Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi

·0·Avto
Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi

Janubiy Koreyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Kia kompaniyasi AQSh bozorida oʻz tarixidagi eng yaxshi avgust oyi natijasini qayd etib, yangi savdo rekordini oʻrnatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtgan oyda Amerika dilerlari jami 83 793 ta avtomobilni sotishga muvaffaq boʻldi, bu oʻtgan yilning avgust koʻrsatkichidan 786 taga koʻpdir. Ushbu muvaffaqiyat brendning Shimoliy Amerika bozoridagi mavqei nafaqat barqarorligini, balki avtomobillarga boʻlgan talab oʻsishda davom etayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning yanvar–avgust oylari yakunlariga koʻra esa Kia Qoʻshma Shtatlarda jami 590 377 ta avtomobil sotgan. Taqqoslash uchun, 2025 yilning mos davrida bu koʻrsatkich 570 641 tani tashkil etgan boʻlib, umumiy oʻsish surʼati qariyb 3,5 foizga yetdi. Bir qator ommabop modellar, jumladan Kia K4, K5, Carnival, Seltos, Sportage va Telluride oʻz segmentlarida rekord natijalarni namoyish etdi.

Gibrid avtomobillarga talabning keskin oʻsishi

Mazkur savdo sakrashining asosiy omillaridan biri sifatida gibrid modellariga boʻlgan qiziqishning misli koʻrilmagan darajada oshgani qayd etildi. Xabarga koʻra, AQShda Kia gibridlarining savdosi yillik hisobda biryoʻla 99 foizga oʻsdi. Mutaxassislar bu tendensiyani Erondagi harbiy harakatlar fonida mamlakatda yoqilgʻi narxining qimmatlashuvi bilan bogʻlamoqda. Haydovchilar tejamkorroq va muqobil quvvat qurilmalariga ega transport vositalariga faolroq oʻtmoqda.

Aksincha, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan elektromobillar segmenti mutlaqo qarama-qarshi dinamikani koʻrsatdi. Jumladan, Kia EV6 modellari savdosi avgust oyida 60 foizga kamayib, 1796 tadan 712 donagacha tushib ketdi. Yirikroq EV9 elektrokari ham xaridorlarning uchdan bir qismini yoʻqotib, sotuv hajmi 2679 tadan 1789 mashinagacha pasaydi. Bozorda ilk qadamlarini qoʻyayotgan va AQShda boshlangʻich narxi 29 890 dollardan boshlanadigan yangi byudjetli EV3 elektromobilidan esa avgustda bor-yoʻgʻi oltita nusxa sotildi.

Yetakchi modellar va bozordagi istiqbollar

Kompaniya liniyasida Sportage krossoveri eng ommabop model maqomini saqlab qoldi. Bir oy ichida amerikaliklar 18 723 ta shunday krossoverni xarid qilishdi, yil boshidan buyon uning savdosi esa qariyb 8,5 foizga oshib, 129 713 avtomobilni tashkil etdi. Ikkinchi oʻrinni 12 881 dona natija bilan K4 egallagan boʻlsa, uchinchi oʻrindan 12 693 nusxada sotilgan Telluride joy oldi. Telluride savdolari yil boshidan beri 16,7 foizga oʻsdi, bunga uning gibrid versiyasi bozorga chiqqani ham ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

Shuningdek, yangi Seltos modeli ham sezilarli sakrashni qayd etib, avgust oyida uning savdosi 65,3 foizga koʻpaydi va 9214 avtomobilni tashkil etdi. Maʼlumotlarga koʻra, 2026 yil oxirigacha ushbu model ham gibrid modifikatsiyasiga ega boʻlishi kutilmoqda. Bu esa kompaniyaga yoqilgʻi narxlari oʻzgarib turgan sharoitda AQSh bozorida oʻz oʻrnini yanada mustahkamlash imkonini beradi.

KiaAvtomobilAQShSavdoGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiKecha, 20:26Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 12:26Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdi01.09, 20:56Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi01.09, 17:28Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi31.08, 14:28Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi31.08, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi