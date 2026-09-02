«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?

·87·Dunyo
«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?

G‘arb davlatlarining Rossiyani xalqaro maydonda to‘liq izolyatsiya qilish va uni «xalqaro quvg‘indi»ga aylantirish bo‘yicha ko‘p yillik sa’y-harakatlari kutilgan natijani bermadi. AQSHning nufuzli tashqi siyosat nashrlaridan biri bo‘lgan Foreign Policy jurnalida e’lon qilingan tahliliy maqolada qayd etilishicha, geosiyosiy keskinliklarga qaramay, Moskva global diplomatiya va iqtisodiy jarayonlarning markazida qolishda davom etmoqda.

Nashr ushbu xulosasini tasdiqlovchi uchta yirik xalqaro voqelikni asosiy dalil sifatida keltirib o‘tdi.

Vashingtondagi muloqot: Siluanov va AQSH g‘aznachisi uchrashuvi

Jurnalning e’tibor qaratishicha, rasmiy sanksiyalar va ritorikaga qaramasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa kanallari uzilmagan:

  • Rossiya Moliya vaziri Anton Siluanov AQSH hududida bo‘lib o‘tgan «Katta yigirmatalik» (G20) moliya idoralari rahbarlarining sammitida shaxsan ishtirok etdi;

  • Tadbir doirasida Siluanov AQSH moliya vaziri (g‘aznachilik kotibi) Skott Bessent bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar o‘tkazdi. Bu voqelik G‘arb tomonidan Rossiyani siyosiy maydondan butkul chiqarib tashlash imkonsiz ekanini amalda namoyish etdi.

Bishkekdagi SHHT sammiti va antisanksiya deklaratsiyasi

Rossiyaning diplomatik ta’siri mintaqaviy ittifoqlarda ham mustahkam saqlanib qolmoqda. Qirg‘iziston poytaxtida bo‘lib o‘tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammitida prezident Vladimir Putin bir qator muhim hujjatlarni imzoladi:

  • Sammit yakunida AQSH va Isroilning Eron hamda unga aloqador kuchlarga qarshi harbiy harakatlarini keskin qorovchi qo‘shma deklaratsiya qabul qilindi;

  • Hujjatda G‘arbning SHHTga a’zo qator davlatlarga, xususan, Rossiyaga qarshi qo‘llayotgan bir tomonlama sanksiyalariga ochiq e’tiroz bildirildi.

Vladivostokdagi iqtisodiy anjuman: 80 ta davlat delegatsiyasi

SHHT uchrashuvidan so‘ng Rossiya sharqida boshlangan Sharqiy iqtisodiy forum (VEF) mamlakatga bo‘lgan global qiziqish so‘nmaganini ko‘rsatdi. Anjumanda dunyoning 80 ta davlatidan kelgan rasmiy va ishbilarmon delegatsiyalar ishtirok etdi. Ular Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish, sarmoya jalb etish va yangi logistika yo‘laklarini shakllantirishni muhokama qildi.

Foreign Policy tahlilchilarining xulosa qilishicha, G‘arb poytaxtlarining bosimiga qaramay, Moskva dunyo aholisi va global iqtisodiyotning muhim qismini tashkil etuvchi davlatlar bilan hamkorlikni izchil saqlab qolmoqda va Osiyo yo‘nalishi orqali cheklovlarni chetlab o‘tishga muvaffaq bo‘lmoqda.

Sizningcha, G‘arbning Rossiyani to‘liq diplomatik va iqtisodiy yakkalab qo‘yish siyosati nega kutilgan natijani bermadi? Bu jahon maydonida ko‘p qutbli yangi tizim batamom shakllanib bo‘lganini anglatadimi? O‘z tahlillaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiBugun, 22:24Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiBugun, 21:01Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiXitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiBugun, 20:49Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Bugun, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBerlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi