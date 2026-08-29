Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildi

·21·O‘zbekiston
Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu Ispaniyaning mashhur Marca nashriga bergan eksklyuziv intervyusida zamonaviy futboldagi eng bahsli mavzulardan biri — «Oltin to‘p» topshirilishi mezonlarini qattiq tanqid qildi. 2026 yil yozidan buyon «qirollik klubi» boshqaruvida turgan portugaliyalik mutaxassis mukofot atrofida katta siyosiy o‘yinlar ketayotganini ochiqladi.

Mourinyuning ta’kidlashicha, jahonning bosh sovrini shunchaki jamoaviy g‘alabalarga erishganlarga emas, balki futbol tarixida o‘chmas iz qoldiradigan daholarga topshirilishi kerak.

«Chempionlar Ligasida yutgani uchun berilmaydi»: Murabbiydan keskin tanqid

Joze Mourinyu sovrin falsafasiga o‘zgacha yondashib, buyuk futbolchilar mezonini eslatib o‘tdi:

  • Afsonalar darajasidagi iqtidor: «“Oltin to‘p” faoliyatini yakunlaganidan so‘ng butun dunyo sog‘inadigan darajadagi futbolchilarga berilishi kerak — xuddi Maradona, Krishtianu Ronaldu, Messi, Ronaldo yoki Zidan kabi;

  • Jamoaviy titullar illyuziyasi: Bu mukofotni shunchaki Chempionlar Ligasi yoki Jahon chempionatida g‘olib chiqqani uchun topshirish mutlaqo noto‘g‘ri. Agar individual sovrin faqat Chempionlar Ligasidagi zafar uchun beriladigan bo‘lsa, unda uni futbolchilarga emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri Luis Enrikega berib qo‘ya qoling;

  • Siyosatning aralashuvi: G‘olib majburiy tarzda ispaniyalik yoki “PSJ” a’zosi bo‘lishi shart emas, u dunyoning haqiqiy eng yaxshi o‘yinchisi bo‘lishi lozim. “Oltin to‘p” sayyoramizning eng kuchli 3-4 nafar futbolchisidan biriga tegishi kerak va ular shu yerda. Ammo siyosat ushbu sovringa haddan tashqari aralashib ketmoqda, men esa bunday siyosiy o‘yinlarni yoqtirmayman».

Madriddagi yangi davr va individual sovrinlar kurashi

2026 yilgi yozgi transferlar va o‘zgarishlardan so‘ng «Real»ni qabul qilib olgan portugaliyalik murabbiy jamoadagi yetakchilarning haqiqiy darajasini yuqori baholab, individual sovrinlar borasidagi adolatsiz tanlovlarga nisbatan o‘z noroziligini yashirmadi.

Mourinyuning ushbu shov-shuvli bayonoti xalqaro sport matbuoti va ekspertlar orasida «Oltin to‘p»ni berish mezonlari bo‘yicha navbatdagi qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Bugun, 15:51Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiMustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiBugun, 14:00Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Bugun, 08:53Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)