«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)

·34·Jamiyat
«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)

Toshkent shahrining eng gavjum ko‘ngilochar va gastronomik maskanlaridan biri bo‘lgan «Seoul Mun» majmuasida dam oluvchilar uchun noxush va kutilmagan hodisa yuz berdi. Majmua bo‘ylab joylashgan suv inshootlari tizimida yuzaga kelgan texnik nosozlik oqibatida suv oqimi o‘z yo‘nalishini keskin o‘zgartirib, ochiq havoda kechki ovqatlanayotgan odamlar ustiga kuchli bosim bilan otilgan.

Kechki xordiq qanday qilib tartibsizlikka aylandi?

Hodisa guvohlari va tarmoq foydalanuvchilarining ma’lum qilishicha, voqea ovqatlanish shoxobchalari mijozlar bilan gavjum bo‘lgan pallada ro‘y bergan:

  • Bosimning noto‘g‘ri yo‘nalishi: Suv bo‘yidagi ochiq terrasalar yonidagi fontan forsunkalarida nosozlik kelib chiqqan va suv purkagichlari to‘g‘ridan to‘g‘ri odamlar o‘tirgan stollar tomon otqilagan;

  • Ko‘rilgan zarar: Bir necha soniya ichida tashrif buyuruvchilarning ust-boshi, shaxsiy buyumlari hamda dasturxonga tortilgan barcha taom va ichimliklar suvga bo‘kkan;

  • Vaziyatdan chiqish: Noxush «dush» ostida qolgan fuqarolar shosha-pisha joylarini tark etishga va ichkariga qochishga majbur bo‘lgan.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar va xizmat ko‘rsatish madaniyati

Voqea joyidan olingan videolavhalar tez orada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg‘in bahslarga sabab bo‘ldi. Tarmoq kuzatuvchilarining fikrlari ikkiga bo‘lindi:

  • Iste’molchi huquqlari va xavfsizlik: Ko‘pchilik foydalanuvchilar zamonaviy va qimmat majmualarda bunday texnik kamchiliklarga yo‘l qo‘yilmasligi kerakligini, ma’muriyat mijozlarning buzilgan kayfiyati, ho‘l bo‘lgan kiyimlari va behuda ketgan taomlari uchun to‘liq kompensatsiya to‘lashi shartligini ta’kidlamoqda;

  • Kutilmagan fors-major: Boshqa bir toifa esa buni kutilmagan texnik xatolik sifatida qabul qilib, yuz bergan holatga hazil va kulgi bilan munosabat bildirmoqda.

Hozircha «Seoul Mun» majmuasi mutasaddilari yoki ushbu hududdagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari rahbariyati tomonidan holat yuzasidan rasmiy izoh va jabrlangan mijozlarga ko‘rsatilgan yordam bo‘yicha ma’lumot berilmadi.

Sizningcha, bu kabi kutilmagan nosozliklarda restoranlar va majmua ma’muriyati mijozlarga ko‘rilgan moddiy hamda ma’naviy zararni qanday qoplashi lozim: hisob-kitobni bekor qilishning o‘zi yetarlimi yoki alohida kompensatsiya to‘lanishi kerakmi? Siz shunday vaziyatga tushib qolsangiz qanday yo‘l tutardingiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBugun, 07:03Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiTilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiBugun, 06:24Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiKecha, 19:12Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiKecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi