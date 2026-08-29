Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdi

·18·Dunyo
Yuzini taranglashtirish muolajasi vaqtida 45 yoshli erkak vafot etdi

Braziliyada kosmetik muolaja vaqtida yuz bergan fojia 45 yoshli tadbirkor Joau Viktor Batista Pineyruning vafoti bilan yakunlandi. Ikki farzandning otasi bo‘lgan erkak 18 avgust kuni Fortalezaning nufuzli hududlaridan biridagi klinikada chakkasi atrofida yuzini taranglashtirish muolajasini anesteziya ostida o‘tkazayotgan edi.

Muolaja paytida Joauning og‘zidan ko‘pik kela boshlagan. Tibbiyot xodimlari uni hayotga qaytarish uchun yetti marta urinishgan, ammo erkak vafot etgan.

Joau ikki yil davomida stomatolog-jarroh Mishel Fransa kliyenti bo‘lib, avval ham klinikada bir nechta kosmetik muolajalardan o‘tgan. U hatto 2025 yilda klinika reklamasida ishtirok etib, tashqi ko‘rinishi, terisi va yuzini yoshartirish ustida ishlayotganini aytgan.

Oilasi Joau sog‘lom bo‘lgani va muntazam sport bilan shug‘ullanganini bildirgan. Biroq mahalliy OAV olgan sud-tibbiy hujjatda uning gipertoniya tarixi qayd etilgan.

Politsiya hozir uning o‘limi sabablarini, jumladan, ehtimoliy beparvolik yoki qasddan qilingan qonunbuzarlik holatlarini tekshirmoqda. Espaço Michele França klinikasi barcha zarur tibbiy choralar ko‘rilgani va favqulodda holatda jamoa zudlik bilan harakat qilganini bildirdi.

Shu bilan birga, Joau oilasi advokati Alisson Kastro klinikada defibrillyator bo‘lmaganini da’vo qildi.

Joau Casa de Fogos São João kompaniyasining egasi bo‘lib, 20 yildan ortiq vaqt davomida oilaviy biznesni boshqargan.

Tadbirkor 20 avgust kuni Kaukaya shahrida dafn etildi. Hozircha o‘limning rasmiy sababi aniqlanmagan. Anesteziya jamoasi rahbari Valediya Melu boshchiligidagi tibbiy jamoa yakuniy sud-tibbiy hisobotni kutayotganini, tergov va sud organlari bilan to‘liq hamkorlik qilishini ma’lum qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiBugun, 15:40Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 15:30Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiBugun, 15:22O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)Bugun, 13:57JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaJCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 13:46Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiBugun, 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi