La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·1·Sport
La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi

Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qiladi. Madriddagi muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida kechadigan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi.

Uchrashuv boshlanishiga oz vaqt qolganda har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahsni ilk daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi.

O‘yin qaydnomasi va asosiy tarkiblar

«Qirollik klubi» ushbu bahsga eng kuchli futbolchilari bilan to‘liq jangovar holatda maydonga tushadi:

  • «Real Madrid» boshlang‘ich tarkibi: Tibo Kurtua, Trent Aleksander-Arnold, Antonio Ryudiger, Din Heysen, Mark Kukurelya, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Jud Bellinghem, Brahim Dias, Vinisius Junior, Kilian Mbappe;

  • «Malaga» boshlang‘ich tarkibi: Alfonso Errero, Karlos Puga, Anxel Resio, Eynar Galilea, Rafita, Rafa Rodriges, Isan Merino, David Larrubiya, Karlos Dotor, Xoakin Munos, Chupe.

Bahsning asosiy intrigasi

  • «Bernabeu»dagi hujum kuchi: Mezbonlarning hujum chizig‘ida Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Brahim Dias tandemi harakat qilishi bahsning murosasiz va gollarga boy bo‘lishini ko‘rsatmoqda;

  • Mudofaa sinovi: APL va boshqa grandlardan kelib qo‘shilgan qanot hamda markaziy himoyachilar — Trent Aleksander-Arnold, Mark Kukurelya va Din Heysen «Malaga» hujumlariga qarshi jamoa darvozasi daxlsizligini saqlashga javob beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?«Paxtakor» nega himoyachi Abdumajidovni Fransiya klubiga sotishni istamadi?Bugun, 17:52«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?«Real» ichida Mourinoning qaytishi haqida nimalar deyilmoqda?Bugun, 17:4639 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdi39 yoshda dahshatli shou: Messi «Inter Mayami» safida ilk pokerini qayd etdiBugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)