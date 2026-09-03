Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildi

·48·Dunyo
Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildi

Yaqin Sharqdagi qaltis vaziyat fonida Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu G‘azo sektoriga shaxsan tashrif buyurdi va anklavdagi harbiy harakatlarning kelgusi taqdiri bo‘yicha muhim strategik bayonot bilan chiqdi. Hukumat rahbari Isroil armiyasi (SAXAL) ayni paytda hududning katta qismini to‘liq nazorat ostiga olganini hamda egallangan chiziqlardan hech qachon chekinmasligini qat’iy ta’kidladi.

Ushbu ochiq bayonot xalqaro hamjamiyat tomonidan kutilayotgan o‘t ochishni to‘xtatish va qo‘shinlarni olib chiqish bo‘yicha muzokaralar istiqbolini yanada mavhum holatga keltirib qo‘ydi.

«Bu yakuniy ko‘rsatkich emas»: Bosh vazirning asosiy bayonotlari

G‘azo sektoridagi isroillik harbiylar pozitsiyalarini ko‘zdan kechirgan Netanyaxu amaliyotlar ko‘lami va erishilgan natijalar bo‘yicha raqamlarni ochiqladi:

  • Hududning 60 foizi: «Isroil hozir G‘azo sektorining 60 foizini to‘liq nazorat qilmoqda va bu yakuniy ko‘rsatkich emas», — deya ta’kidladi Bosh vazir kuchlar nazorat hududini yanada kengaytirishi mumkinligiga shama qilib;

  • Kundalik nishonlar: Harbiy bo‘linmalar mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgan terrorchi guruhlarni har kuni yo‘q qilish bo‘yicha rejali harakatlarni davom ettirayotgani aytildi;

  • Chekinishning mutlaq inkori: Isroil kuchlari egallangan strategik pozitsiyalar va xavfsizlik yo‘laklaridan hech qanday sharoitda ortga chekinmasligi va nazoratni qo‘ldan boy bermasligi rasman ma’lum qilindi.

Muzokaralar istiqboli va uzoq muddatli harbiy ishtirok

Netanyaxuning G‘azoni tark etmaslik haqidagi pozitsiyasi Isroilning anklav ustidan uzoq muddatli xavfsizlik nazoratini saqlab qolish niyatida ekanini yaqqol ko‘rsatmoqda:

  • Harbiy bufer hududlar: Ekspertlar fikricha, nazorat qilinayotgan 60 foizlik maydon strategik yo‘laklar, chegara oldi bufer zonalari hamda muhim transport arteriyalarini o‘z ichiga oladi;

  • Diplomatik ziddiyat: Xalqaro vositachilar — AQSH, Misr va Qatar tomonidan ilgari surilayotgan uzoq muddatli sulh rejasi Isroil qo‘shinlarini bosqichma-bosqich sektordan olib chiqishni nazarda tutar edi. Netanyaxuning keskin ritorikasi esa Tel-Avivning harbiy bosimni susaytirish niyati yo‘qligidan darak bermoqda.

G‘azodagi vaziyat bo‘yicha bildirilgan ushbu qat’iy pozitsiya mintaqada yangi siyosiy keskinlik to‘lqinini boshlab berishi va muzokaralar jarayonini yanada boshiberk ko‘chaga olib kirishi kutilmoqda.

Sizningcha, Isroilning G‘azo sektorini tark etmaslik va nazoratni saqlab qolish qarori uzoq muddatli barqarorlikka olib keladimi yoki Yaqin Sharqda yangi va yanada shiddatli qurolli to‘qnashuvlar o‘chog‘ini paydo qiladimi? Fikr va xulosalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildi«Osmonni yopish» tahdidiga javob tayyor: Zelenskiyning bayonotlariga munosabat bildirildiBugun, 07:34Nepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaNepaldagi suv toshqini qurbonlari 1 114 nafarga yetdi — 4 ming kishi qidirilmoqdaBugun, 06:38Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiTailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladiBugun, 06:15Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Kecha, 21:34Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiKecha, 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi