Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi

·42·Dunyo
Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadi

Hindistonning Ahmadobod shahridagi g‘ayrioddiy restoran o‘zining noodatiy muhiti bilan ko‘pchilik e’tiborini tortmoqda. Bu yerda mehmonlar ovqatlanish vaqtida atrofidagi eski qabrlarni ko‘rishlari mumkin.

Lal Darvaza hududida joylashgan Lucky Restaurant, ya’ni New Lucky Restaurant nomi bilan ham tanilgan maskanda stollar qabrlar atrofiga joylashtirilgan. Qabrlar kichik metall panjaralar bilan ajratilgan.

Restoran ma’muriyati qabrlarni har kuni tozalab, marhumlarga hurmat belgisi sifatida ularni gullar bilan bezatib turadi.

Qabrlar ko‘chirilmagan

Restoran tarixi 1950-yillarga borib taqaladi. O‘sha davrda qabriston yonida kichik choyxona tashkil etilgan. Keyinchalik biznes kengayib, bu yerda restoran barpo etilgan.

Biroq hududdagi qabrlar boshqa joyga ko‘chirilmagan. Ular avvalgi joyida qoldirilib, stollar qabrlar atrofiga joylashtirilgan.

G‘ayrioddiy manzarasiga qaramay, restoran o‘nlab yillar davomida faoliyat yuritib kelmoqda. Qizig‘i, muassasaning rasmiy veb-sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari yo‘q. U asosan mijozlarning tavsiyalari va mahalliy obro‘si orqali tanilgan.

Restoranda turli xil taomlar taklif etiladi. Shunga qaramay, choy va bulochka eng ko‘p buyurtma qilinadigan mahsulotlar qatorida turadi.

Maskan mahalliy aholi orasida «omad keltiradigan joy» sifatida ham mashhur. Ayrim mijozlar muhim tadbirlar, biznesga oid qarorlar yoki imtihonlar oldidan bu yerga kirib, omad tilashadi.

Restoranning yana bir o‘ziga xos jihati — uning mashhur hind rassomi M.F. Husayn bilan bog‘liqligi. Ma’lumotlarga ko‘ra, rassom mazkur maskanga muntazam tashrif buyurgan.

Uning kartinalaridan biri hanuzgacha restoranda saqlanib, namoyish etilmoqda.

Shu tariqa, o‘nlab yillik tarixga ega Lucky Restaurant nafaqat ovqatlanish joyi, balki Ahmadobodning o‘ziga xos mahalliy madaniyatining bir qismiga aylangan. U g‘ayrioddiy muhiti, tarixi va o‘ziga xos an’analari bilan sayyohlar hamda mahalliy aholida qiziqish uyg‘otib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Bugun, 21:34Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiBugun, 21:01Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiXitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiBugun, 20:49Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Bugun, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBerlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi