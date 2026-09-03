«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi

·1·Dunyo
«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi

Ukraina tomonining Rossiya havo hududini «yopib qo‘yish» va fuqarolik aviatsiyasi qatnovini izdan chiqarish haqidagi bayonotlari fonida Rossiya aviatsiya xizmatlari ehtimoliy tahdidlarga qarshi kuchaytirilgan tayyorgarlik holatiga keltirildi. Rossiya Transport vazirligi rahbari Nikitin Kiyev tomonidan bildirilayotgan barcha xavf-xatarlar inobatga olinayotganini va mamlakat aeroportlari hamda parvozlar xavfsizligi talablari tizimli ravishda takomillashtirilayotganini ma’lum qildi.

«Har bir tahdidga aniq javobimiz bor»: Vazirning rasmiy bayonoti

«Interfaks» agentligining xabar berishicha, transport mahkamasi rahbari xavfsizlik choralari muntazam yangilab borilayotganini ta’kidlagan:

  • «Albatta, biz bunga tayyorlanyapmiz va barcha tahdidlarni hisobga olyapmiz;

  • Parvozlar xavfsizligi hamda aeroportlar himoyasi bo‘yicha talablarni doimiy ravishda mustahkamlab bormoqdamiz. Bularning barchasiga qarshi aniq javob choralarimiz bor;

  • Terrorchilar tomonidan yangrayotgan har qanday tahdidga mos ravishda harakat qilamiz», — deya qayd etdi Nikitin.

Mudofaa vazirligi va Rosgvardiya bilan hamkorlik

Transport tizimining barqaror ishlashini ta’minlash maqsadida kuch tuzilmalari bilan maxsus muvofiqlashtirish mexanizmi yo‘lga qo‘yilgan:

  • Idoralararo aloqa: Transport vazirligi Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Rosgvardiya bilan yaqin hamkorlikda ishlamoqda;

  • Qatnovlar barqarorligi: Rasmiylarga ko‘ra, ko‘rilayotgan choralar fuqarolik aviatsiyasi faoliyatida va yo‘lovchi tashish jadvalida jiddiy uzilishlar yoki uzoq muddatli to‘xtalishlar yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan;

  • Havo hududi nazorati: Aeroportlar atrofida havo hujumidan mudofaa va radioelektron kurash vositalarining integratsiyasi kuchaytirilmoqda.

So‘nggi paytlarda uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) hujumlari tufayli Rossiyaning yirik shaharlari aeroportlarida vaqtinchalik «Kovyor» rejimi joriy etilib, reyslar kechiktirilishi holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Kiyevning Rossiya havo qatnovlarini butunlay to‘xtatish haqidagi ritorikasi esa transport xavfsizligi masalasini ikki davlat qarama-qarshiligining eng muhim nuqtalaridan biriga aylantirdi.

Sizningcha, Rossiya transport va mudofaa tizimlari kuchaytirilgan xavfsizlik choralari orqali fuqarolik aviatsiyasini to‘liq himoya qila oladimi yoki Kiyevning bosimi parvozlar tizimida jiddiy inqirozni keltirib chiqaradimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Kecha, 21:34Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiKecha, 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi