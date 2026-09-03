Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqda
Nepal va Xitoyning tog‘li chegara hududlarida yuz bergan misli ko‘rilmagan kuchli suv toshqinlari va loy ko‘chkilari mintaqada so‘nggi yillardagi eng og‘ir gumanitar fojialardan birini keltirib chiqardi. So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 114 nafarga yetgan. Vayronalar ko‘lami va ko‘chkilar hajmi ortib borayotgani sababli qurbonlar soni yanada oshishi mumkinligidan jiddiy xavotir bildirilmoqda.
Ming sakkiz yuz metrlik tog‘lar bag‘ridagi fojia: So‘nggi raqamlar
Ofat ko‘lami chegara bo‘ylab joylashgan o‘nlab aholi punktlarini qamrab oldi:
1 114 nafar qurbon: Ko‘chkilar va shiddatli sel oqimlari ostida qolgan aholi va sayyohlarning tasdiqlangan talafoti;
4 000 ga yaqin bedarak yo‘qolganlar: Ayni paytda minglab insonlar bilan aloqa butunlay uzilgan bo‘lib, ular vayronalar yoki loy qatlamlari ostida qolgani taxmin qilinmoqda;
Infratuzilmaning izdan chiqishi: Suv toshqini tog‘ yo‘llarini yuvib ketgan, bir qator strategik ko‘priklar qulab tushgan va elektr-aloqa tarmoqlari uzilgan. Oqibatda ko‘plab qishloqlar tashqi dunyodan butkul ajralib qoldi.
Qidiruv-qutqaruv ishlari: Vaqtga qarshi kurash
Ofat hududida Nepal va Xitoy qutqaruv xizmatlari, harbiy tuzilmalar hamda mahalliy aholi vakillari ishtirokida keng qamrovli favqulodda operatsiya davom etmoqda:
Og‘ir texnikadan foydalanish cheklovlari: Murakkab tog‘ relefi va qayta ko‘chki yuz berish xavfining yuqoriligi sababli og‘ir maxsus texnikalarni jalb etish kechikmoqda, qutqaruvchilar ko‘plab nuqtalarda qo‘l kuchi bilan ishlashga majbur bo‘lmoqda;
Aviatsiya safarbarligi: Xavfli hududlarda qamalib qolganlarni evakuatsiya qilish va yaradorlarga birinchi yordam ko‘rsatish uchun har ikki davlat tomonidan qutqaruv vertolyotlari uzluksiz parvozlarni amalga oshirmoqda;
Qutqaruv uchun oz fursat: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, loy va suv bosgan hududlarda vaqt bedarak yo‘qolganlarning tirik topilishi imkoniyatini keskin kamaytirmoqda, shu bois ishlar tunu-kun to‘xtatilmayapti.
Global iqlim o‘zgarishi oqibatida Himolay mintaqasida muzliklarning tez erishi va mavsumiy yog‘ingarchiliklarning keskin kuchayishi tog‘li hududlardagi transchegaraviy xavfsizlik choralarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.
Sizningcha, tog‘li hududlarda bunday yirik ko‘lamli tabiiy ofatlarning oldini olish va odamlar hayotini saqlab qolish uchun davlatlar qanday qo‘shma erta ogohlantirish tizimlarini ishga tushirishi lozim? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…