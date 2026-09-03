Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?
2026/2027-o‘quv yilida davlat oliy ta’lim tashkilotlarining magistratura mutaxassisliklariga o‘qishga kirish uchun hujjat topshirgan minglab talabgorlar kutgan natija ma’lum bo‘ldi.
Magistratura qabuli natijalari e’lon qilindi. Talabgorlar endi o‘zlarining magistraturaga qabul qilingani yoki qabul qilinmaganini onlayn tarzda tekshirishi mumkin.
Natijalarni bilish uchun eng muhim manba — talabgorning shaxsiy kabineti.
Magistratura natijalarini qayerdan tekshirish mumkin?
2026/2027-o‘quv yili uchun magistratura mutaxassisliklariga qabul jarayonida my.edu.uz elektron tizimi hamda my.gov.uz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn ro‘yxatdan o‘tgan fuqarolarning arizalari to‘liq ko‘rib chiqilgan.
Talabgorlar o‘z natijasini my.edu.uz elektron tizimidagi shaxsiy kabineti orqali bilishi mumkin.
Natijani qanday tekshirish mumkin?
Buning uchun quyidagi tartibda harakat qilish kifoya:
Elektron tizimdagi shaxsiy kabinetingizga kiring.
Magistratura qabuli bo‘yicha arizangizni oching.
Qabul natijasi haqidagi ma’lumotni tekshiring.
Agar natija hozircha ko‘rinmasa, shaxsiy kabinetdan qayta chiqib, tizimga yana kirish yoki ma’lumotlar yangilanganini tekshirish mumkin.
Kimlar uchun natija muhim?
Natijalar 2026/2027-o‘quv yilida davlat oliy ta’lim tashkilotlarining magistratura mutaxassisliklariga hujjat topshirgan talabgorlarga taalluqli.
Qabul jarayonida arizalar onlayn tarzda qabul qilingan va talabgorlarning hujjatlari belgilangan tartibda ko‘rib chiqilgan.
Magistraturaga hujjat topshirgan bo‘lsangiz, natijangizni shaxsiy kabinetingizdan tekshirishingiz mumkin.
Endi talabgorlar nimani bilishi kerak?
Qabul natijasi e’lon qilinganidan keyin talabgorlar uchun keyingi bosqich ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun shaxsiy kabinetdagi ma’lumotlarni diqqat bilan o‘rganish, qabul holati va keyingi amallar bo‘yicha ko‘rsatmalarni tekshirish zarur.
Ayniqsa, «qabul qilindi» yoki «qabul qilinmadi» degan natija bilan birga tizimda ko‘rsatilgan qo‘shimcha ma’lumotlarga ham e’tibor berish kerak.
Eng muhimi — natijani qayerdan ko‘rish aniq
2026/2027-o‘quv yili magistratura qabuli bo‘yicha natijalar e’lon qilindi.
O‘z natijasini bilishni istagan talabgorlar my.edu.uz saytidagi shaxsiy kabinetiga kirishi kerak.
Shu tariqa magistraturaga hujjat topshirganlar o‘zining qabul natijasini onlayn ravishda bilib olishi mumkin.
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…