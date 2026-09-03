Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdi
Texnologiya va premium maishiy innovatsiyalar sohasidagi yetakchi Dyson kompaniyasi shaxsiy gigiyena bozorini larzaga soluvchi yangi ishlanmasini ommaga taqdim etdi. Kompaniya tish yuvish jarayonini bevosita nazorat qiluvchi maxsus optik mikrokamera va sun’iy intellekt algoritmlari bilan jihozlangan zamonaviy tish cho‘tkasini chiqardi. Ushbu gadjet tishdagi chala tozalangan sohalarni real vaqt rejimida mustaqil aniqlab, aynan o‘sha nuqtaga yo‘naltirilgan suv va og‘iz chayish vositasi oqimini purkaydi hamda jarayon bo‘yicha to‘liq ma’lumotlarni smartfonga uzatadi.
Soniyasiga 28 kadr va 0,1 soniyalik reaksiya: Texnologiya qanday ishlaydi?
Dyson muhandislari tish tozalashdagi inson omili va chala qolib ketadigan qiyin sohalarni bartaraf etish maqsadida yuqori aniqlikdagi optik va mexanik tizimni birlashtirgan:
Tezkor optik tahlil: Cho‘tka old qismiga o‘rnatilgan kamera soniyasiga 28 ta kadrni tahlil qilib, tishlarning holati hamda ular orasidagi tor bo‘shliqlarni skanerdan o‘tkazadi;
Chaqmoqdek aniqlik: Qurilma karash yoki chala qolgan ovqat qoldiqlarini aniqlashi bilan 0,1 soniyadan kamroq vaqt ichida aynan o‘sha koordinataga kuchli og‘iz chayish vositasi oqimini yo‘naltiradi;
Smartfonga sinxronizatsiya: Foydalanuvchi tozalash sifati va og‘iz bo‘shlig‘ining xaritasini mobil ilova orqali kuzatib, qaysi sohalar qo‘shimcha parvarish talab qilishini ko‘rib borishi mumkin.
470 ming tasvir va 16 million qator kod: Qurilma qanchalik aqlli?
Taqdim etilgan gadjet shunchaki oddiy elektrocho‘tka emas, balki murakkab dasturiy ta’minotga ega avtonom ekotizim hisoblanadi:
Ma’lumotlar bazasi: Qurilma algoritmlari tishlar va milklarning 470 mingta real tasviri asosida mashinaviy ta’lim yordamida o‘qitilgan bo‘lib, u har qanday anatomik tuzilishni xatosiz taniy oladi;
Dasturiy kod ko‘lami: Mahsulotning dasturiy ta’minoti 16 millionga yaqin kod qatorini o‘z ichiga oladi — bunday ko‘lamli dasturiy asos uni texnologik nuqtayi nazardan zamonaviy murakkab tizimlar bilan bir qatorga qo‘yadi.
1 sentyabrdan rasmiy sotuvda: $499 narx o‘zini oqlaydimi?
Innovatsion gadjetning global sotuvlari 1 sentyabrdan rasman boshlandi. Qurilmaning narxi 499 dollar etib belgilandi.
Bu an’anaviy premium elektr tish cho‘tkalariga nisbatan ancha qimmat ko‘rsatkich bo‘lsa-da, ishlab chiqaruvchi uning professional stomatologik tozalash samarasini uy sharoitida bera olishini asosiy ustunlik sifatida ilgari surmoqda.
Sizningcha, mikrokamera va sun’iy intellekt bilan jihozlangan 499 dollarlik bunday tish cho‘tkasi chindan ham stomatolog huzuriga borish xarajatlarini tejay oladimi yoki bu shunchaki navbatdagi qimmat marketing mahsulotimi? Siz shunday gadjet uchun yarim ming dollar sarflagan bo‘larmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…