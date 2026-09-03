Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi
Janubiy Koreyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Kia kompaniyasi AQSh bozorida oʻz tarixidagi eng yaxshi avgust oyi natijasini qayd etib, yangi savdo rekordini oʻrnatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oyda Amerika dilerlari jami 83 793 ta avtomobilni sotishga muvaffaq boʻldi, bu oʻtgan yilning avgust koʻrsatkichidan 786 taga koʻpdir. Ushbu muvaffaqiyat brendning Shimoliy Amerika bozoridagi mavqei nafaqat barqarorligini, balki avtomobillarga boʻlgan talab oʻsishda davom etayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga koʻra esa Kia Qoʻshma Shtatlarda jami 590 377 ta avtomobil sotgan. Taqqoslash uchun, 2025 yilning mos davrida bu koʻrsatkich 570 641 tani tashkil etgan boʻlib, umumiy oʻsish surʼati qariyb 3,5 foizga yetdi. Bir qator ommabop modellar, jumladan Kia K4, K5, Carnival, Seltos, Sportage va Telluride oʻz segmentlarida rekord natijalarni namoyish etdi.
Gibrid avtomobillarga talabning keskin oʻsishiMazkur savdo sakrashining asosiy omillaridan biri sifatida gibrid modellariga boʻlgan qiziqishning misli koʻrilmagan darajada oshgani qayd etildi. Xabarga koʻra, AQShda Kia gibridlarining savdosi yillik hisobda biryoʻla 99 foizga oʻsdi. Mutaxassislar bu tendensiyani Erondagi harbiy harakatlar fonida mamlakatda yoqilgʻi narxining qimmatlashuvi bilan bogʻlamoqda. Haydovchilar tejamkorroq va muqobil quvvat qurilmalariga ega transport vositalariga faolroq oʻtmoqda.
Aksincha, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan elektromobillar segmenti mutlaqo qarama-qarshi dinamikani koʻrsatdi. Jumladan, Kia EV6 modellari savdosi avgust oyida 60 foizga kamayib, 1796 tadan 712 donagacha tushib ketdi. Yirikroq EV9 elektrokari ham xaridorlarning uchdan bir qismini yoʻqotib, sotuv hajmi 2679 tadan 1789 mashinagacha pasaydi. Bozorda ilk qadamlarini qoʻyayotgan va AQShda boshlangʻich narxi 29 890 dollardan boshlanadigan yangi byudjetli EV3 elektromobilidan esa avgustda bor-yoʻgʻi oltita nusxa sotildi.
Yetakchi modellar va bozordagi istiqbollarKompaniya liniyasida Sportage krossoveri eng ommabop model maqomini saqlab qoldi. Bir oy ichida amerikaliklar 18 723 ta shunday krossoverni xarid qilishdi, yil boshidan buyon uning savdosi esa qariyb 8,5 foizga oshib, 129 713 avtomobilni tashkil etdi. Ikkinchi oʻrinni 12 881 dona natija bilan K4 egallagan boʻlsa, uchinchi oʻrindan 12 693 nusxada sotilgan Telluride joy oldi. Telluride savdolari yil boshidan beri 16,7 foizga oʻsdi, bunga uning gibrid versiyasi bozorga chiqqani ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi.
Shuningdek, yangi Seltos modeli ham sezilarli sakrashni qayd etib, avgust oyida uning savdosi 65,3 foizga koʻpaydi va 9214 avtomobilni tashkil etdi. Maʼlumotlarga koʻra, 2026 yil oxirigacha ushbu model ham gibrid modifikatsiyasiga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaga yoqilgʻi narxlari oʻzgarib turgan sharoitda AQSh bozorida oʻz oʻrnini yanada mustahkamlash imkonini beradi.
…