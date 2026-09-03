Netanyaxu G‘azoga tashrif buyurib, hududning 60 foizi egallanganini e’lon qildi
Yaqin Sharqdagi qaltis vaziyat fonida Isroil Bosh vaziri Binyamin Netanyaxu G‘azo sektoriga shaxsan tashrif buyurdi va anklavdagi harbiy harakatlarning kelgusi taqdiri bo‘yicha muhim strategik bayonot bilan chiqdi. Hukumat rahbari Isroil armiyasi (SAXAL) ayni paytda hududning katta qismini to‘liq nazorat ostiga olganini hamda egallangan chiziqlardan hech qachon chekinmasligini qat’iy ta’kidladi.
Ushbu ochiq bayonot xalqaro hamjamiyat tomonidan kutilayotgan o‘t ochishni to‘xtatish va qo‘shinlarni olib chiqish bo‘yicha muzokaralar istiqbolini yanada mavhum holatga keltirib qo‘ydi.
«Bu yakuniy ko‘rsatkich emas»: Bosh vazirning asosiy bayonotlari
G‘azo sektoridagi isroillik harbiylar pozitsiyalarini ko‘zdan kechirgan Netanyaxu amaliyotlar ko‘lami va erishilgan natijalar bo‘yicha raqamlarni ochiqladi:
Hududning 60 foizi: «Isroil hozir G‘azo sektorining 60 foizini to‘liq nazorat qilmoqda va bu yakuniy ko‘rsatkich emas», — deya ta’kidladi Bosh vazir kuchlar nazorat hududini yanada kengaytirishi mumkinligiga shama qilib;
Kundalik nishonlar: Harbiy bo‘linmalar mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgan terrorchi guruhlarni har kuni yo‘q qilish bo‘yicha rejali harakatlarni davom ettirayotgani aytildi;
Chekinishning mutlaq inkori: Isroil kuchlari egallangan strategik pozitsiyalar va xavfsizlik yo‘laklaridan hech qanday sharoitda ortga chekinmasligi va nazoratni qo‘ldan boy bermasligi rasman ma’lum qilindi.
Muzokaralar istiqboli va uzoq muddatli harbiy ishtirok
Netanyaxuning G‘azoni tark etmaslik haqidagi pozitsiyasi Isroilning anklav ustidan uzoq muddatli xavfsizlik nazoratini saqlab qolish niyatida ekanini yaqqol ko‘rsatmoqda:
Harbiy bufer hududlar: Ekspertlar fikricha, nazorat qilinayotgan 60 foizlik maydon strategik yo‘laklar, chegara oldi bufer zonalari hamda muhim transport arteriyalarini o‘z ichiga oladi;
Diplomatik ziddiyat: Xalqaro vositachilar — AQSH, Misr va Qatar tomonidan ilgari surilayotgan uzoq muddatli sulh rejasi Isroil qo‘shinlarini bosqichma-bosqich sektordan olib chiqishni nazarda tutar edi. Netanyaxuning keskin ritorikasi esa Tel-Avivning harbiy bosimni susaytirish niyati yo‘qligidan darak bermoqda.
G‘azodagi vaziyat bo‘yicha bildirilgan ushbu qat’iy pozitsiya mintaqada yangi siyosiy keskinlik to‘lqinini boshlab berishi va muzokaralar jarayonini yanada boshiberk ko‘chaga olib kirishi kutilmoqda.
Sizningcha, Isroilning G‘azo sektorini tark etmaslik va nazoratni saqlab qolish qarori uzoq muddatli barqarorlikka olib keladimi yoki Yaqin Sharqda yangi va yanada shiddatli qurolli to‘qnashuvlar o‘chog‘ini paydo qiladimi? Fikr va xulosalaringizni izohlarda qoldiring!
…