4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi
Shveysariya Superligasining 5-turi doirasida bo‘lib o‘tgan «Sion» — «Lugano» bahsi keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda kechdi. Safarda harakat qilgan «Lugano» jamoasi yakunda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, muhim uch ochkoga ega chiqdi.
O‘zbekistonlik yosh himoyachi Behruz Karimov mazkur uchrashuvning so‘nggi qismida maydonga tushib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishida faol ishtirok etdi.
75-daqiqadagi o‘zgarish va hal qiluvchi daqiqalar
Maydonda kechgan shiddatli bahs quyidagi muhim voqealar bilan yodda qoldi:
Karimovning maydonga tushishi: O‘zbekistonlik legioner uchrashuvning 75-daqiqasida murabbiylar qarori bilan himoya chizig‘ini mustahkamlash maqsadida zaxiradan maydonga qo‘shildi;
So‘nggi daqiqalardagi sariq kartochka: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada Behruz Karimov vaqtni cho‘zgani uchun ogohlantirilib, sariq kartochka bilan jazolandi;
Sarbaland yakun: «Lugano» so‘nggi daqiqalardagi bosimni muvaffaqiyatli qaytarib, safardan 2:1 hisobidagi muhim g‘alaba bilan qaytdi.
«Lugano» yuz foizlik natija bilan mutlaq peshqadam
Ushbu g‘alaba «Lugano»ning turnir jadvalidagi mavqeyini yanada mustahkamladi:
100 foizlik ko‘rsatkich: O‘tkazilgan 4 ta o‘yindan so‘ng 4 ta g‘alaba qayd etgan «Lugano» Superligada yuz foizlik natija ko‘rsatib, peshqadamlikni davom ettirmoqda;
Keyingi raqib: Jamoa milliy chempionatdagi navbatdagi muhim uchrashuvini 3 sentyabr kuni «Servett» klubiga qarshi o‘tkazadi.
…