4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi

·0·Sport
4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi

Shveysariya Superligasining 5-turi doirasida bo‘lib o‘tgan «Sion» — «Lugano» bahsi keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda kechdi. Safarda harakat qilgan «Lugano» jamoasi yakunda 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritib, muhim uch ochkoga ega chiqdi.

O‘zbekistonlik yosh himoyachi Behruz Karimov mazkur uchrashuvning so‘nggi qismida maydonga tushib, jamoasining g‘alabali hisobni saqlab qolishida faol ishtirok etdi.

75-daqiqadagi o‘zgarish va hal qiluvchi daqiqalar

Maydonda kechgan shiddatli bahs quyidagi muhim voqealar bilan yodda qoldi:

  • Karimovning maydonga tushishi: O‘zbekistonlik legioner uchrashuvning 75-daqiqasida murabbiylar qarori bilan himoya chizig‘ini mustahkamlash maqsadida zaxiradan maydonga qo‘shildi;

  • So‘nggi daqiqalardagi sariq kartochka: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada Behruz Karimov vaqtni cho‘zgani uchun ogohlantirilib, sariq kartochka bilan jazolandi;

  • Sarbaland yakun: «Lugano» so‘nggi daqiqalardagi bosimni muvaffaqiyatli qaytarib, safardan 2:1 hisobidagi muhim g‘alaba bilan qaytdi.

«Lugano» yuz foizlik natija bilan mutlaq peshqadam

Ushbu g‘alaba «Lugano»ning turnir jadvalidagi mavqeyini yanada mustahkamladi:

  • 100 foizlik ko‘rsatkich: O‘tkazilgan 4 ta o‘yindan so‘ng 4 ta g‘alaba qayd etgan «Lugano» Superligada yuz foizlik natija ko‘rsatib, peshqadamlikni davom ettirmoqda;

  • Keyingi raqib: Jamoa milliy chempionatdagi navbatdagi muhim uchrashuvini 3 sentyabr kuni «Servett» klubiga qarshi o‘tkazadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?Bugun, 17:52«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?Bugun, 17:4639 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdiBugun, 17:35Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Bugun, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)