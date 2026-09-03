Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?

·0·Jamiyat
Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?

2026/2027-o‘quv yilida davlat oliy ta’lim tashkilotlarining magistratura mutaxassisliklariga o‘qishga kirish uchun hujjat topshirgan minglab talabgorlar kutgan natija ma’lum bo‘ldi.

Magistratura qabuli natijalari e’lon qilindi. Talabgorlar endi o‘zlarining magistraturaga qabul qilingani yoki qabul qilinmaganini onlayn tarzda tekshirishi mumkin.

Natijalarni bilish uchun eng muhim manba — talabgorning shaxsiy kabineti.

Magistratura natijalarini qayerdan tekshirish mumkin?

2026/2027-o‘quv yili uchun magistratura mutaxassisliklariga qabul jarayonida my.edu.uz elektron tizimi hamda my.gov.uz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ro‘yxatdan o‘tgan fuqarolarning arizalari to‘liq ko‘rib chiqilgan.

Talabgorlar o‘z natijasini my.edu.uz elektron tizimidagi shaxsiy kabineti orqali bilishi mumkin.

Natijani qanday tekshirish mumkin?

Buning uchun quyidagi tartibda harakat qilish kifoya:

  1. my.edu.uz saytiga kiring.

  2. Elektron tizimdagi shaxsiy kabinetingizga kiring.

  3. Magistratura qabuli bo‘yicha arizangizni oching.

  4. Qabul natijasi haqidagi ma’lumotni tekshiring.

Agar natija hozircha ko‘rinmasa, shaxsiy kabinetdan qayta chiqib, tizimga yana kirish yoki ma’lumotlar yangilanganini tekshirish mumkin.

Kimlar uchun natija muhim?

Natijalar 2026/2027-o‘quv yilida davlat oliy ta’lim tashkilotlarining magistratura mutaxassisliklariga hujjat topshirgan talabgorlarga taalluqli.

Qabul jarayonida arizalar onlayn tarzda qabul qilingan va talabgorlarning hujjatlari belgilangan tartibda ko‘rib chiqilgan.

Magistraturaga hujjat topshirgan bo‘lsangiz, natijangizni shaxsiy kabinetingizdan tekshirishingiz mumkin.

Endi talabgorlar nimani bilishi kerak?

Qabul natijasi e’lon qilinganidan keyin talabgorlar uchun keyingi bosqich ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun shaxsiy kabinetdagi ma’lumotlarni diqqat bilan o‘rganish, qabul holati va keyingi amallar bo‘yicha ko‘rsatmalarni tekshirish zarur.

Ayniqsa, «qabul qilindi» yoki «qabul qilinmadi» degan natija bilan birga tizimda ko‘rsatilgan qo‘shimcha ma’lumotlarga ham e’tibor berish kerak.

Eng muhimi — natijani qayerdan ko‘rish aniq

2026/2027-o‘quv yili magistratura qabuli bo‘yicha natijalar e’lon qilindi.

O‘z natijasini bilishni istagan talabgorlar my.edu.uz saytidagi shaxsiy kabinetiga kirishi kerak.

Shu tariqa magistraturaga hujjat topshirganlar o‘zining qabul natijasini onlayn ravishda bilib olishi mumkin.

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiKecha, 19:12Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiKecha, 19:09Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKecha, 18:55Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiKecha, 14:54Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiKecha, 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi