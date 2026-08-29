53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi

·1·Dunyo
53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi

AQSHlik 53 yoshli Lora A. Hant bir soat davomida 1 826 marta otjimaniye qilib, ayollar o‘rtasida ushbu yo‘nalishdagi Ginnesning jahon rekordini yangiladi.

Ginnesning rekordlar kitobi ma’lumotiga ko‘ra, Lora Hant bu natijaga 2025 yil 8 noyabr kuni AQSHning Pittsburg shahrida erishgan. U shaxsiy trener va jismoniy savodxonlik bo‘yicha pedagog sifatida faoliyat yuritadi.

Uning natijasi 2024 yilda 59 yoshli kanadalik Donnajin Uayld o‘rnatgan rekorddan ancha yuqori. Uayld bir soatda 1 575 marta otjimaniye qilgan edi.

Erkaklar o‘rtasidagi bir soatlik otjimaniye bo‘yicha rekord esa rumin sportchisi Pop Laurensiuga tegishli bo‘lib, u 2023 yil 30 iyun kuni 3 378 marta otjimaniye qilgan.

Lora Hant o‘z rekordi orqali farzandlari, o‘quvchilari va boshqalarga qiyin vazifalardan qo‘rqmaslik va mashaqqatli maqsadlarga intilish muhimligini ko‘rsatishni istaganini bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!Bugun, 16:51Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiKiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi