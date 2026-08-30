Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldi

·25·Dunyo
Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldi

Olmaota tog‘larida uch nafar qiz Satpayev cho‘qqisidan mustaqil ravishda tusha olmay qolgani sababli qutqaruvchilar yordamiga muhtoj bo‘ldi. Bu haqda Qozog‘iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotlariga tayanib, NUR.KZ xabar berdi.

Olmaota shahri Monitoring va tezkor javob qaytarish markazi qutqaruvchilari uch nafar qizga yordam ko‘rsatgan.

Ma’lum bo‘lishicha, sayyoh qizlar Satpayev cho‘qqisidan tushayotgan vaqtda 4317 metr balandlikda qorong‘u tushishi sababli yo‘ldan adashib qolgan. Shu bois ular harakatni mustaqil ravishda davom ettira olmagan.

«Guruh qayerdaligi haqida qutqaruvchilarga ma’lumot kelib tushdi. Geolokatsiya ma’lumotlari yordamida mutaxassislar qizlarning aniq koordinatalarini tezkorlik bilan belgilab, ular tomon yo‘l oldi. Qutqaruvchilar sayyohlarni topib, so‘ng ularni xavfsiz yo‘nalish bo‘ylab “Edelveys” turistik bazasining shlagbaumigacha kuzatib bordi», — deyiladi FVV xabarida.

Yaxshiyamki, qizlar tibbiy yordamga muhtoj bo‘lmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borBugun, 19:48Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Bugun, 19:30Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiIshda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiBugun, 18:58Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiBugun, 18:35Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiDengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildiBugun, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi