilish mumkin bo‘lgan batafsil ma’lumot mavjud emasligini bildirdi.

2025 yilgi voqealar takrorlanadimi? Bayden siyosatiga tanqid va yangi talablar

AQSHda xuddi shunday shoshilinch yig‘ilish 2025 yilning sentyabr oyida ham aynan Kuantiko bazasida tashkil etilgan edi:

  • Kutilmagan chaqiruv: O‘shanda butun mamlakat bo‘ylab yuqori martabali harbiy rahbarlar qisqa muddat ichida sabablari oldindan oshkor qilinmagan holda zudlik bilan bazaga chaqirtirilgandi;

  • Jangovar tayyorgarlik va keskin tanqid: O‘tgan yilgi yig‘ilishda Pentagonning asosiy ish yo‘nalishlari belgilab olinib, shaxsiy tarkibning jangovar shayligini keskin oshirish talabi qo‘yilgan, shuningdek, sobiq prezident Jo Bayden ma’muriyatining armiya borasidagi qarorlari qattiq tanqid ostiga olingandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Bugun, 16:51Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiKiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi