Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?

·28·Dunyo
Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?

AQSHning Virjiniya shtati Richmond shahrida faoliyat yurituvchi gastroenterolog shifokor Krista Edelman o‘z Instagram sahifasida tunda yuz bergan dahshatli va g‘ayrioddiy voqea haqida videomurojaat bilan bo‘lishdi. Ayol yarim kechasi uyqudan uyg‘onib, yuzida noma’lum mavjudot harakatlanayotganini payqagan.

Dastlab buni shunchaki realistik darajadagi tush deb o‘ylagan shifokor qo‘li bilan ushlab ko‘rgach, haqiqiy tirik ko‘rshapalak uning og‘ziga kirishga urinayotganiga guvoh bo‘lgan.

«Qo‘lim bilan uning qanotlarini buklab oldim»: Dahshatli tun tafsiloti

Shifokor ayol mahalliy telekanallarga bergan intervyusida o‘sha tundagi qo‘rqinchli lahzalarni quyidagicha eslaydi:

  • G‘ayrioddiy tush: «Tushimda juda yoqimtoy, kichkina dala sichqoni og‘zimga kirishga urinayotganini ko‘rdim. Hammasi nihoyatda haqiqiydek tuyuldi», — deydi Edelman;

  • Real qo‘rquv va qanotlar: «Uyg‘onganimdan so‘ng og‘zim atrofida nimadir borligini sezib, qo‘limni cho‘zdim. Ushlab ko‘rganimda, ko‘rshapalakning qanotlarini buklab ushlab turganimni tushundim. Bu tush emas, og‘zimga kirishga urinayotgan tirik ko‘rshapalak edi», — deya ta’kidladi u WWBT-TV telekanaliga;

  • Tezkor najot: Ayolning baqir-chaqiridan uyg‘ongan turmush o‘rtog‘i darhol ko‘rshapalakni tutib olgan va shifokorlar ko‘rshapalakni maxsus idishga solib, shoshilinch ravishda tez tibbiy yordam bo‘limiga yo‘l olishgan.

Tibbiyot ekspertlarining ogohlantirishi: Quturish xavfi qanday bo‘ladi?

«Sent-Meri» shifoxonasi tibbiy direktori o‘rinbosari doktor Adam Landsi shifokor ayolning ko‘rshapalakni ekspertiza uchun olib kelib, eng to‘g‘ri qarorni qabul qilganini ta’kidladi:

  • Ko‘rinmas tish izlari: Ko‘rshapalaklarning tishlari nihoyatda kichik bo‘lib, inson o‘zini tishlaganini sezmay qolishi mumkin;

  • Quturish xavfi: Quturish virusi deyarli 100 foiz o‘limga olib keluvchi kasallik bo‘lgani sababli, ko‘rshapalak bilan har qanday to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqada eng yomon ssenariyni taxmin qilib, zudlik bilan muolajani boshlash zarur;

  • Laboratoriya natijasi: O‘tkazilgan chuqur laboratoriya tahlillaridan so‘ng ushbu ko‘rshapalakda quturish virusi aniqlanmadi (natija manfiy chiqdi) va ayolning salomatligi xavf ostida emasligi ma’lum bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiBugun, 15:40Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiBugun, 15:22O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)Bugun, 13:57JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaJCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 13:46Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiBugun, 13:39Olmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiOlmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi