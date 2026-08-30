Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?
Barselona bosh murabbiy Hansi Flik jamoaning yosh iqtidori Lamine Yamalning jismoniy va ruhiy holati borasida o'z fikrlarini bildirib, muxlislarni xotirjam qilishga urindi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik mutaxassis qiyin davrni boshdan kechirgan futbolchi asta-sekin o'zining eng yuqori sport formasini tiklab borayotganiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mavsum boshlanishidagi og'ir taqvim va aprel oyidagi jarohat oqibatlari Yamalga o'z ta'sirini o'tkazmagani yo'q. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi futbolchining kelajagidan optimizm bilan qaramoqda va uning o'sish dinamikasi ijobiy tomonga o'zgarayotganini ta'kidlamoqda.
Futbolchining tiklanish jarayoni va jismoniy holatiHansi Flik La Liga doirasidagi Rayo Vallecano jamoasiga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida Lamine Yamalning ahvoli haqida to'xtalib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, futbolchi og'ir jarohatdan so'ng Jahon chempionatida maydonga tushgani va qisqa tatildan keyin darhol asosiy tarkibga qaytgani oson kechmagan.
Shunga qaramay, Bilbao Atletik klubiga qarshi kechgan so'nggi uchrashuvda yamal maydonda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Murabbiy bu holat yosh futbolchining jismoniy konditsiyasini yaxshilashda muhim qadam bo'lganini alohida ta'kidladi.
Ruhiy xotirjamlik va maydondagi ijodkorlikYamalning mavsum ilk turidagi o'yinidan so'ng biroz tushkunlikka tushgani va bu mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmagani muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Flikning fikricha, hozirda mashg'ulotlardagi kayfiyat tubdan o'zgargan va futbolchi yana o'zining tabassumini qaytarib olgan.
Germaniyalik mutaxassis yosh o'yinchiga nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham ko'maklashish zarurligini qayd etdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi uning ijodiy erkinligini saqlab qolgan holda, mavsum davomida barqaror o'yin ko'rsatishini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda.
…