Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?

·16·Sport
Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?

Barselona bosh murabbiy Hansi Flik jamoaning yosh iqtidori Lamine Yamalning jismoniy va ruhiy holati borasida o'z fikrlarini bildirib, muxlislarni xotirjam qilishga urindi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis qiyin davrni boshdan kechirgan futbolchi asta-sekin o'zining eng yuqori sport formasini tiklab borayotganiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mavsum boshlanishidagi og'ir taqvim va aprel oyidagi jarohat oqibatlari Yamalga o'z ta'sirini o'tkazmagani yo'q. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi futbolchining kelajagidan optimizm bilan qaramoqda va uning o'sish dinamikasi ijobiy tomonga o'zgarayotganini ta'kidlamoqda.

Futbolchining tiklanish jarayoni va jismoniy holati

Hansi Flik La Liga doirasidagi Rayo Vallecano jamoasiga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida Lamine Yamalning ahvoli haqida to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, futbolchi og'ir jarohatdan so'ng Jahon chempionatida maydonga tushgani va qisqa tatildan keyin darhol asosiy tarkibga qaytgani oson kechmagan.

Shunga qaramay, Bilbao Atletik klubiga qarshi kechgan so'nggi uchrashuvda yamal maydonda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Murabbiy bu holat yosh futbolchining jismoniy konditsiyasini yaxshilashda muhim qadam bo'lganini alohida ta'kidladi.

Ruhiy xotirjamlik va maydondagi ijodkorlik

Yamalning mavsum ilk turidagi o'yinidan so'ng biroz tushkunlikka tushgani va bu mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmagani muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Flikning fikricha, hozirda mashg'ulotlardagi kayfiyat tubdan o'zgargan va futbolchi yana o'zining tabassumini qaytarib olgan.

Germaniyalik mutaxassis yosh o'yinchiga nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham ko'maklashish zarurligini qayd etdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi uning ijodiy erkinligini saqlab qolgan holda, mavsum davomida barqaror o'yin ko'rsatishini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda.

Hansi FlikLamine YamalBarselonaLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?Bugun, 17:52«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?Bugun, 17:4639 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdiBugun, 17:35Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Bugun, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)