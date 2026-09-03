Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?

·32·Jamiyat
Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?

O‘zbek estradasining yorqin namoyandasi, millionlab muxlislar qalbidan joy olgan xonanda Abdulla Qurbonov navbatdagi tavallud ayyomini qarshi oldi. San’atkorning tug‘ilgan kuni munosabati bilan uning eng yaqin do‘stlari, qadrdonlari va hamkasblari tunda kutilmaganda uning xonadoniga tashrif buyurib, unutilmas va samimiy syurpriz tashkillashtirdi.

Hovlida ro‘y bergan ushbu quvonchli lahzalar va samimiy quchoqlashuvlar aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning qizg‘in olqishiga sazovor bo‘lmoqda.

Tungi «Happy Birthday» va bayram torti: Syurpriz qanday o‘tdi?

Tarqalgan tasvirlardan ko‘rish mumkinki, yaqinlari xonandani chinakam hayratda qoldirishning uddasidan chiqishgan:

  • Kutilmagan tashrif: Tungi pallada darvozadan bir yo‘la kirib kelgan yaqinlar bir ovozdan «Happy birthday to you» qo‘shig‘ini kuylab, xonadon sohibiga bayramona kayfiyat ulashdi;

  • Shamlar va esdalik sovg‘alari: Xonandaga yonib turgan shamlar bilan bezatilgan maxsus bayram torti hamda did bilan tanlangan sovg‘a-salomlar topshirildi;

  • Samimiy quchoqlashuv: Abdulla Qurbonov do‘stlarining bunday e’tiboridan nihoyatda ta’sirlanib, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygan holda barchaga minnatdorlik bildirdi va har bir mehmonni samimiy bag‘riga bosdi;

  • Shodlikka to‘la oqshom: Hovlidagi iliq qutlovlardan so‘ng, davra fayzli dasturxon atrofida, shirin suhbat va samimiy tilaklar bilan davom ettirildi.

«Yuragida men bilmagan mehr bor...»: Ta’sirli qo‘shiq sadolari

E’tiborli jihati shundaki, mazkur unutilmas lahzalar aks etgan videolavha ostiga Abdulla Qurbonovning otaga bag‘ishlangan yurakka yaqin taronasi hamohang qilingan:

«Yuragida men bilmagan mehr bor.

Otajonim, sizday sharaf-shonim bor.

Otajonim, otajonim,

Mening jon-u jahonim...»

Ota haqidagi ushbu dil torlarini chertuvchi misralar tug‘ilgan kun lahzalariga alohida fayz, shukronalik va oilaviy qadriyatlar ruhini bag‘ishladi. San’at ahli va muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda sevimli xonandaga mustahkam sog‘liq, ijodiy yuksalish va oilaviy xotirjamlik tilab, iliq izohlar qoldirmoqda.

Siz Abdulla Qurbonovning qaysi qo‘shiqlarini ko‘proq sevib tinglaysiz? San’atkorga tug‘ilgan kun munosabati bilan qanday ezgu tilaklarni bildirgan bo‘lardingiz? O‘z tabriklaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandi«Jononga bordim bir kecha...»: Xizmat majmuasida Mustaqillik ayyomi sho‘x raqslar bilan nishonlandiBugun, 08:44Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBugun, 07:03«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)Bugun, 06:50Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiTilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiBugun, 06:24Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi