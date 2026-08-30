Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...

·81·Jamiyat
Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...

Bugun, 30 avgust kuni Olmaliq shahridagi «Oydin dehqon bozori»da yong‘in sodir bo‘ldi. Yong‘in oqibatida bozordagi savdo rastalari va tovarlarga zarar yetgan. Hodisa joyidan tarqalgan suratlar orasida esa bir manzara ko‘pchilik e’tiborini tortdi — yon-atrofi kuygan Qur’on kitobi deyarli butun holda qolgan.

Suratda muqaddas kitobning muqovasi va sahifalarining tashqi qismlari yong‘indan zararlangani ko‘rinadi. Biroq uning ichki sahifalari va Qur’on matni saqlanib qolgan.

Olmaliqda bozorda yong‘in sodir bo‘ldi

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 30 avgust kuni soat 05:18 atrofida Toshkent viloyati Olmaliq shahrining «Hamza» mahallasida joylashgan «Oydin dehqon bozori»da yong‘in chiqqan.

Yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari voqea joyiga yetib borib, alangani qurshagan va yong‘in soat 07:12 da o‘chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida ma’lumot kelib tushmagan. Ayni paytda yong‘in sababi va yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.

Kuygan tovarlar orasidagi surat ko‘pchilikni o‘ylantirdi

Hodisadan keyin tarqalgan mazkur suratda qo‘lda ushlab turilgan Qur’on kitobi aks etgan.

Kitobning tashqi qismi yong‘in ta’sirida qoraygan va ayrim joylari kuygan. Shu bilan birga, ochilgan sahifalardagi arabiy matn ko‘rinib turibdi.

Suratdagi holat ko‘pchilikda turli his-tuyg‘ular uyg‘otishi tabiiy.

«Hamma narsa yongan, lekin Qur’on yonmagan», degan izohlar bilan ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda.

Bu holatga qanday qarash kerak?

Diniy nuqtayi nazardan Qur’on musulmonlar uchun muqaddas kitob hisoblanadi. Shu sababli yong‘indan keyin uning matni saqlanib qolgani ko‘pchilik uchun ta’sirli manzara bo‘ldi.

Biroq voqeaning qanday sodir bo‘lgani, kitobning aynan qaysi sharoitda saqlanib qolgani haqida hozircha rasmiy ekspert xulosasi mavjud emas.

Shuning uchun suratdagi holatni fakt sifatida keltirish, unga nisbatan diniy va shaxsiy xulosani esa o‘quvchining o‘ziga qoldirish to‘g‘ri bo‘ladi.

Olmaliqdagi yong‘in bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda

Ayni paytda asosiy e’tibor yong‘inning kelib chiqish sabablari va bozorga yetkazilgan zararni aniqlashga qaratilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa natijasida jabrlanganlar yo‘q.

Qur’on kitobi aks etgan surat esa yong‘indan keyingi eng ko‘p muhokama qilinayotgan tasvirlardan biriga aylandi.

Bir tomonda yong‘in izlari, ikkinchi tomonda esa sahifalari saqlangan Qur’on — Olmaliqdagi bu manzara ko‘pchilikni befarq qoldirmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liBugun, 17:53Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiOlmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiBugun, 10:38Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarBugun, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Bugun, 07:071 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Bugun, 06:56Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi