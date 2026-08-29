Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildi
Bayqoʻnur kosmodromida «Proqress MS-35» yuk kosmik kemasini navbatdagi parvozga tayyorlash ishlari yakuniy bosqichga kirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassislar kosmik apparatni yoqilgʻi va siqilgan gazlar bilan toʻldirish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tayyorgarlik va sinov jarayonlariYoqilgʻi quyish amaliyotidan avval muhandislar jamoasi «Proqress MS-35» kemasini konservalangan holatidan chiqarib, uning barcha asosiy bort tizimlarini sinchkovlik bilan tekshirib chiqdilar. Shuningdek, kema korpusining germetikligi hamda quyosh batareyalarining ishlash qobiliyati boʻyicha zarur sinovlar oʻtkazildi.
Ushbu texnik jarayonlar bilan birgalikda kosmodromda «Soyuz» tashuvchi raketasining birinchi bosqichi uchun markaziy va toʻrtta yon bloklardan iborat «paket» ham yigʻildi. Bu ishlar kelgusidagi yirik bosqichlarga zamin hozirlaydi.
Oldinda turgan bosqichlarKema va raketani birlashtirish yoʻlidagi navbatdagi muhim qadam — bosh обтекательini (fairing) kema ustiga oʻrnatish hisoblanadi. Shundan soʻng, «Proqress MS-35» tayyoruvchi raketa bilan muvaffaqiyatli birlashtiriladi.
Barcha oxirgi texnik operatsiyalar yakunlangach, toʻliq yigʻilgan raketa-tashuvchi start kompleksiga olib chiqiladi. Hozirgi vaqtda mutaxassislar tomonidan ushbu muhim kosmik missiyaning aniq uchirilish sanasi hali eʼlon qilinmagani aytilmoqda.
…