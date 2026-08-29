Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildi

·15·Texno
Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildi

Taniqli insider @UniverseIce yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Huawei Mate XT 2 flagman smartfonining yangi suratlarini eʼlon qildi. Ushbu qurilma uch marta buklanadigan konstruksiyasi bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda va ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oldingi avloddan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan renderlarga asosan, Huawei muhandislari avvalgi versiyada qoʻllanilgan yechimdan voz kechib, Samsung Galaxy Z TriFold qurilmalarida foydalaniladigan yangi sxemaga oʻtishgan. Bu esa kompaniyaning bukllanuvchi gadjetlar bozorida yanada ilgʻor va raqobatbardosh dizayn sari intilayotganini koʻrsatadi.

Tashqi koʻrinish va dizayn oʻzgarishlari

Tarqalgan suratlarda Huawei Mate XT 2 jozibali binafsharang korpusda namoyon boʻlgan. Smartfon orqa panelining yuqori qismida yirik sakkiz burchakli asosiy kamera bloki joylashgan boʻlib, u qurilmaga oʻziga xos va salobatli koʻrinish beradi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar qurilmaning orqa qopqogʻini maxsus teksturali qilib ishlaganlar. Bu esa foydalanuvchining qoʻlida smartfon sirgʻanib ketishining oldini olib, uni tutishni yanada qulaylashtiradi va premium his tuygʻusini kuchaytiradi.

Buklanish mexanizmi va imkoniyatlari

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning transformatsiya qobiliyatidadir. Toʻliq yoyilgan holatda Huawei Mate XT 2 ixcham planshetga aylanib, foydalanuvchiga keng ekran imkoniyatlarini taqdim etadi.

Qurilmani qisman bukib ishlatganda esa ichki displeydan yanada ixcham formatda foydalanish imkoniyati saqlanib qoladi. Bu yechim mobil qurilmalarda koʻp vazifalilikni bajarish va kontent isteʼmol qilishni yangi bosqichga olib chiqadi.

HuaweiMate XT 2SmartfonlarBuklanuvchi ekranTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiBugun, 18:28Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBugun, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinBugun, 15:28Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiAsus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiBugun, 14:53Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi