«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi
Ukraina tomonining Rossiya havo hududini «yopib qo‘yish» va fuqarolik aviatsiyasi qatnovini izdan chiqarish haqidagi bayonotlari fonida Rossiya aviatsiya xizmatlari ehtimoliy tahdidlarga qarshi kuchaytirilgan tayyorgarlik holatiga keltirildi. Rossiya Transport vazirligi rahbari Nikitin Kiyev tomonidan bildirilayotgan barcha xavf-xatarlar inobatga olinayotganini va mamlakat aeroportlari hamda parvozlar xavfsizligi talablari tizimli ravishda takomillashtirilayotganini ma’lum qildi.
«Har bir tahdidga aniq javobimiz bor»: Vazirning rasmiy bayonoti
«Interfaks» agentligining xabar berishicha, transport mahkamasi rahbari xavfsizlik choralari muntazam yangilab borilayotganini ta’kidlagan:
«Albatta, biz bunga tayyorlanyapmiz va barcha tahdidlarni hisobga olyapmiz;
Parvozlar xavfsizligi hamda aeroportlar himoyasi bo‘yicha talablarni doimiy ravishda mustahkamlab bormoqdamiz. Bularning barchasiga qarshi aniq javob choralarimiz bor;
Terrorchilar tomonidan yangrayotgan har qanday tahdidga mos ravishda harakat qilamiz», — deya qayd etdi Nikitin.
Mudofaa vazirligi va Rosgvardiya bilan hamkorlik
Transport tizimining barqaror ishlashini ta’minlash maqsadida kuch tuzilmalari bilan maxsus muvofiqlashtirish mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan:
Idoralararo aloqa: Transport vazirligi Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Rosgvardiya bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda;
Qatnovlar barqarorligi: Rasmiylarga ko‘ra, ko‘rilayotgan choralar fuqarolik aviatsiyasi faoliyatida va yo‘lovchi tashish jadvalida jiddiy uzilishlar yoki uzoq muddatli to‘xtalishlar yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan;
Havo hududi nazorati: Aeroportlar atrofida havo hujumidan mudofaa va radioelektron kurash vositalarining integratsiyasi kuchaytirilmoqda.
So‘nggi paytlarda uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) hujumlari tufayli Rossiyaning yirik shaharlari aeroportlarida vaqtinchalik «Kovyor» rejimi joriy etilib, reyslar kechiktirilishi holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Kiyevning Rossiya havo qatnovlarini butunlay to‘xtatish haqidagi ritorikasi esa transport xavfsizligi masalasini ikki davlat qarama-qarshiligining eng muhim nuqtalaridan biriga aylantirdi.
Sizningcha, Rossiya transport va mudofaa tizimlari kuchaytirilgan xavfsizlik choralari orqali fuqarolik aviatsiyasini to‘liq himoya qila oladimi yoki Kiyevning bosimi parvozlar tizimida jiddiy inqirozni keltirib chiqaradimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…