Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?
AQSHning Virjiniya shtati Richmond shahrida faoliyat yurituvchi gastroenterolog shifokor Krista Edelman o‘z Instagram sahifasida tunda yuz bergan dahshatli va g‘ayrioddiy voqea haqida videomurojaat bilan bo‘lishdi. Ayol yarim kechasi uyqudan uyg‘onib, yuzida noma’lum mavjudot harakatlanayotganini payqagan.
Dastlab buni shunchaki realistik darajadagi tush deb o‘ylagan shifokor qo‘li bilan ushlab ko‘rgach, haqiqiy tirik ko‘rshapalak uning og‘ziga kirishga urinayotganiga guvoh bo‘lgan.
«Qo‘lim bilan uning qanotlarini buklab oldim»: Dahshatli tun tafsiloti
Shifokor ayol mahalliy telekanallarga bergan intervyusida o‘sha tundagi qo‘rqinchli lahzalarni quyidagicha eslaydi:
G‘ayrioddiy tush: «Tushimda juda yoqimtoy, kichkina dala sichqoni og‘zimga kirishga urinayotganini ko‘rdim. Hammasi nihoyatda haqiqiydek tuyuldi», — deydi Edelman;
Real qo‘rquv va qanotlar: «Uyg‘onganimdan so‘ng og‘zim atrofida nimadir borligini sezib, qo‘limni cho‘zdim. Ushlab ko‘rganimda, ko‘rshapalakning qanotlarini buklab ushlab turganimni tushundim. Bu tush emas, og‘zimga kirishga urinayotgan tirik ko‘rshapalak edi», — deya ta’kidladi u WWBT-TV telekanaliga;
Tezkor najot: Ayolning baqir-chaqiridan uyg‘ongan turmush o‘rtog‘i darhol ko‘rshapalakni tutib olgan va shifokorlar ko‘rshapalakni maxsus idishga solib, shoshilinch ravishda tez tibbiy yordam bo‘limiga yo‘l olishgan.
Tibbiyot ekspertlarining ogohlantirishi: Quturish xavfi qanday bo‘ladi?
«Sent-Meri» shifoxonasi tibbiy direktori o‘rinbosari doktor Adam Landsi shifokor ayolning ko‘rshapalakni ekspertiza uchun olib kelib, eng to‘g‘ri qarorni qabul qilganini ta’kidladi:
Ko‘rinmas tish izlari: Ko‘rshapalaklarning tishlari nihoyatda kichik bo‘lib, inson o‘zini tishlaganini sezmay qolishi mumkin;
Quturish xavfi: Quturish virusi deyarli 100 foiz o‘limga olib keluvchi kasallik bo‘lgani sababli, ko‘rshapalak bilan har qanday to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqada eng yomon ssenariyni taxmin qilib, zudlik bilan muolajani boshlash zarur;
Laboratoriya natijasi: O‘tkazilgan chuqur laboratoriya tahlillaridan so‘ng ushbu ko‘rshapalakda quturish virusi aniqlanmadi (natija manfiy chiqdi) va ayolning salomatligi xavf ostida emasligi ma’lum bo‘ldi.
…