30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari

·24·O‘zbekiston
30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari

Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov O‘zbekiston va Hindiston yetakchilarining «Ko‘ksaroy» qarorgohida bo‘lib o‘tgan tarixiy muzokaralari yakunida OAV uchun bergan bayonotidan eng asosiy va strategik fikrlarni keltirib o‘tdi. Qayd etilishicha, ochiq va samimiy ruhda kechgan muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik, yuksak hurmat va o‘zaro ishonchning yana bir yorqin namoyishiga aylandi.

Sammit natijasida Hindiston O‘zbekistonning nafaqat ishonchli hamkori, balki keng qamrovli strategik sherigi maqomiga ko‘tarilgani rasman tasdiqlandi.

30 kunlik vizasiz tartib, savdo va iqtisodiy yangi marralar

Muzokaralar davomida aholi, turizm va biznes uchun qulaylik yaratuvchi qator muhim qarorlar ma’lum qilindi:

  • 30 kunlik vizasiz tartib: O‘zaro fuqarolar qatnovini faollashtirish, sayyohlar oqimini keskin oshirish va ishbilarmonlik aloqalarini yengillashtirish maqsadida 30 kunlik vizasiz rejim joriy etilishi ma’lum qilindi;

  • Savdoni 5 mlrd dollarga yetkazish: O‘tgan yili o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 33 foizga o‘sib, 1,3 milliard dollardan ortgan bo‘lsa, 2030 yilga qadar ushbu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish bosh maqsad qilib belgilandi;

  • Muhim strategik sohalar: Energetika, o‘ta muhim va nodir minerallar, farmatsevtika, sog‘liqni saqlash, elektronika, zargarlik hamda agrar sohalarda hamkorlik keskin kuchaytiriladi;

  • Biznes muloqoti: Hukumatlararo qo‘shma komissiya va Ishbilarmonlar kengashi faoliyati yangi sur’atda jadallashtiriladi.

Ijro nazorati va madaniy-gumanitar ko‘prik

Kelishuvlarning amaliy ijrosini ta’minlash uchun maxsus mexanizmlar ishga tushiriladi:

  • TIV darajasidagi yangi mexanizm: Barcha bitimlarning ijrosini to‘liq va o‘z vaqtida ta’minlash maqsadida Tashqi ishlar vazirlari darajasida alohida nazorat mexanizmi yaratilishi belgilandi;

  • Aniq «Yo‘l xaritasi»: Qabul qilingan barcha kelishuvlarni hayotga tatbiq etish bo‘yicha keng qamrovli «yo‘l xaritasi» ishlab chiqiladi;

  • Xalqaro maydondagi yakdillik: BMT, SHHT, Qo‘shilmaslik harakati, BRICS va Global Janub platformalarida o‘zaro qo‘llab-quvvatlash davom ettiriladi;

  • Madaniyat va turizm: Ming yillik tarixiy rishtalarga tayangan holda madaniyat haftaliklari, kinofestivallar va yangi qo‘shma sayyohlik yo‘nalishlari tashkil etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Bugun, 16:53«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiBugun, 16:41Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Bugun, 16:01O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiKecha, 23:34Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Kecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)