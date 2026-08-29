Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu Ispaniyaning mashhur Marca nashriga bergan eksklyuziv intervyusida zamonaviy futboldagi eng bahsli mavzulardan biri — «Oltin to‘p» topshirilishi mezonlarini qattiq tanqid qildi. 2026 yil yozidan buyon «qirollik klubi» boshqaruvida turgan portugaliyalik mutaxassis mukofot atrofida katta siyosiy o‘yinlar ketayotganini ochiqladi.
Mourinyuning ta’kidlashicha, jahonning bosh sovrini shunchaki jamoaviy g‘alabalarga erishganlarga emas, balki futbol tarixida o‘chmas iz qoldiradigan daholarga topshirilishi kerak.
«Chempionlar Ligasida yutgani uchun berilmaydi»: Murabbiydan keskin tanqid
Joze Mourinyu sovrin falsafasiga o‘zgacha yondashib, buyuk futbolchilar mezonini eslatib o‘tdi:
Afsonalar darajasidagi iqtidor: «“Oltin to‘p” faoliyatini yakunlaganidan so‘ng butun dunyo sog‘inadigan darajadagi futbolchilarga berilishi kerak — xuddi Maradona, Krishtianu Ronaldu, Messi, Ronaldo yoki Zidan kabi;
Jamoaviy titullar illyuziyasi: Bu mukofotni shunchaki Chempionlar Ligasi yoki Jahon chempionatida g‘olib chiqqani uchun topshirish mutlaqo noto‘g‘ri. Agar individual sovrin faqat Chempionlar Ligasidagi zafar uchun beriladigan bo‘lsa, unda uni futbolchilarga emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri Luis Enrikega berib qo‘ya qoling;
Siyosatning aralashuvi: G‘olib majburiy tarzda ispaniyalik yoki “PSJ” a’zosi bo‘lishi shart emas, u dunyoning haqiqiy eng yaxshi o‘yinchisi bo‘lishi lozim. “Oltin to‘p” sayyoramizning eng kuchli 3-4 nafar futbolchisidan biriga tegishi kerak va ular shu yerda. Ammo siyosat ushbu sovringa haddan tashqari aralashib ketmoqda, men esa bunday siyosiy o‘yinlarni yoqtirmayman».
Madriddagi yangi davr va individual sovrinlar kurashi
2026 yilgi yozgi transferlar va o‘zgarishlardan so‘ng «Real»ni qabul qilib olgan portugaliyalik murabbiy jamoadagi yetakchilarning haqiqiy darajasini yuqori baholab, individual sovrinlar borasidagi adolatsiz tanlovlarga nisbatan o‘z noroziligini yashirmadi.
Mourinyuning ushbu shov-shuvli bayonoti xalqaro sport matbuoti va ekspertlar orasida «Oltin to‘p»ni berish mezonlari bo‘yicha navbatdagi qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi.
…