30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari
Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov O‘zbekiston va Hindiston yetakchilarining «Ko‘ksaroy» qarorgohida bo‘lib o‘tgan tarixiy muzokaralari yakunida OAV uchun bergan bayonotidan eng asosiy va strategik fikrlarni keltirib o‘tdi. Qayd etilishicha, ochiq va samimiy ruhda kechgan muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi do‘stlik, yuksak hurmat va o‘zaro ishonchning yana bir yorqin namoyishiga aylandi.
Sammit natijasida Hindiston O‘zbekistonning nafaqat ishonchli hamkori, balki keng qamrovli strategik sherigi maqomiga ko‘tarilgani rasman tasdiqlandi.
30 kunlik vizasiz tartib, savdo va iqtisodiy yangi marralar
Muzokaralar davomida aholi, turizm va biznes uchun qulaylik yaratuvchi qator muhim qarorlar ma’lum qilindi:
30 kunlik vizasiz tartib: O‘zaro fuqarolar qatnovini faollashtirish, sayyohlar oqimini keskin oshirish va ishbilarmonlik aloqalarini yengillashtirish maqsadida 30 kunlik vizasiz rejim joriy etilishi ma’lum qilindi;
Savdoni 5 mlrd dollarga yetkazish: O‘tgan yili o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi 33 foizga o‘sib, 1,3 milliard dollardan ortgan bo‘lsa, 2030 yilga qadar ushbu ko‘rsatkichni 5 milliard dollarga yetkazish bosh maqsad qilib belgilandi;
Muhim strategik sohalar: Energetika, o‘ta muhim va nodir minerallar, farmatsevtika, sog‘liqni saqlash, elektronika, zargarlik hamda agrar sohalarda hamkorlik keskin kuchaytiriladi;
Biznes muloqoti: Hukumatlararo qo‘shma komissiya va Ishbilarmonlar kengashi faoliyati yangi sur’atda jadallashtiriladi.
Ijro nazorati va madaniy-gumanitar ko‘prik
Kelishuvlarning amaliy ijrosini ta’minlash uchun maxsus mexanizmlar ishga tushiriladi:
TIV darajasidagi yangi mexanizm: Barcha bitimlarning ijrosini to‘liq va o‘z vaqtida ta’minlash maqsadida Tashqi ishlar vazirlari darajasida alohida nazorat mexanizmi yaratilishi belgilandi;
Aniq «Yo‘l xaritasi»: Qabul qilingan barcha kelishuvlarni hayotga tatbiq etish bo‘yicha keng qamrovli «yo‘l xaritasi» ishlab chiqiladi;
Xalqaro maydondagi yakdillik: BMT, SHHT, Qo‘shilmaslik harakati, BRICS va Global Janub platformalarida o‘zaro qo‘llab-quvvatlash davom ettiriladi;
Madaniyat va turizm: Ming yillik tarixiy rishtalarga tayangan holda madaniyat haftaliklari, kinofestivallar va yangi qo‘shma sayyohlik yo‘nalishlari tashkil etiladi.
…