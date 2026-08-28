999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi

·32·Iqtisodiyot
999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatimiz davlat Mustaqilligining 35 yillik shonli to‘yi munosabati bilan qimmatbaho metallardan tayyorlangan yangi esdalik va investitsion tangalar muomalaga chiqarilganini rasman ma’lum qildi. Ushbu tangalar yuqori sifatli dizayni va qimmatbaho tarkibi bilan nafaqat tarixiy yodgorlik, balki aholi uchun ishonchli investitsiya aktivi hamdir.

Tangalar yuzida O‘zbekiston Respublikasi davlat ramzlari va milliy timsollari yuksak did bilan tasvirlangan.

31,1 grammlik sof oltin va kumush: Tangalarning xususiyatlari

Chiqarilgan esdalik mahsulotlari jahon numizmatikasi va qimmatbaho metallar bozorining yuqori standartlariga to‘liq javob beradi:

  • Metall sofligi: Tangalar 999,9 probali sof oltin va sof kumushdan ishlangan;

  • Og‘irligi: Har bir tanganing sof og‘irligi 31,1 grammni (1 troy unsiya) tashkil etadi;

  • Investitsion va kolleksion qiymat: Qimmatbaho metall sifatida ular inflyatsiyadan himoyalovchi ishonchli jamg‘arma vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi

Qanday va qayerdan xarid qilish mumkin?

Fuqarolar va kolleksionerlar uchun tangalarni sotib olishning qulay shartlari yaratilgan:

  • Xarid variantlari: Esdalik tangalarini maxsus 3 donalik to‘liq kolleksiya to‘plami ko‘rinishida yoki xohishga ko‘ra alohida-alohida xarid qilish imkoniyati mavjud;

  • Sotuv nuqtalari: Xarid qilish uchun respublikamizdagi tijorat banklarining tegishli filiallariga murojaat qilish lozim;

  • Narxlar to‘g‘risida: Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, «Mustaqillikning 35 yilligi» esdalik tangalarining amaldagi sotuv narxlari tijorat banklari tomonidan bozor kon’yunkturasiga mos ravishda e’lon qilib boriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Bugun, 19:472 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 17:472 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 11:42O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?Bugun, 09:4828 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:02Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiHar beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi