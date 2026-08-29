Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladi
Seulda joylashgan avtomobilsozlik giganti Hyundai Motor Group energiya saqlash tizimlari sohasida muhim qadam tashladi. Ixbt.com nashrining yozishicha, kompaniya AQShning UNIGRID kompaniyasi bilan hamkorlikda natriy-ion akkumulyatorlarini sinovdan oʻtkazishni muvaffaqiyatli yakunladi va ularni oʻz korxonalarida tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma’lum qilinishicha, natriy-xrom-oksid kimyosiga (NCO) asoslangan yacheykalar qattiq sinov jarayonidan oʻtgan. ZER01NE Accelerator dasturi doirasida Hyundai sigʻimi 210 A·ch boʻlgan yirik formatli UNIGRID elementlarini sinovdan oʻtkazdi. Ular toʻliq zaryadsizlanish chuqurligida ishlay oldi va -20 dan 60 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻida oʻz ish qobiliyatini saqlab qoldi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi texnologiyaning asosiy afzalliklaridan biri uning yuqori xavfsizligidir. Ekstremal sinov sharoitida ham issiqlik qochishi va qoʻshni elementlarning zanjirli yongʻiniga olib kelishi mumkin boʻlgan holatlar kuzatilmadi. Bu esa batareyalarning yonmasligi va portlamasligini koʻrsatadi.
Xarajatlarni qisqartirish imkoniyatiYangi texnologiyaning yuqori termal barqarorligi statsionar akkumulyator omborlarini (BESS) sezilarli darajada soddalashtirish imkonini beradi. UNIGRID hisob-kitoblariga koʻra, NCO asosidagi tizimlar kuchli konditsionerlar, suyuqlik bilan sovutish konturlari va boshqa energiyani koʻp talab qiluvchi haroratni saqlash vositalariga muhtoj boʻlmaydi.
Shuningdek, ushbu texnologiya taqchilligi yuqori boʻlgan qimmatbaho materiallardan voz kechish imkonini taqdim etadi. Natriy litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan boʻlib, UNIGRID ishlanmasi nikel va kobaltga bogʻliq emas. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini pasaytirib, cheklangan ta’minot zanjirlariga qaramlikni kamaytiradi.
Chidamlilik va kelajakdagi rejalarIshlab chiqaruvchining bayonotiga koʻra, NCO elementlarining resursi dastlabki quvvatning 80 foizini saqlagan holda 30 000 tagacha siklni tashkil etadi. Bu statsionar tizimlarda taxminan 25 yillik ekspluatatsiyaga teng keladi. Taqqoslash uchun, odatiy LFP-akkumulyatorlar bir necha ming siklga moʻljallangan boʻladi.
Sinovlarning muvaffaqiyatli yakunidan soʻng, Hyundai alohida yacheykalarni sinovdan oʻtkazishdan toʻlaqonli energiya saqlash tizimlarini yaratishga oʻtmoqda. Kelgusida bunday yigʻuvchi qurilmalarni Green Factory dasturi doirasida kompaniyaning dunyo boʻylab joylashgan korxonalarida oʻrnatish rejalashtirilgan.
Mazkur stansiyalar elektr energiyasini zaxiralash, korxonalardagi uzilishlarni bartaraf etish hamda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadigan quvvatdan yana-da samaraliroq foydalanish imkonini beradi.
…