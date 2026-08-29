Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildi
Taniqli insider @UniverseIce yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Huawei Mate XT 2 flagman smartfonining yangi suratlarini eʼlon qildi. Ushbu qurilma uch marta buklanadigan konstruksiyasi bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda va ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oldingi avloddan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan renderlarga asosan, Huawei muhandislari avvalgi versiyada qoʻllanilgan yechimdan voz kechib, Samsung Galaxy Z TriFold qurilmalarida foydalaniladigan yangi sxemaga oʻtishgan. Bu esa kompaniyaning bukllanuvchi gadjetlar bozorida yanada ilgʻor va raqobatbardosh dizayn sari intilayotganini koʻrsatadi.
Tashqi koʻrinish va dizayn oʻzgarishlariTarqalgan suratlarda Huawei Mate XT 2 jozibali binafsharang korpusda namoyon boʻlgan. Smartfon orqa panelining yuqori qismida yirik sakkiz burchakli asosiy kamera bloki joylashgan boʻlib, u qurilmaga oʻziga xos va salobatli koʻrinish beradi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar qurilmaning orqa qopqogʻini maxsus teksturali qilib ishlaganlar. Bu esa foydalanuvchining qoʻlida smartfon sirgʻanib ketishining oldini olib, uni tutishni yanada qulaylashtiradi va premium his tuygʻusini kuchaytiradi.
Buklanish mexanizmi va imkoniyatlariQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning transformatsiya qobiliyatidadir. Toʻliq yoyilgan holatda Huawei Mate XT 2 ixcham planshetga aylanib, foydalanuvchiga keng ekran imkoniyatlarini taqdim etadi.
Qurilmani qisman bukib ishlatganda esa ichki displeydan yanada ixcham formatda foydalanish imkoniyati saqlanib qoladi. Bu yechim mobil qurilmalarda koʻp vazifalilikni bajarish va kontent isteʼmol qilishni yangi bosqichga olib chiqadi.
…