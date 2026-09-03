«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)
Toshkent shahrining eng gavjum ko‘ngilochar va gastronomik maskanlaridan biri bo‘lgan «Seoul Mun» majmuasida dam oluvchilar uchun noxush va kutilmagan hodisa yuz berdi. Majmua bo‘ylab joylashgan suv inshootlari tizimida yuzaga kelgan texnik nosozlik oqibatida suv oqimi o‘z yo‘nalishini keskin o‘zgartirib, ochiq havoda kechki ovqatlanayotgan odamlar ustiga kuchli bosim bilan otilgan.
Kechki xordiq qanday qilib tartibsizlikka aylandi?
Hodisa guvohlari va tarmoq foydalanuvchilarining ma’lum qilishicha, voqea ovqatlanish shoxobchalari mijozlar bilan gavjum bo‘lgan pallada ro‘y bergan:
Bosimning noto‘g‘ri yo‘nalishi: Suv bo‘yidagi ochiq terrasalar yonidagi fontan forsunkalarida nosozlik kelib chiqqan va suv purkagichlari to‘g‘ridan to‘g‘ri odamlar o‘tirgan stollar tomon otqilagan;
Ko‘rilgan zarar: Bir necha soniya ichida tashrif buyuruvchilarning ust-boshi, shaxsiy buyumlari hamda dasturxonga tortilgan barcha taom va ichimliklar suvga bo‘kkan;
Vaziyatdan chiqish: Noxush «dush» ostida qolgan fuqarolar shosha-pisha joylarini tark etishga va ichkariga qochishga majbur bo‘lgan.
Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar va xizmat ko‘rsatish madaniyati
Voqea joyidan olingan videolavhalar tez orada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Tarmoq kuzatuvchilarining fikrlari ikkiga bo‘lindi:
Iste’molchi huquqlari va xavfsizlik: Ko‘pchilik foydalanuvchilar zamonaviy va qimmat majmualarda bunday texnik kamchiliklarga yo‘l qo‘yilmasligi kerakligini, ma’muriyat mijozlarning buzilgan kayfiyati, ho‘l bo‘lgan kiyimlari va behuda ketgan taomlari uchun to‘liq kompensatsiya to‘lashi shartligini ta’kidlamoqda;
Kutilmagan fors-major: Boshqa bir toifa esa buni kutilmagan texnik xatolik sifatida qabul qilib, yuz bergan holatga hazil va kulgi bilan munosabat bildirmoqda.
Hozircha «Seoul Mun» majmuasi mutasaddilari yoki ushbu hududdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari rahbariyati tomonidan holat yuzasidan rasmiy izoh va jabrlangan mijozlarga ko‘rsatilgan yordam bo‘yicha ma’lumot berilmadi.
Sizningcha, bu kabi kutilmagan nosozliklarda restoranlar va majmua ma’muriyati mijozlarga ko‘rilgan moddiy hamda ma’naviy zararni qanday qoplashi lozim: hisob-kitobni bekor qilishning o‘zi yetarlimi yoki alohida kompensatsiya to‘lanishi kerakmi? Siz shunday vaziyatga tushib qolsangiz qanday yo‘l tutardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…