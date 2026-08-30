La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi
Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qiladi. Madriddagi muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida kechadigan mazkur bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi.
Uchrashuv boshlanishiga oz vaqt qolganda har ikki jamoa murabbiylar shtabi bahsni ilk daqiqalardan boshlaydigan asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi.
O‘yin qaydnomasi va asosiy tarkiblar
«Qirollik klubi» ushbu bahsga eng kuchli futbolchilari bilan to‘liq jangovar holatda maydonga tushadi:
«Real Madrid» boshlang‘ich tarkibi: Tibo Kurtua, Trent Aleksander-Arnold, Antonio Ryudiger, Din Heysen, Mark Kukurelya, Eduardo Kamavinga, Federiko Valverde, Jud Bellinghem, Brahim Dias, Vinisius Junior, Kilian Mbappe;
«Malaga» boshlang‘ich tarkibi: Alfonso Errero, Karlos Puga, Anxel Resio, Eynar Galilea, Rafita, Rafa Rodriges, Isan Merino, David Larrubiya, Karlos Dotor, Xoakin Munos, Chupe.
Bahsning asosiy intrigasi
«Bernabeu»dagi hujum kuchi: Mezbonlarning hujum chizig‘ida Kilian Mbappe, Vinisius Junior va Brahim Dias tandemi harakat qilishi bahsning murosasiz va gollarga boy bo‘lishini ko‘rsatmoqda;
Mudofaa sinovi: APL va boshqa grandlardan kelib qo‘shilgan qanot hamda markaziy himoyachilar — Trent Aleksander-Arnold, Mark Kukurelya va Din Heysen «Malaga» hujumlariga qarshi jamoa darvozasi daxlsizligini saqlashga javob beradi.
…