Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdi
Rossiyalik 14 yoshli iqtidorli basketbolchi Aron Semerninov mashg‘ulot vaqtida to‘satdan hushidan ketib, yuragi to‘xtashi oqibatida vafot etdi.
Fojiali hodisa 25 avgust, seshanba kuni sodir bo‘lgan. E’tiborli jihati, ushbu sana Aronning otasi — Rossiya U20 terma jamoasi bosh murabbiyi Roman Semerninovning 45 yoshga to‘lgan kuniga ham to‘g‘ri kelgan.
Aron Semerninov yoshiga qaramay, basketbolda katta istiqbolga ega sportchilardan biri hisoblangan. U avval Krasnodar shahridagi «Lokomotiv-Kuban» klubining yoshlar akademiyasida tayyorgarlik ko‘rgan.
Joriy yil bahorida esa u Moskva viloyatiga ko‘chib o‘tib, Ximki shahrida tashkil etilgan yangi yoshlar jamoasi safiga qo‘shilgan. Fojiali voqea aynan u shu jamoada mashg‘ulot o‘tkazayotgan vaqtda yuz bergan.
Yosh sportchi bu vaqtgacha o‘z yoshi uchun ancha yaxshi natijalarga erishib ulgurgan edi. U U14 jamoasi bilan Rossiya milliy chempionatida bronza medaliga sazovor bo‘lgan. Shuningdek, Krasnodar viloyati chempionatida eng qimmatli o‘yinchi deb topilgan.
«Lokomotiv-Kuban» akademiyasi Aron haqida iliq fikr bildirib, uning 2023 yilda klub tizimiga qo‘shilganini ma’lum qildi.
«Aron 2023 yilda qizil-yashil klub tizimiga kelib qo‘shildi va qisqa vaqt ichida ishonchli jamoadosh hamda yaxshi do‘stga aylandi. Akademiyada u murabbiylar rahbarligida tayyorgarlik ko‘rib, kelajakdagi g‘alabalar uchun muhim tajriba orttirdi.
Oradan bir yil o‘tib, basketbolchi yangi tashkil etilgan “Loko-2012” jamoasi sharafini himoya qila boshladi. Iqtidorli poynt-gard o‘z jamoasining eng asosiy va umidli o‘yinchilaridan biri bo‘lib, milliy hamda mintaqaviy musobaqalarda muntazam ravishda ochko va samaradorlik ko‘rsatkichlarida peshqadamlik qilardi», — deyiladi akademiya bayonotida.
2026 yil yozi Rossiya basketboli uchun ham og‘ir va qayg‘uli davr bo‘ldi. 26 iyun kuni VTB Yagona ligasining faxriy prezidenti va so‘nggi o‘ttiz yil davomida Rossiya basketbolidagi eng nufuzli shaxslardan biri Sergey Ivanov vafot etdi.
28 iyul kuni «Dinamo Primore» prezidenti va bosh murabbiyi Eduard Sandler 44 yoshida hayotdan ko‘z yumdi. 30 iyul kuni esa Olimpiya chempioni va afsonaviy basketbolchi Ivan Yedeshko 81 yoshida vafot etdi.
23 avgust kuni 36 yoshli basketbol agenti Sergey Indeykin ham to‘satdan yuzaga kelgan kasallikdan so‘ng olamdan o‘tdi.
Aronning otasi, shuningdek, «Ximki» basketbol klubi bosh murabbiyi Roman Semerninov o‘g‘li bilan bog‘liq musibatdan keyin ijtimoiy tarmoqda yurakni ezadigan so‘zlarni yozdi.
«Yuragim sindi, endi so‘zlar ham qolmadi. Atrofni qorong‘ulik qopladi, har bir satr og‘riq bilan to‘ldi. Sen mening sevimli, aziz o‘g‘limsan. Bundan keyin qanday yashashni tasavvur ham qila olmayapman.
Sen abadiy yashaysan. Sen bizning qahramonimizsan. Uch va basketbol o‘yna. Biz seni so‘z bilan ifodalab bo‘lmaydigan darajada yaxshi ko‘ramiz va sen tirikligingga ishonamiz — sen faqat juda olislarga basketbol o‘ynash uchun uchib ketding», — deb yozdi u.
Marhum Aron Semerninovdan tashqari onasi Yelena ham qoldi.
…