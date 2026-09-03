Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdi

·36·Texno
Sun’iy intellekt inqilobi: Dyson kamerali «aqlli» tish cho‘tkasini taqdim etdi

Texnologiya va premium maishiy innovatsiyalar sohasidagi yetakchi Dyson kompaniyasi shaxsiy gigiyena bozorini larzaga soluvchi yangi ishlanmasini ommaga taqdim etdi. Kompaniya tish yuvish jarayonini bevosita nazorat qiluvchi maxsus optik mikrokamera va sun’iy intellekt algoritmlari bilan jihozlangan zamonaviy tish cho‘tkasini chiqardi. Ushbu gadjet tishdagi chala tozalangan sohalarni real vaqt rejimida mustaqil aniqlab, aynan o‘sha nuqtaga yo‘naltirilgan suv va og‘iz chayish vositasi oqimini purkaydi hamda jarayon bo‘yicha to‘liq ma’lumotlarni smartfonga uzatadi.

Soniyasiga 28 kadr va 0,1 soniyalik reaksiya: Texnologiya qanday ishlaydi?

Dyson muhandislari tish tozalashdagi inson omili va chala qolib ketadigan qiyin sohalarni bartaraf etish maqsadida yuqori aniqlikdagi optik va mexanik tizimni birlashtirgan:

  • Tezkor optik tahlil: Cho‘tka old qismiga o‘rnatilgan kamera soniyasiga 28 ta kadrni tahlil qilib, tishlarning holati hamda ular orasidagi tor bo‘shliqlarni skanerdan o‘tkazadi;

  • Chaqmoqdek aniqlik: Qurilma karash yoki chala qolgan ovqat qoldiqlarini aniqlashi bilan 0,1 soniyadan kamroq vaqt ichida aynan o‘sha koordinataga kuchli og‘iz chayish vositasi oqimini yo‘naltiradi;

  • Smartfonga sinxronizatsiya: Foydalanuvchi tozalash sifati va og‘iz bo‘shlig‘ining xaritasini mobil ilova orqali kuzatib, qaysi sohalar qo‘shimcha parvarish talab qilishini ko‘rib borishi mumkin.

470 ming tasvir va 16 million qator kod: Qurilma qanchalik aqlli?

Taqdim etilgan gadjet shunchaki oddiy elektrocho‘tka emas, balki murakkab dasturiy ta’minotga ega avtonom ekotizim hisoblanadi:

  • Ma’lumotlar bazasi: Qurilma algoritmlari tishlar va milklarning 470 mingta real tasviri asosida mashinaviy ta’lim yordamida o‘qitilgan bo‘lib, u har qanday anatomik tuzilishni xatosiz taniy oladi;

  • Dasturiy kod ko‘lami: Mahsulotning dasturiy ta’minoti 16 millionga yaqin kod qatorini o‘z ichiga oladi — bunday ko‘lamli dasturiy asos uni texnologik nuqtayi nazardan zamonaviy murakkab tizimlar bilan bir qatorga qo‘yadi.

1 sentyabrdan rasmiy sotuvda: $499 narx o‘zini oqlaydimi?

Innovatsion gadjetning global sotuvlari 1 sentyabrdan rasman boshlandi. Qurilmaning narxi 499 dollar etib belgilandi.

Bu an’anaviy premium elektr tish cho‘tkalariga nisbatan ancha qimmat ko‘rsatkich bo‘lsa-da, ishlab chiqaruvchi uning professional stomatologik tozalash samarasini uy sharoitida bera olishini asosiy ustunlik sifatida ilgari surmoqda.

Sizningcha, mikrokamera va sun’iy intellekt bilan jihozlangan 499 dollarlik bunday tish cho‘tkasi chindan ham stomatolog huzuriga borish xarajatlarini tejay oladimi yoki bu shunchaki navbatdagi qimmat marketing mahsulotimi? Siz shunday gadjet uchun yarim ming dollar sarflagan bo‘larmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinNASA mablagʻ yetishmasligi sababli New Horizons apparatini qisman oʻchirishi mumkinBugun, 01:28MapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiMapQuest AQSh App Store reytingida birinchi o'rinni egalladiBugun, 01:24Oppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiOppo Find X10 Pro Max flagmani uchta 200 MP kamera bilan namoyish etildiBugun, 00:21Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinKecha, 23:57Huawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaHuawei Watch D3 aqlli soati taqdim etildi: bosimni oʻlchash va uzoq avtonomiyaKecha, 21:51Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiKecha, 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi