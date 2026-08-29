Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyu navbatdagi matbuot anjumanida jamoaning asosiy yulduzlaridan biri Jud Bellingemning o‘yini va uning maydondagi vazifalariga to‘xtalib o‘tdi. Portugaliyalik tajribali mutaxassis ingliz yarim himoyachisining noyob iqtidorini e’tirof etish bilan birga, yakka shaxslar emas, balki jamoaviy birdamlik birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi.
Yangi mavsum boshidanoq yuqori samaradorlik ko‘rsatayotgan Bellingem «qirollik klubi»ning g‘alabali yurishida muhim rol o‘ynamoqda.
«Har bir o‘yinchimdan mamnunman»: Mourinyuning talab va falsafasi
Joze Mourinyu jamoadagi muhit va muxlislar kutgan futbol haqida o‘z fikrlarini bildirdi:
Bellingemning ahamiyati: «Bellingem — haqiqatan ham o‘ziga xos futbolchi. U “Real” uchun juda muhim ahamiyatga ega, biroq men alohida shaxslardan ko‘ra butun jamoa haqida gapirishni ma’qul ko‘raman;
Jamoaviy mexanizm: Har bir o‘yinchimning harakatidan mamnunman. Biz maydonda yaxlit va bir butun jamoa sifatida harakat qilishimiz shart;
Muxlislar ishonchi: Muxlislar stadionga aynan shu futbolchilarni ko‘rish, ularning chiroyli jamoaviy o‘yini va qo‘lga kiritadigan g‘alabalarini tomosha qilish uchun keladi», — deya ta’kidladi bosh murabbiy.
2 ta o‘yinda 3 ta samarali harakat: Bellingemning sermahsul starti
23 yoshli Jud Bellingem yangi mavsumni nihoyatda sermahsul boshladi:
La Ligadagi statistika: Ingliz yulduzi Ispaniya chempionatining dastlabki 2 ta bahsida maydonga tushib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 2 ta golli uzatma (assist) yozib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;
Murabbiy taktikasidagi rol: Maydon markazida hujum va mudofaani bog‘lab beruvchi asosiy kuch sifatida u «Real»ning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.
…