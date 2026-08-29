Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?

·22·Sport
Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu navbatdagi matbuot anjumanida jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Jud Bellingemning o‘yini va uning maydondagi vazifalariga to‘xtalib o‘tdi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis ingliz yarim himoyachisining noyob iqtidorini e’tirof etish bilan birga, yakka shaxslar emas, balki jamoaviy birdamlik birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi.

Yangi mavsum boshidanoq yuqori samaradorlik ko‘rsatayotgan Bellingem «qirollik klubi»ning g‘alabali yurishida muhim rol o‘ynamoqda.

«Har bir o‘yinchimdan mamnunman»: Mourinyuning talab va falsafasi

Joze Mourinyu jamoadagi muhit va muxlislar kutgan futbol haqida o‘z fikrlarini bildirdi:

  • Bellingemning ahamiyati: «Bellingem — haqiqatan ham o‘ziga xos futbolchi. U “Real” uchun juda muhim ahamiyatga ega, biroq men alohida shaxslardan ko‘ra butun jamoa haqida gapirishni ma’qul ko‘raman;

  • Jamoaviy mexanizm: Har bir o‘yinchimning harakatidan mamnunman. Biz maydonda yaxlit va bir butun jamoa sifatida harakat qilishimiz shart;

  • Muxlislar ishonchi: Muxlislar stadionga aynan shu futbolchilarni ko‘rish, ularning chiroyli jamoaviy o‘yini va qo‘lga kiritadigan g‘alabalarini tomosha qilish uchun keladi», — deya ta’kidladi bosh murabbiy.

2 ta o‘yinda 3 ta samarali harakat: Bellingemning sermahsul starti

23 yoshli Jud Bellingem yangi mavsumni nihoyatda sermahsul boshladi:

  • La Ligadagi statistika: Ingliz yulduzi Ispaniya chempionatining dastlabki 2 ta bahsida maydonga tushib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 2 ta golli uzatma (assist) yozib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Murabbiy taktikasidagi rol: Maydon markazida hujum va mudofaani bog‘lab beruvchi asosiy kuch sifatida u «Real»ning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...Bugun, 18:19Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Bugun, 18:14Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)