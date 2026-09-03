«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)

·0·Madaniyat
«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)

«Garri Potter» muxlislari yil oxirida yana Xogvartsga qaytish imkoniga ega bo‘ladi. HBO mashhur kitoblar asosida tayyorlangan yangi serialning navbatdagi rasmiy tizer-treylerini taqdim etdi. Premera sanasi ham ma’lum — serialning birinchi qismi 25 dekabr kuni namoyish etiladi.

Yangi loyiha Joan Rouling kitoblarining televizion adaptatsiyasi bo‘lib, birinchi mavsum «Garri Potter va falsafa toshi» voqealariga bag‘ishlanadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, serial kitoblardagi hikoyani ekranga yanada batafsil olib chiqishni maqsad qilgan.

Yangi treylerda nimalar ko‘rsatildi?

Navbatdagi rolik muxlislarga Xogvartsning yangi talqinini yanada yaqindan ko‘rish imkonini berdi.

Treylerda:

  • Garri, Ron va Germiona obrazlari;

  • Xogvarts va uning mashhur xonalari;

  • Sehrgarlik darslari;

  • Kviddich sahnalari;

  • Sehrgarlar olamining boshqa tanish qahramonlari;

  • birinchi kitobdagi muhim voqealar aks etgan.

Rasmiy «Wizarding World» ma’lumotiga ko‘ra, yangi tizerda kitoblarda bor, ammo avvalgi filmlarda ko‘rsatilmagan ayrim detallar va yangi sahnalar ham paydo bo‘ladi.

Bosh qahramonlarni kimlar o‘ynaydi?

Yangi serialning asosiy rollarida yosh aktyorlar ishtirok etadi.

Dominik Maklaflin — Garri Potter,
Alaster Stout — Ron Uizli,
Arabella Stenton — Germiona Greyndjer obrazini gavdalantiradi.

Kattalar obrazida esa Jon Litgou — Dambldor, Janet MakTir — Makgonagall, Paapa Essiyedu — Severus Sneyp va Nik Frost — Rubeus Xagrid rollarini ijro etadi.

Serial qachon chiqadi?

Yangi «Harry Potter and the Philosopher's Stone» seriali 2026 yil 25 dekabr, ya’ni Rojdestvo kunida premera qiladi. U HBO telekanalida namoyish etiladi, HBO Max mavjud bo‘lgan hududlarda esa striming orqali taqdim etiladi.

Ma’lumot

Tafsilot

Serial

«Harry Potter and the Philosopher's Stone»

Premera

25 dekabr, 2026 yil

Birinchi mavsum

«Falsafa toshi»

Format

Teleserial

Telekanal

HBO

Striming

HBO Max mavjud bo‘lgan hududlarda

Filmlardan nimasi bilan farq qiladi?

Yangi serialning asosiy ustunligi — har bir kitob voqealarini ancha kengroq yoritish imkoniyati.

Rasmiy ma’lumotlarda serial kitoblarga sodiq bo‘lishi va filmlarda qolib ketgan ayrim voqea hamda detallarni ham ekranga olib chiqishi ta’kidlangan. Shuning uchun muxlislar avvalgi filmlarda ko‘rmagan sahnalarni ham ko‘rishi mumkin.

Eng qiziq jihat shundaki, yangi serial «Garri Potter» hikoyasini boshidan qayta so‘zlab berish bilan cheklanmay, kitobdagi ayrim detallarni ekranga qaytarishni va’da qilmoqda.

Muxlislarni nima kutmoqda?

Yangi treylerning chiqishi bilan «Garri Potter» olami yana kun tartibiga qaytdi. Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — yangi aktyorlar mashhur qahramonlarni qanday talqin qilishi va serial kitoblar ruhini qanchalik saqlab qolishida.

Javobni esa 25 dekabr kuni — Xogvarts eshiklari yana bir bor ochilganda bilish mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiYulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiKecha, 15:25Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)01.09, 10:59Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin01.09, 09:01Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohJorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh31.08, 18:33Rashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaRashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqda31.08, 18:27Jahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiJahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdi31.08, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi