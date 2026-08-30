Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?

·0·Salomatlik
Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?

Kun davomida charchoqni yengish va energiyani tiklash maqsadida kunduzi bir oz mizg‘ib olish odati ko‘pchilikka xos. Biroq mutaxassislar kunduzgi uyqu davomiyligini qat’iy nazorat qilishni va 30 daqiqadan oshirmaslikni tavsiya etishadi. Aks holda, kutilgan tetiklik o‘rniga kunning qolgan qismida og‘ir toliqish va bezovtalik hissi yuzaga kelishi mumkin.

Tibbiy nuqtayi nazardan, bu holat inson miyasidagi kimyoviy jarayonlar va uyqu bosqichlarining almashinuvi bilan bevosita bog‘liq.

20 daqiqalik «sehrli» uyqu: Serotonin gormonining roli

Qisqa muddatli kunduzgi orom organizmni quyidagicha qayta tiklaydi:

  • Serotonin ishlab chiqarilishi: Kunduzgi dam olishning dastlabki 20 daqiqasida tanada faol ravishda «baxt va quvvat gormoni» bo‘lmish serotonin ishlab chiqariladi;

  • Tetiklik manbai: Aynan ushbu qisqa uyqudan so‘ng inson o‘zida kuch-quvvat oqimini his qilishi, miya faoliyati tiniqlashishi va kayfiyat ko‘tarilishi serotoninning vaqtida faollashishi bilan ta’minlanadi.

30 daqiqadan oshsa nima bo‘ladi? Chuqur fazaning salbiy ta’siri

Kunduzi uzoqroq uxlash nega zararli ekanining asosiy sabablari:

  • Chuqur uyquga kirib ketish: Uyqu boshlanganidan 30 daqiqa o‘tgach, organizm chuqur fazaga kiradi va bu bosqichdan miyaning «uyg‘onishi» ancha qiyin kechadi;

  • Og‘ir toliqish va bezovtalik: Chuqur faza paytida uyg‘onib ketgan odam o‘zini yanada charchagan va lanj his qiladi;

  • Yurak urishi va kayfiyat buzilishi: Aynan noto‘g‘ri vaqtda uyg‘onish yurak urishining tezlashishiga, ichki bezovtalik va xavotir paydo bo‘lishiga hamda kayfiyat keskin tushib ketishiga sabab bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanBugun, 12:07Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanBugun, 12:02Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?28.08, 16:36Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi27.08, 23:32Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?