Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi

·21·Dunyo
Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi

Buyuk Britaniyada dunyoda birinchi marta miya jarrohligi operatsiyasi sun’iy intellektning real vaqtdagi yordamida amalga oshirildi. Yangi texnologiya jarrohlarga operatsiya vaqtida muhim qon tomirlari va asablarni aniqroq ajratib, o‘smani xavfsizroq olib tashlashga yordam berdi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Qayd etilishicha, 48 yoshli Bedfordshirlik ikki farzand otasi Ris Xibbert London universitet kolleji shifoxonasida operatsiya qilingan. Shifokorlarning ta’kidlashicha, o‘sma o‘z vaqtida olib tashlanmaganida, bemor ko‘rish qobiliyatidan ayrilishi mumkin edi.

Xibbertda gipofiz bezida 11 millimetrlik, saraton bo‘lmagan o‘sma aniqlangan. Miya asosida joylashgan bu bez o‘sish, modda almashinuvi, qon bosimi va tana haroratini tartibga soluvchi muhim gormonlarni ishlab chiqaradi.

Biroq o‘smaning joylashuvi operatsiyani murakkablashtirgan. U miyani qon bilan ta’minlaydigan karotid arteriyalar hamda ko‘rish uchun mas’ul ko‘ruv asablariga juda yaqin joylashgan.

Vaqt o‘tishi bilan o‘sma ko‘ruv asablariga bosim o‘tkazib, Xibbertning yon tomonlarni ko‘rish qobiliyatini pasaytira boshlagan. Shu sababli shifokorlar operatsiyani kechiktirmaslikka qaror qilgan.

Operatsiya vaqtida jarrohlar endoskop — ingichka kamera o‘rnatilgan qurilma yordamida burun orqali miya asosiga yetib borgan. Ammo o‘sma suyak va qattiq miya pardasi qatlamlari ortida joylashgani uchun uni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash talab etilgan.

Aynan shu jarayonda sun’iy intellekt jarrohlarga yordam bergan. SI operatsiyaning jonli videotasvirini tahlil qilib, jarrohlik asboblarini kuzatgan hamda qon tomirlari va asablar joylashgan ehtimoliy hududlarni belgilab borgan.

Natijada tizim mutaxassislarga o‘smani qaysi joydan xavfsizroq olib tashlash mumkinligini aniqlashda ko‘maklashgan. Ya’ni sun’iy intellekt jarroh o‘rnini bosmagan, balki operatsiya vaqtida unga qo‘shimcha muhim axborot bergan.

Tadqiqotchilar mazkur SI tizimini gipofiz o‘smalarini olib tashlash bo‘yicha yuzlab operatsiyalarning videolari asosida tayyorlagan. Mutaxassislar videolarda qon tomirlari va asablarni belgilab, sun’iy intellektga miyadagi muhim tuzilmalarni tanishni o‘rgatgan.

Jarrohlardan biri professor Hani Markusning aytishicha, sun’iy intellekt tizimi ko‘plab mutaxassislar o‘z faoliyati davomida ko‘rishi mumkin bo‘lganidan ham ko‘proq operatsiya ma’lumotlari asosida o‘qitilgan.

Uning ta’kidlashicha, bunday texnologiya jarroh uchun “ikkinchi ekspert ko‘zi” vazifasini bajarishi mumkin. Bu ayniqsa miya kabi murakkab va nozik sohalarda operatsiya xavfini kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Mutaxassislar ushbu natijani miya jarrohligida sun’iy intellektdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim qadam sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiYuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiBugun, 16:04Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 15:30Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiBugun, 15:22O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)Bugun, 13:57JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaJCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 13:46Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi