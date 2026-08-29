Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladi

·16·Avto
Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladi

Seulda joylashgan avtomobilsozlik giganti Hyundai Motor Group energiya saqlash tizimlari sohasida muhim qadam tashladi. Ixbt.com nashrining yozishicha, kompaniya AQShning UNIGRID kompaniyasi bilan hamkorlikda natriy-ion akkumulyatorlarini sinovdan oʻtkazishni muvaffaqiyatli yakunladi va ularni oʻz korxonalarida tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lum qilinishicha, natriy-xrom-oksid kimyosiga (NCO) asoslangan yacheykalar qattiq sinov jarayonidan oʻtgan. ZER01NE Accelerator dasturi doirasida Hyundai sigʻimi 210 A·ch boʻlgan yirik formatli UNIGRID elementlarini sinovdan oʻtkazdi. Ular toʻliq zaryadsizlanish chuqurligida ishlay oldi va -20 dan 60 darajagacha boʻlgan harorat oraligʻida oʻz ish qobiliyatini saqlab qoldi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yangi texnologiyaning asosiy afzalliklaridan biri uning yuqori xavfsizligidir. Ekstremal sinov sharoitida ham issiqlik qochishi va qoʻshni elementlarning zanjirli yongʻiniga olib kelishi mumkin boʻlgan holatlar kuzatilmadi. Bu esa batareyalarning yonmasligi va portlamasligini koʻrsatadi.

Xarajatlarni qisqartirish imkoniyati

Yangi texnologiyaning yuqori termal barqarorligi statsionar akkumulyator omborlarini (BESS) sezilarli darajada soddalashtirish imkonini beradi. UNIGRID hisob-kitoblariga koʻra, NCO asosidagi tizimlar kuchli konditsionerlar, suyuqlik bilan sovutish konturlari va boshqa energiyani koʻp talab qiluvchi haroratni saqlash vositalariga muhtoj boʻlmaydi.

Shuningdek, ushbu texnologiya taqchilligi yuqori boʻlgan qimmatbaho materiallardan voz kechish imkonini taqdim etadi. Natriy litiyga qaraganda ancha keng tarqalgan boʻlib, UNIGRID ishlanmasi nikel va kobaltga bogʻliq emas. Bu esa ishlab chiqarish tannarxini pasaytirib, cheklangan ta’minot zanjirlariga qaramlikni kamaytiradi.

Chidamlilik va kelajakdagi rejalar

Ishlab chiqaruvchining bayonotiga koʻra, NCO elementlarining resursi dastlabki quvvatning 80 foizini saqlagan holda 30 000 tagacha siklni tashkil etadi. Bu statsionar tizimlarda taxminan 25 yillik ekspluatatsiyaga teng keladi. Taqqoslash uchun, odatiy LFP-akkumulyatorlar bir necha ming siklga moʻljallangan boʻladi.

Sinovlarning muvaffaqiyatli yakunidan soʻng, Hyundai alohida yacheykalarni sinovdan oʻtkazishdan toʻlaqonli energiya saqlash tizimlarini yaratishga oʻtmoqda. Kelgusida bunday yigʻuvchi qurilmalarni Green Factory dasturi doirasida kompaniyaning dunyo boʻylab joylashgan korxonalarida oʻrnatish rejalashtirilgan.

Mazkur stansiyalar elektr energiyasini zaxiralash, korxonalardagi uzilishlarni bartaraf etish hamda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadigan quvvatdan yana-da samaraliroq foydalanish imkonini beradi.

HyundaiNatriy BatareyalariUNIGRIDAvtomobilsozlikGreen Factory
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiBugun, 03:58Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Kecha, 19:37BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiKecha, 12:51Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiKecha, 11:25Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaKecha, 10:51Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiKecha, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi