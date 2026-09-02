«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?
G‘arb davlatlarining Rossiyani xalqaro maydonda to‘liq izolyatsiya qilish va uni «xalqaro quvg‘indi»ga aylantirish bo‘yicha ko‘p yillik sa’y-harakatlari kutilgan natijani bermadi. AQSHning nufuzli tashqi siyosat nashrlaridan biri bo‘lgan Foreign Policy jurnalida e’lon qilingan tahliliy maqolada qayd etilishicha, geosiyosiy keskinliklarga qaramay, Moskva global diplomatiya va iqtisodiy jarayonlarning markazida qolishda davom etmoqda.
Nashr ushbu xulosasini tasdiqlovchi uchta yirik xalqaro voqelikni asosiy dalil sifatida keltirib o‘tdi.
Vashingtondagi muloqot: Siluanov va AQSH g‘aznachisi uchrashuvi
Jurnalning e’tibor qaratishicha, rasmiy sanksiyalar va ritorikaga qaramasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa kanallari uzilmagan:
Rossiya Moliya vaziri Anton Siluanov AQSH hududida bo‘lib o‘tgan «Katta yigirmatalik» (G20) moliya idoralari rahbarlarining sammitida shaxsan ishtirok etdi;
Tadbir doirasida Siluanov AQSH moliya vaziri (g‘aznachilik kotibi) Skott Bessent bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazdi. Bu voqelik G‘arb tomonidan Rossiyani siyosiy maydondan butkul chiqarib tashlash imkonsiz ekanini amalda namoyish etdi.
Bishkekdagi SHHT sammiti va antisanksiya deklaratsiyasi
Rossiyaning diplomatik ta’siri mintaqaviy ittifoqlarda ham mustahkam saqlanib qolmoqda. Qirg‘iziston poytaxtida bo‘lib o‘tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammitida prezident Vladimir Putin bir qator muhim hujjatlarni imzoladi:
Sammit yakunida AQSH va Isroilning Eron hamda unga aloqador kuchlarga qarshi harbiy harakatlarini keskin qorovchi qo‘shma deklaratsiya qabul qilindi;
Hujjatda G‘arbning SHHTga a’zo qator davlatlarga, xususan, Rossiyaga qarshi qo‘llayotgan bir tomonlama sanksiyalariga ochiq e’tiroz bildirildi.
Vladivostokdagi iqtisodiy anjuman: 80 ta davlat delegatsiyasi
SHHT uchrashuvidan so‘ng Rossiya sharqida boshlangan Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) mamlakatga bo‘lgan global qiziqish so‘nmaganini ko‘rsatdi. Anjumanda dunyoning 80 ta davlatidan kelgan rasmiy va ishbilarmon delegatsiyalar ishtirok etdi. Ular Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish, sarmoya jalb etish va yangi logistika yo‘laklarini shakllantirishni muhokama qildi.
Foreign Policy tahlilchilarining xulosa qilishicha, G‘arb poytaxtlarining bosimiga qaramay, Moskva dunyo aholisi va global iqtisodiyotning muhim qismini tashkil etuvchi davlatlar bilan hamkorlikni izchil saqlab qolmoqda va Osiyo yo‘nalishi orqali cheklovlarni chetlab o‘tishga muvaffaq bo‘lmoqda.
Sizningcha, G‘arbning Rossiyani to‘liq diplomatik va iqtisodiy yakkalab qo‘yish siyosati nega kutilgan natijani bermadi? Bu jahon maydonida ko‘p qutbli yangi tizim batamom shakllanib bo‘lganini anglatadimi? O‘z tahlillaringizni izohlarda qoldiring!
…