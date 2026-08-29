Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?
Joriy yil sentyabr oyida O‘zbekiston hududida ob-havoning nisbatan quruq va biroz iliq kelishi kutilmoqda. Oy davomida harorat asta-sekin pasayib borsa-da, ayrim kunlarda yozgi issiq yana sezilishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet e’lon qilgan ob-havo prognozi ma’lumotida keltirilgan.
Prognozga ko‘ra, sentyabr oyining birinchi o‘n kunligida respublika hududida asosan kam bulutli va quruq ob-havo kuzatiladi. Bu davrda havo harorati mavsum uchun qulay bo‘lib, kunlar iliq va yoqimli o‘tishi kutilmoqda.
Kechasi hamda erta tongda harorat 15–20 daraja atrofida bo‘lib, salqin havo seziladi. Kunduz kunlari esa quyosh ta’sirida havo 30–35 darajagacha, ayrim kunlarda 37 darajagacha isishi mumkin.
Respublikaning janubiy hududlarida esa issiq kunlarda harorat yanada yuqori ko‘tarilishi ehtimoli bor. Bu yerlarda havo harorati 38–40 darajagacha yetishi mumkin.
Sentyabr oyining ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklarida nisbatan barqaror harorat foni shakllanishi prognoz qilinmoqda. Ushbu davrda tunlari havo 10–15 daraja, kunduz kunlari esa asosan 25–30 daraja bo‘lishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, oyning ayrim qisqa davrlarida haroratning ham yuqorilash, ham pasayish tomon o‘zgarib turishi ehtimoldan xoli emas. Demak, sentyabr davomida ob-havo bir maromda qolmasdan, ayrim kunlarda sezilarli farq qilishi mumkin.
Oyning ayrim kunlarida, ya’ni sentyabr davomida 1–3 kun biroz jadallikdagi yomg‘irlar yog‘ishi mumkin. Biroq respublikaning janubiy hududlarida yomg‘ir yog‘ish ehtimoli juda kam bo‘ladi.
Yog‘ingarchilik miqdori ham hududlarga qarab farq qilishi kutilmoqda. Respublika hududining katta qismida sentyabr oyida yog‘ingarchilik miqdori me’yordan kam bo‘lishi mumkin.
Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida yog‘ingarchilik miqdori me’yor atrofida kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida esa yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p yoki me’yor atrofida bo‘lishi kutilmoqda.
Umuman olganda, sentyabr oyida O‘zbekistonda yozgi issiqlik asta-sekin chekinib, kuz fasliga xos salqin kunlar ko‘payib boradi. Biroq oyning dastlabki kunlarida ayrim hududlarda harorat hali ham yuqori bo‘lib, ayniqsa janubda issiq ob-havo saqlanib qolishi mumkin.
…