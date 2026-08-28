999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatimiz davlat Mustaqilligining 35 yillik shonli to‘yi munosabati bilan qimmatbaho metallardan tayyorlangan yangi esdalik va investitsion tangalar muomalaga chiqarilganini rasman ma’lum qildi. Ushbu tangalar yuqori sifatli dizayni va qimmatbaho tarkibi bilan nafaqat tarixiy yodgorlik, balki aholi uchun ishonchli investitsiya aktivi hamdir.
Tangalar yuzida O‘zbekiston Respublikasi davlat ramzlari va milliy timsollari yuksak did bilan tasvirlangan.
31,1 grammlik sof oltin va kumush: Tangalarning xususiyatlari
Chiqarilgan esdalik mahsulotlari jahon numizmatikasi va qimmatbaho metallar bozorining yuqori standartlariga to‘liq javob beradi:
Metall sofligi: Tangalar 999,9 probali sof oltin va sof kumushdan ishlangan;
Og‘irligi: Har bir tanganing sof og‘irligi 31,1 grammni (1 troy unsiya) tashkil etadi;
Investitsion va kolleksion qiymat: Qimmatbaho metall sifatida ular inflyatsiyadan himoyalovchi ishonchli jamg‘arma vositasi bo‘lib xizmat qiladi.
Qanday va qayerdan xarid qilish mumkin?
Fuqarolar va kolleksionerlar uchun tangalarni sotib olishning qulay shartlari yaratilgan:
Xarid variantlari: Esdalik tangalarini maxsus 3 donalik to‘liq kolleksiya to‘plami ko‘rinishida yoki xohishga ko‘ra alohida-alohida xarid qilish imkoniyati mavjud;
Sotuv nuqtalari: Xarid qilish uchun respublikamizdagi tijorat banklarining tegishli filiallariga murojaat qilish lozim;
Narxlar to‘g‘risida: Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, «Mustaqillikning 35 yilligi» esdalik tangalarining amaldagi sotuv narxlari tijorat banklari tomonidan bozor kon’yunkturasiga mos ravishda e’lon qilib boriladi.
…