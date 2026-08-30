Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdi

·26·Dunyo
Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdi

Rossiyalik 14 yoshli iqtidorli basketbolchi Aron Semerninov mashg‘ulot vaqtida to‘satdan hushidan ketib, yuragi to‘xtashi oqibatida vafot etdi.

Fojiali hodisa 25 avgust, seshanba kuni sodir bo‘lgan. E’tiborli jihati, ushbu sana Aronning otasi — Rossiya U20 terma jamoasi bosh murabbiyi Roman Semerninovning 45 yoshga to‘lgan kuniga ham to‘g‘ri kelgan.

Aron Semerninov yoshiga qaramay, basketbolda katta istiqbolga ega sportchilardan biri hisoblangan. U avval Krasnodar shahridagi «Lokomotiv-Kuban» klubining yoshlar akademiyasida tayyorgarlik ko‘rgan.

Joriy yil bahorida esa u Moskva viloyatiga ko‘chib o‘tib, Ximki shahrida tashkil etilgan yangi yoshlar jamoasi safiga qo‘shilgan. Fojiali voqea aynan u shu jamoada mashg‘ulot o‘tkazayotgan vaqtda yuz bergan.

Yosh sportchi bu vaqtgacha o‘z yoshi uchun ancha yaxshi natijalarga erishib ulgurgan edi. U U14 jamoasi bilan Rossiya milliy chempionatida bronza medaliga sazovor bo‘lgan. Shuningdek, Krasnodar viloyati chempionatida eng qimmatli o‘yinchi deb topilgan.

«Lokomotiv-Kuban» akademiyasi Aron haqida iliq fikr bildirib, uning 2023 yilda klub tizimiga qo‘shilganini ma’lum qildi.

«Aron 2023 yilda qizil-yashil klub tizimiga kelib qo‘shildi va qisqa vaqt ichida ishonchli jamoadosh hamda yaxshi do‘stga aylandi. Akademiyada u murabbiylar rahbarligida tayyorgarlik ko‘rib, kelajakdagi g‘alabalar uchun muhim tajriba orttirdi.

Oradan bir yil o‘tib, basketbolchi yangi tashkil etilgan “Loko-2012” jamoasi sharafini himoya qila boshladi. Iqtidorli poynt-gard o‘z jamoasining eng asosiy va umidli o‘yinchilaridan biri bo‘lib, milliy hamda mintaqaviy musobaqalarda muntazam ravishda ochko va samaradorlik ko‘rsatkichlarida peshqadamlik qilardi», — deyiladi akademiya bayonotida.

2026 yil yozi Rossiya basketboli uchun ham og‘ir va qayg‘uli davr bo‘ldi. 26 iyun kuni VTB Yagona ligasining faxriy prezidenti va so‘nggi o‘ttiz yil davomida Rossiya basketbolidagi eng nufuzli shaxslardan biri Sergey Ivanov vafot etdi.

28 iyul kuni «Dinamo Primore» prezidenti va bosh murabbiyi Eduard Sandler 44 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. 30 iyul kuni esa Olimpiya chempioni va afsonaviy basketbolchi Ivan Yedeshko 81 yoshida vafot etdi.

23 avgust kuni 36 yoshli basketbol agenti Sergey Indeykin ham to‘satdan yuzaga kelgan kasallikdan so‘ng olamdan o‘tdi.

Aronning otasi, shuningdek, «Ximki» basketbol klubi bosh murabbiyi Roman Semerninov o‘g‘li bilan bog‘liq musibatdan keyin ijtimoiy tarmoqda yurakni ezadigan so‘zlarni yozdi.

«Yuragim sindi, endi so‘zlar ham qolmadi. Atrofni qorong‘ulik qopladi, har bir satr og‘riq bilan to‘ldi. Sen mening sevimli, aziz o‘g‘limsan. Bundan keyin qanday yashashni tasavvur ham qila olmayapman.

Sen abadiy yashaysan. Sen bizning qahramonimizsan. Uch va basketbol o‘yna. Biz seni so‘z bilan ifodalab bo‘lmaydigan darajada yaxshi ko‘ramiz va sen tirikligingga ishonamiz — sen faqat juda olislarga basketbol o‘ynash uchun uchib ketding», — deb yozdi u.

Marhum Aron Semerninovdan tashqari onasi Yelena ham qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borBugun, 19:48Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Bugun, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiBugun, 19:17Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiIshda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiBugun, 18:58Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiBugun, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi