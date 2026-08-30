Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...
Bugun, 30 avgust kuni Olmaliq shahridagi «Oydin dehqon bozori»da yong‘in sodir bo‘ldi. Yong‘in oqibatida bozordagi savdo rastalari va tovarlarga zarar yetgan. Hodisa joyidan tarqalgan suratlar orasida esa bir manzara ko‘pchilik e’tiborini tortdi — yon-atrofi kuygan Qur’on kitobi deyarli butun holda qolgan.
Suratda muqaddas kitobning muqovasi va sahifalarining tashqi qismlari yong‘indan zararlangani ko‘rinadi. Biroq uning ichki sahifalari va Qur’on matni saqlanib qolgan.
Olmaliqda bozorda yong‘in sodir bo‘ldi
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 30 avgust kuni soat 05:18 atrofida Toshkent viloyati Olmaliq shahrining «Hamza» mahallasida joylashgan «Oydin dehqon bozori»da yong‘in chiqqan.
Yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari voqea joyiga yetib borib, alangani qurshagan va yong‘in soat 07:12 da o‘chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida ma’lumot kelib tushmagan. Ayni paytda yong‘in sababi va yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.
Kuygan tovarlar orasidagi surat ko‘pchilikni o‘ylantirdi
Hodisadan keyin tarqalgan mazkur suratda qo‘lda ushlab turilgan Qur’on kitobi aks etgan.
Kitobning tashqi qismi yong‘in ta’sirida qoraygan va ayrim joylari kuygan. Shu bilan birga, ochilgan sahifalardagi arabiy matn ko‘rinib turibdi.
Suratdagi holat ko‘pchilikda turli his-tuyg‘ular uyg‘otishi tabiiy.
«Hamma narsa yongan, lekin Qur’on yonmagan», degan izohlar bilan ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda.
Bu holatga qanday qarash kerak?
Diniy nuqtayi nazardan Qur’on musulmonlar uchun muqaddas kitob hisoblanadi. Shu sababli yong‘indan keyin uning matni saqlanib qolgani ko‘pchilik uchun ta’sirli manzara bo‘ldi.
Biroq voqeaning qanday sodir bo‘lgani, kitobning aynan qaysi sharoitda saqlanib qolgani haqida hozircha rasmiy ekspert xulosasi mavjud emas.
Shuning uchun suratdagi holatni fakt sifatida keltirish, unga nisbatan diniy va shaxsiy xulosani esa o‘quvchining o‘ziga qoldirish to‘g‘ri bo‘ladi.
Olmaliqdagi yong‘in bo‘yicha tekshiruv davom etmoqda
Ayni paytda asosiy e’tibor yong‘inning kelib chiqish sabablari va bozorga yetkazilgan zararni aniqlashga qaratilgan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa natijasida jabrlanganlar yo‘q.
Qur’on kitobi aks etgan surat esa yong‘indan keyingi eng ko‘p muhokama qilinayotgan tasvirlardan biriga aylandi.
Bir tomonda yong‘in izlari, ikkinchi tomonda esa sahifalari saqlangan Qur’on — Olmaliqdagi bu manzara ko‘pchilikni befarq qoldirmadi.
…