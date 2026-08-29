Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar bor
Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi 29 avgust, shanba tongida rasmiy bayonot berib, mamlakat hududlariga uyushtirilgan navbatdagi yirik uchuvchisiz uchar qurilmalar (dronlar) hujumi haqidagi ma’lumotlarni e’lon qildi.
Harbiy mahkama bergan rasmiy hisobotga ko‘ra, o‘tgan tun davomida Rossiya HHM (havo hujumidan mudofaa) navbatchi kuchlari tomonidan samolyot tipidagi jami 313 ta dron to‘xtatib qolingan va yo‘q qilingan.
10 dan ortiq hudud va dengiz akvatoriyalarida zarbalar
Mudofaa vazirligi xabarida nishonga olingan hududlarning keng geografik qamrovi keltirilgan. Uchuvchisiz apparatlar quyidagi hududlar osmonida urib tushirildi:
Chegaraoldi va markaziy viloyatlar: Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov va Tula viloyatlari;
Markaz va janubiy hududlar: Moskva mintaqasi, Krasnodar o‘lkasi, Qrim hamda Tatariston Respublikasi;
Suv hududlari: Azov va Qora dengiz akvatoriyalari ustida ham ko‘plab dronlar yo‘q qilindi.
Rostov viloyatidagi vaziyat: 7 kishi jarohatlandi
Rostov viloyati gubernatori Yuriy Slyusar tungi hujumlar yuzasidan ma’lumot berib, mintaqada talafotlar qayd etilganini tasdiqladi:
Jabrlanganlar: Dronlar hujumi oqibatida yetti nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan;
Hujumga uchragan hududlar: Asosiy zarbalar Rostov-na-Donu shahriga, shuningdek, Aksay, Bagayevskiy va Neklinovskiy tumanlariga to‘g‘ri kelgan;
Favqulodda xizmatlar: Hodisa joylarida tegishli favqulodda va tibbiy xizmatlar ishlari davom etmoqda.
…