Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?

·1·O‘zbekiston
Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?

Joriy yil sentyabr oyida O‘zbekiston hududida ob-havoning nisbatan quruq va biroz iliq kelishi kutilmoqda. Oy davomida harorat asta-sekin pasayib borsa-da, ayrim kunlarda yozgi issiq yana sezilishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet e’lon qilgan ob-havo prognozi ma’lumotida keltirilgan.

Prognozga ko‘ra, sentyabr oyining birinchi o‘n kunligida respublika hududida asosan kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi. Bu davrda havo harorati mavsum uchun qulay bo‘lib, kunlar iliq va yoqimli o‘tishi kutilmoqda.

Kechasi hamda erta tongda harorat 15–20 daraja atrofida bo‘lib, salqin havo seziladi. Kunduz kunlari esa quyosh ta’sirida havo 30–35 darajagacha, ayrim kunlarda 37 darajagacha isishi mumkin.

Respublikaning janubiy hududlarida esa issiq kunlarda harorat yanada yuqori ko‘tarilishi ehtimoli bor. Bu yerlarda havo harorati 38–40 darajagacha yetishi mumkin.

Sentyabr oyining ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklarida nisbatan barqaror harorat foni shakllanishi prognoz qilinmoqda. Ushbu davrda tunlari havo 10–15 daraja, kunduz kunlari esa asosan 25–30 daraja bo‘lishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, oyning ayrim qisqa davrlarida haroratning ham yuqorilash, ham pasayish tomon o‘zgarib turishi ehtimoldan xoli emas. Demak, sentyabr davomida ob-havo bir maromda qolmasdan, ayrim kunlarda sezilarli farq qilishi mumkin.

Oyning ayrim kunlarida, ya’ni sentyabr davomida 1–3 kun biroz jadallikdagi yomg‘irlar yog‘ishi mumkin. Biroq respublikaning janubiy hududlarida yomg‘ir yog‘ish ehtimoli juda kam bo‘ladi.

Yog‘ingarchilik miqdori ham hududlarga qarab farq qilishi kutilmoqda. Respublika hududining katta qismida sentyabr oyida yog‘ingarchilik miqdori me’yordan kam bo‘lishi mumkin.

Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida yog‘ingarchilik miqdori me’yor atrofida kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida esa yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p yoki me’yor atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Umuman olganda, sentyabr oyida O‘zbekistonda yozgi issiqlik asta-sekin chekinib, kuz fasliga xos salqin kunlar ko‘payib boradi. Biroq oyning dastlabki kunlarida ayrim hududlarda harorat hali ham yuqori bo‘lib, ayniqsa janubda issiq ob-havo saqlanib qolishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiMustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiBugun, 14:00Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Bugun, 08:53Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)