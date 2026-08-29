Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqda
AQSH harbiy doiralarida navbatdagi yirik va sirli tayyorgarlik jarayoni boshlandi. Nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashrining amerikalik rasmiy manbalarga tayanib xabar berishicha, AQSH mudofaa mahkamasi rahbari Pit Hegset joriy yil oxiriga qadar yuzlab yuqori martabali harbiy yetakchilar va generallarni Virjiniya shtatidagi mashhur Kuantiko dengiz piyodalari bazasiga yig‘ish rejasini ishlab chiqmoqda.
Manbalarning qayd etishicha, bo‘lajak yopiq yig‘ilish davomida AQSH Qurolli kuchlariga oid strategik rejalar hamda yangi maxsus buyruqlar e’lon qilinishi kutilmoqda.
Kuantikodagi sirli sammit va Pentagonning rasmiy javobi
Hozircha bo‘lajak maxsus yig‘ilish bo‘yicha ko‘plab detallar qat’iy sir saqlanmoqda:
Aniq sana va ishtirokchilar: Tadbirning aniq sanasi va unda qatnashadigan generalitet tarkibi hozircha to‘liq tasdiqlanmagan;
Donald Tramp ishtirok etadimi? Eng katta noma’lumlik — ushbu muhim harbiy sammitda AQSH Prezidenti Donald Trampning shaxsan qatnashishi yoki qatnashmasligi bilan bog‘liq bo‘lib turibdi;
Pentagon reaksiyasi: Harbiy idora vakili Joel Valdes jurnalistlarning savollariga javoban, ayni damda rasman e’lon qilish mumkin bo‘lgan batafsil ma’lumot mavjud emasligini bildirdi.
2025 yilgi voqealar takrorlanadimi? Bayden siyosatiga tanqid va yangi talablar
AQSHda xuddi shunday shoshilinch yig‘ilish 2025 yilning sentyabr oyida ham aynan Kuantiko bazasida tashkil etilgan edi:
Kutilmagan chaqiruv: O‘shanda butun mamlakat bo‘ylab yuqori martabali harbiy rahbarlar qisqa muddat ichida sabablari oldindan oshkor qilinmagan holda zudlik bilan bazaga chaqirtirilgandi;
Jangovar tayyorgarlik va keskin tanqid: O‘tgan yilgi yig‘ilishda Pentagonning asosiy ish yo‘nalishlari belgilab olinib, shaxsiy tarkibning jangovar shayligini keskin oshirish talabi qo‘yilgan, shuningdek, sobiq prezident Jo Bayden ma’muriyatining armiya borasidagi qarorlari qattiq tanqid ostiga olingandi.
…