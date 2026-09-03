«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)
«Garri Potter» muxlislari yil oxirida yana Xogvartsga qaytish imkoniga ega bo‘ladi. HBO mashhur kitoblar asosida tayyorlangan yangi serialning navbatdagi rasmiy tizer-treylerini taqdim etdi. Premera sanasi ham ma’lum — serialning birinchi qismi 25 dekabr kuni namoyish etiladi.
Yangi loyiha Joan Rouling kitoblarining televizion adaptatsiyasi bo‘lib, birinchi mavsum «Garri Potter va falsafa toshi» voqealariga bag‘ishlanadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, serial kitoblardagi hikoyani ekranga yanada batafsil olib chiqishni maqsad qilgan.
Yangi treylerda nimalar ko‘rsatildi?
Navbatdagi rolik muxlislarga Xogvartsning yangi talqinini yanada yaqindan ko‘rish imkonini berdi.
Treylerda:
Garri, Ron va Germiona obrazlari;
Xogvarts va uning mashhur xonalari;
Sehrgarlik darslari;
Kviddich sahnalari;
Sehrgarlar olamining boshqa tanish qahramonlari;
birinchi kitobdagi muhim voqealar aks etgan.
Rasmiy «Wizarding World» ma’lumotiga ko‘ra, yangi tizerda kitoblarda bor, ammo avvalgi filmlarda ko‘rsatilmagan ayrim detallar va yangi sahnalar ham paydo bo‘ladi.
Bosh qahramonlarni kimlar o‘ynaydi?
Yangi serialning asosiy rollarida yosh aktyorlar ishtirok etadi.
Dominik Maklaflin — Garri Potter,
Alaster Stout — Ron Uizli,
Arabella Stenton — Germiona Greyndjer obrazini gavdalantiradi.
Kattalar obrazida esa Jon Litgou — Dambldor, Janet MakTir — Makgonagall, Paapa Essiyedu — Severus Sneyp va Nik Frost — Rubeus Xagrid rollarini ijro etadi.
Serial qachon chiqadi?
Yangi «Harry Potter and the Philosopher's Stone» seriali 2026 yil 25 dekabr, ya’ni Rojdestvo kunida premera qiladi. U HBO telekanalida namoyish etiladi, HBO Max mavjud bo‘lgan hududlarda esa striming orqali taqdim etiladi.
Ma’lumot
Tafsilot
Serial
«Harry Potter and the Philosopher's Stone»
Premera
25 dekabr, 2026 yil
Birinchi mavsum
«Falsafa toshi»
Format
Teleserial
Telekanal
HBO
Striming
HBO Max mavjud bo‘lgan hududlarda
Filmlardan nimasi bilan farq qiladi?
Yangi serialning asosiy ustunligi — har bir kitob voqealarini ancha kengroq yoritish imkoniyati.
Rasmiy ma’lumotlarda serial kitoblarga sodiq bo‘lishi va filmlarda qolib ketgan ayrim voqea hamda detallarni ham ekranga olib chiqishi ta’kidlangan. Shuning uchun muxlislar avvalgi filmlarda ko‘rmagan sahnalarni ham ko‘rishi mumkin.
Eng qiziq jihat shundaki, yangi serial «Garri Potter» hikoyasini boshidan qayta so‘zlab berish bilan cheklanmay, kitobdagi ayrim detallarni ekranga qaytarishni va’da qilmoqda.
Muxlislarni nima kutmoqda?
Yangi treylerning chiqishi bilan «Garri Potter» olami yana kun tartibiga qaytdi. Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — yangi aktyorlar mashhur qahramonlarni qanday talqin qilishi va serial kitoblar ruhini qanchalik saqlab qolishida.
Javobni esa 25 dekabr kuni — Xogvarts eshiklari yana bir bor ochilganda bilish mumkin.
…