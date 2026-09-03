Kutilmagan syurpriz: Do‘stlari Abdulla Qurbonovni tug‘ilgan kuni bilan qanday qutlashdi?
O‘zbek estradasining yorqin namoyandasi, millionlab muxlislar qalbidan joy olgan xonanda Abdulla Qurbonov navbatdagi tavallud ayyomini qarshi oldi. San’atkorning tug‘ilgan kuni munosabati bilan uning eng yaqin do‘stlari, qadrdonlari va hamkasblari tunda kutilmaganda uning xonadoniga tashrif buyurib, unutilmas va samimiy syurpriz tashkillashtirdi.
Hovlida ro‘y bergan ushbu quvonchli lahzalar va samimiy quchoqlashuvlar aks etgan videolavhalar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning qizg‘in olqishiga sazovor bo‘lmoqda.
Tungi «Happy Birthday» va bayram torti: Syurpriz qanday o‘tdi?
Tarqalgan tasvirlardan ko‘rish mumkinki, yaqinlari xonandani chinakam hayratda qoldirishning uddasidan chiqishgan:
Kutilmagan tashrif: Tungi pallada darvozadan bir yo‘la kirib kelgan yaqinlar bir ovozdan «Happy birthday to you» qo‘shig‘ini kuylab, xonadon sohibiga bayramona kayfiyat ulashdi;
Shamlar va esdalik sovg‘alari: Xonandaga yonib turgan shamlar bilan bezatilgan maxsus bayram torti hamda did bilan tanlangan sovg‘a-salomlar topshirildi;
Samimiy quchoqlashuv: Abdulla Qurbonov do‘stlarining bunday e’tiboridan nihoyatda ta’sirlanib, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygan holda barchaga minnatdorlik bildirdi va har bir mehmonni samimiy bag‘riga bosdi;
Shodlikka to‘la oqshom: Hovlidagi iliq qutlovlardan so‘ng, davra fayzli dasturxon atrofida, shirin suhbat va samimiy tilaklar bilan davom ettirildi.
«Yuragida men bilmagan mehr bor...»: Ta’sirli qo‘shiq sadolari
E’tiborli jihati shundaki, mazkur unutilmas lahzalar aks etgan videolavha ostiga Abdulla Qurbonovning otaga bag‘ishlangan yurakka yaqin taronasi hamohang qilingan:
«Yuragida men bilmagan mehr bor.
Otajonim, sizday sharaf-shonim bor.
Otajonim, otajonim,
Mening jon-u jahonim...»
Ota haqidagi ushbu dil torlarini chertuvchi misralar tug‘ilgan kun lahzalariga alohida fayz, shukronalik va oilaviy qadriyatlar ruhini bag‘ishladi. San’at ahli va muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda sevimli xonandaga mustahkam sog‘liq, ijodiy yuksalish va oilaviy xotirjamlik tilab, iliq izohlar qoldirmoqda.
Siz Abdulla Qurbonovning qaysi qo‘shiqlarini ko‘proq sevib tinglaysiz? San’atkorga tug‘ilgan kun munosabati bilan qanday ezgu tilaklarni bildirgan bo‘lardingiz? O‘z tabriklaringizni izohlarda qoldiring!
…