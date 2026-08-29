Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!

·21·Dunyo
Yevropa qishda muzlab qoladimi? Gaz omborlari bo‘sh, ko‘mir narxi esa sakrab ketdi!

Global xomashyo bozorlarida murakkab va qarama-qarshi dinamika kuzatilmoqda. Agar neft narxlari Eron atrofidagi geosiyosiy vaziyat va AQSH FHTning foiz stavkalari bo‘yicha kutilmalari fonida pasayishga yuz tutgan bo‘lsa, Yevropa Ittifoqida tabiiy gaz narxlari xavfli darajada yuqoriligicha qolmoqda.

Yevropa davlatlarining isitish mavsumiga to‘liq tayyor emasligi va yer osti zaxiralarining o‘tgan yilgiga nisbatan sezilarli darajada kamligi qit’ada muqobil yoqilg‘i — ko‘mirga bo‘lgan talabni keskin oshirib yubordi.

Neft bozori: Barreli 90 dollardan pastga tushdi

Xalqaro bozorlarda «qora oltin» kotirovkalarida pasayish qayd etildi:

  • Narxlar harakati: Shimoliy dengizning Brent etalon markasi narxi hafta davomida 92,4 dollardan 89,3 dollargacha arzonlashdi;

  • FHT va stavka ta’siri: Price Futures Group katta tahlilchisi Fil Flinn ta’kidlashicha, AQSH FHT raisi Kevin Uorshning yil oxirida foiz stavkasi oshirilishi mumkinligi haqidagi bayonotlari narxlar pasayishini tezlashtirdi;

  • Hurmuz bo‘g‘ozi va Venesuela omili: Eron-Ummon kelishuvlari va bo‘g‘ozning ochilishi haqidagi mish-mishlar, shuningdek, Donald Trampning Venesuela bilan 65 milliard barrellik zaxiraga ega konlar bo‘yicha mega-bitim haqidagi bayonoti bozordagi xavotirlarni vaqtincha yumshatdi.

Yevropaning gaz tuzog‘i: Omborlar bo‘sh, narxlar ikki baravar qimmat

Yevropada isitish mavsumi oldidan xavotirlar kuchaymoqda:

  • 800 dollarlik to‘siq: Niderlandiyaning TTF birjasida gazning ming kubometri 815 dollardan 806 dollargacha biroz tushdi, biroq xavfli 800 dollarlik ko‘rsatkich ustida mustahkam turibdi;

  • Zaxiralar taqchilligi: Yevropa kompaniyalari importni oshirishga kech kirishdi. Hozirda omborlardagi zaxiralar o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 14 milliard kubometrga kam;

  • O‘nlab milliard dollar ortiqcha to‘lov: O‘tgan yilga nisbatan yetkazib berish kotirovkalari ikki barobardan ziyod oshgan. Buning oqibatida Yevropa Ittifoqi joriy mavsumda gaz importi uchun o‘nlab milliard dollar ortiqcha mablag‘ sarflashga majbur bo‘ladi.

Ko‘mirga qaytish: Muqobil energiya qimmatlashmoqda

Gaz narxining haddan tashqari balandligi qit’a sanoatini yana ko‘mirga yuzlanishga majbur qilmoqda:

  • Narxlar sakrashi: Antverpen-Rotterdam-Amsterdam (ARA) xabidan bir oylik muddatga yetkazib beriladigan ko‘mir narxi bir tonna uchun 125,2 dollardan 131,5 dollargacha ko‘tarildi;

  • Qishki sinov: Gaz va ko‘mir bozoridagi bunday qimmatlashuv Yevropa sanoati va aholisi uchun bo‘lajak qish mavsumi nihoyatda og‘ir kechishidan darak bermoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54Kiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiKiyev yaqinida dahshatli portlash: O‘q-dorilar ombori yonib ketdi, 27 kishi halok bo‘ldiBugun, 16:38Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiYuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdiBugun, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi