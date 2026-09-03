Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqda

·60·Dunyo
Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqda

Nepal va Xitoyning tog‘li chegara hududlarida yuz bergan misli ko‘rilmagan kuchli suv toshqinlari va loy ko‘chkilari mintaqada so‘nggi yillardagi eng og‘ir gumanitar fojialardan birini keltirib chiqardi. So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 114 nafarga yetgan. Vayronalar ko‘lami va ko‘chkilar hajmi ortib borayotgani sababli qurbonlar soni yanada oshishi mumkinligidan jiddiy xavotir bildirilmoqda.

Ming sakkiz yuz metrlik tog‘lar bag‘ridagi fojia: So‘nggi raqamlar

Ofat ko‘lami chegara bo‘ylab joylashgan o‘nlab aholi punktlarini qamrab oldi:

  • 1 114 nafar qurbon: Ko‘chkilar va shiddatli sel oqimlari ostida qolgan aholi va sayyohlarning tasdiqlangan talafoti;

  • 4 000 ga yaqin bedarak yo‘qolganlar: Ayni paytda minglab insonlar bilan aloqa butunlay uzilgan bo‘lib, ular vayronalar yoki loy qatlamlari ostida qolgani taxmin qilinmoqda;

  • Infratuzilmaning izdan chiqishi: Suv toshqini tog‘ yo‘llarini yuvib ketgan, bir qator strategik ko‘priklar qulab tushgan va elektr-aloqa tarmoqlari uzilgan. Oqibatda ko‘plab qishloqlar tashqi dunyodan butkul ajralib qoldi.

Qidiruv-qutqaruv ishlari: Vaqtga qarshi kurash

Ofat hududida Nepal va Xitoy qutqaruv xizmatlari, harbiy tuzilmalar hamda mahalliy aholi vakillari ishtirokida keng qamrovli favqulodda operatsiya davom etmoqda:

  • Og‘ir texnikadan foydalanish cheklovlari: Murakkab tog‘ relefi va qayta ko‘chki yuz berish xavfining yuqoriligi sababli og‘ir maxsus texnikalarni jalb etish kechikmoqda, qutqaruvchilar ko‘plab nuqtalarda qo‘l kuchi bilan ishlashga majbur bo‘lmoqda;

  • Aviatsiya safarbarligi: Xavfli hududlarda qamalib qolganlarni evakuatsiya qilish va yaradorlarga birinchi yordam ko‘rsatish uchun har ikki davlat tomonidan qutqaruv vertolyotlari uzluksiz parvozlarni amalga oshirmoqda;

  • Qutqaruv uchun oz fursat: Mutaxassislarning ta’kidlashicha, loy va suv bosgan hududlarda vaqt bedarak yo‘qolganlarning tirik topilishi imkoniyatini keskin kamaytirmoqda, shu bois ishlar tunu-kun to‘xtatilmayapti.

Global iqlim o‘zgarishi oqibatida Himolay mintaqasida muzliklarning tez erishi va mavsumiy yog‘ingarchiliklarning keskin kuchayishi tog‘li hududlardagi transchegaraviy xavfsizlik choralarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Sizningcha, tog‘li hududlarda bunday yirik ko‘lamli tabiiy ofatlarning oldini olish va odamlar hayotini saqlab qolish uchun davlatlar qanday qo‘shma erta ogohlantirish tizimlarini ishga tushirishi lozim? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiLeypsigdagi diversiya mojarosi: YEI rossiyaliklarga viza berishni keskin qisqartirmoqchiBugun, 07:53«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 07:34Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiNetanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildiBugun, 06:34Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Kecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi