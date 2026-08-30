Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)

·5·Dunyo
Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)

Ukrainaning Rossiya bilan urushi fronti yaqinlashib kelayotgan Kramatorsk shahrida 35 yoshli Tetyana va Aleksandr nikohdan o‘tdi. Juftlik to‘y marosimini shahar markazidagi Tinchlik maydonida, dronlar xavfi va harbiy tahdidlar kuchaygan bir sharoitda o‘tkazdi. Bu haqda «The Guardian» xabar berdi.

Marosim 29 avgust — Ukraina Mustaqillik kunida bo‘lib o‘tgan. To‘ydan uch kun oldin Kramatorsk rasman jangovar hudud tarkibiga kiritilgan edi. Shaharda bino-inshootlarning ko‘p qismi zararlangan, ayrim ko‘chalar dronlarga qarshi to‘rlar bilan qoplangan.

Oq kiyimdagi ayol harbiy libosdagi erkak bilan bino ichida turibdi.

«The Guardian» ma’lumotiga ko‘ra, to‘ydan oldingi bir necha kun ichida Kramatorskda 51 ta o‘qqa tutish holati qayd etilgan va olti kishi halok bo‘lgan.

Shunday xavfli vaziyatga qaramay, Tetyana va Aleksandr nikohni aynan Kramatorskda o‘tkazishga qaror qilgan. Aleksandr bu qarorni Donetsk viloyati va uning xotiralarini asrab qolish istagi bilan izohlagan.

Tetyana frontda ko‘ngilli harbiy tibbiyot xodimi sifatida xizmat qiladi. Uning tibbiy evakuatsiya guruhi to‘ydan bir necha kun oldin Kiyevga qayta jo‘natilgan bo‘lsa-da, u marosimda ishtirok etish uchun sharqiy Ukrainaga qaytib kelgan. Aleksandr esa armiya kapitani hisoblanadi.

Harbiy kiyimdagi erkak oq ko‘ylakdagi ayolni qo‘lida ko‘tarib turibdi.

Juftlik shu yil fevral oyida tanishgan. Tetyana Aleksandrga internet orqali murojaat qilib, unga tibbiy yordam ko‘rsatishni taklif qilgan.

Nikohni rasmiylashtirish marosimi videoqo‘ng‘iroq orqali onlayn tarzda o‘tkazilgan. Ukrainada urush sharoitida jismonan bir joyga to‘plana olmaydigan juftliklar uchun onlayn nikoh xizmati 2024 yilda joriy etilgan.

Tetyana va Aleksandr nikoh uzuklarini taqib, qasamyod qildi va bir-birini o‘pdi. Marosimdan so‘ng ular shaharda ochiq bo‘lgan kam sonli muassasalardan biri — qahvaxonaga borib, to‘y tortini tanovul qilgan.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq ko‘ylakli ayol bir-birining qo‘lidan tutib turibdi.

To‘y paytida shahar ustida dron paydo bo‘lgani haqida xabar tarqalib, qisqa vaqtga xavotirli vaziyat yuzaga kelgan. Shunga qaramay, juftlik marosimni davom ettirgan.

Qizig‘i, Tetyana va Aleksandrning yoshi Ukraina mustaqilligi yoshiga teng — har ikkisi ham 35 yoshda. Ular urushga qaramay, kelajak qurish va farzandli bo‘lishni rejalashtirmoqda.

Harbiy kiyimdagi erkak va oq ko‘ylakdagi ayol bino oldida qo‘l ushlab turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiBugun, 19:17Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiIshda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiBugun, 18:58Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiBugun, 18:35Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiBugun, 18:21Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiEkskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiBugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi