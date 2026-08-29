Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?
Finlyandiya hukumatining Rossiya bilan chegaralarni to‘liq yopish haqidagi siyosiy qarori mamlakatning sharqiy va chegaraoldi mintaqalarida jiddiy iqtisodiy hamda demografik bo‘hronni keltirib chiqardi. Rossiyalik sayyohlar oqimining to‘xtashi mahalliy biznes va turizm sohasiga keskin zarba berdi.
Finlyandiyaning «Naapuriseura» jamoat tashkiloti raisi Yauri Varvikko ma’lum qilishicha, chegara hududlaridagi mahalliy hokimiyat organlari aholining o‘z tug‘ilib o‘sgan maskanlaridan tez sur’atda va ommaviy ravishda ko‘chib ketishi xavfiga to‘qnash kelmoqda.
Ishsizlik 20 foizga yaqinlashmoqda: Sharq va G‘arb o‘rtasidagi ikki karra farq
Chegaralar yopilishi mamlakat ichki iqtisodiyotida keskin nomutanosiblikni keltirib chiqardi:
Ish o‘rinlarining yo‘qolishi: Turizm, savdo va xizmat ko‘rsatish sohalaridagi keskin qisqarishlar aholini kundalik daromad manbaidan mahrum qildi;
Ikki baravar yuqori ishsizlik: Finlyandiyaning sharqiy chegaraoldi okruglarida ishsizlik ko‘rsatkichi qariyb 20 foizga yetdi. Bu mamlakatning g‘arbiy hududlaridagi ko‘rsatkichdan qariyb ikki barobar yuqoridir;
Ish izlab ko‘chish: Ish topa olmayotgan mahalliy fuqarolar o‘z uylarini tashlab, boshqa shaharlar va markaziy hududlarga ko‘chib ketishga majbur bo‘lmoqda.
2023 yil noyabridan buyon davom etayotgan bo‘hron
Finlyandiya rasmiylari tomonidan 2023 yilning noyabr oyida Rossiya bilan chegara punktlarini yopish to‘g‘risida qabul qilingan qaror hududlarning ijtimoiy qiyofasini tubdan o‘zgartirib yubordi:
Xavfli tendensiya: Yauri Varvikkoning ta’kidlashicha, agar mavjud vaziyat o‘zgarmasa, chegaraoldi hududlarining huvillab qolishi va to‘liq iqtisodiy tanazzulga uchrashi muqarrar bo‘lib bormoqda.
…