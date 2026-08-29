Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandi

·23·Dunyo
Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandi

Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanidagi Arkutsoy paleolit yodgorligida 320–280 ming yil avval shakllangan qatlamdan qadimgi insonlar tomonidan ishlov berilgan tosh buyumlar topildi. Agar mazkur sana laboratoriya tahlillari orqali tasdiqlansa, Arkutsoy O‘zbekistondagi eng qadimgi paleolit yodgorligi sifatida e’tirof etilishi mumkin. Bu haqda O‘zbekiston Fanlar akademiyasi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, noyob topilmalar O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Antropologiya instituti hamda Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir bo‘limi Arxeologiya va etnografiya instituti mutaxassislarining qo‘shma tadqiqotlari davomida aniqlangan.

Arkutsoy yodgorligini maqsadli arxeologik o‘rganish ishlari 2024 yilda boshlangan. Hozirda qazishma va kuzatuv ishlari uchta alohida maydonda olib borilmoqda.

Tadqiqotlar jarayonida yodgorlikning birinchi, ikkinchi va uchinchi qadimiy ko‘milma tuproq qatlamlaridan inson tomonidan ishlov berilgan tosh artefaktlar topilgan. Bu esa qadimgi odamlar mazkur hududni turli davrlarda bir necha bosqichda o‘zlashtirganidan dalolat berishi mumkin.

Mutaxassislarning dastlabki geologik va paleoiqlimiy baholashlariga ko‘ra, uchinchi qatlam 320–280 ming yil avval shakllangan.

Qazish ishlari paytida tuproq yuzasida teshani yonida o‘lchov shkalasi turibdi.

Avvalgi izlanishlar davrida ham yodgorlikning 20 va 40 metr chuqurlikdagi qatlamlaridan ayrim tosh artefaktlar topilgan. Biroq ularning aniq stratigrafik holati yetarlicha hujjatlashtirilmagani sababli, topilmalarning qaysi davrga mansubligini ishonchli belgilash qiyin bo‘lgan.

Olimlarning ta’kidlashicha, yangi topilmalar qadimgi insonlarning Markaziy Osiyo hududi bo‘ylab tarqalishi, shuningdek, ularning turli tabiiy va iqlimiy sharoitlarga moslashuv jarayonlarini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, lyoss va qadimiy tuproq qatlamlarini arxeologik topilmalar bilan birgalikda o‘rganish orqali qadimgi insonlar faoliyati, iqlim o‘zgarishlari va landshaft rivoji o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash mumkin.

Quruq va changli tuproq ustida kichik, kulrang-jigarrang tosh yotibdi.

Agar 320–280 ming yillik sana mustaqil laboratoriya tahlillari bilan tasdiqlansa, bu qadimgi insonlar Toshkent vohasi va hozirgi O‘zbekiston hududini bundan 320 ming yil avval ham o‘zlashtirganini ko‘rsatuvchi muhim ilmiy dalil bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Bugun, 16:51Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiKiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi