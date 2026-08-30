Mamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladi
Muzlik davrining afsonaviy giganti — junli mamontlar kelajakda yana paydo bo‘lishi mumkinmi?
AQSHning Colossal Biosciences kompaniyasi qadimgi mamontlar DNKsini o‘rganib, ularga xos muhim xususiyatlarni zamonaviy fil genomi bilan birlashtirish ustida ishlamoqda. Asosiy maqsad — sovuqqa chidamli, qalin junli va mamontga o‘xshash belgilarga ega hayvon yaratish.
Buning uchun olimlar genlarni tahrirlash texnologiyalaridan, jumladan CRISPR usulidan foydalanmoqda. Mamontning eng muhim xususiyatlari — sovuq iqlimga moslashuvi, juni va organizmdagi yog‘ qatlami bilan bog‘liq genlar tadqiq qilinmoqda.
Biroq mutaxassislar oldida hali juda murakkab vazifalar turibdi. Shu sababli, hozircha 2027 yilda haqiqiy mamont paydo bo‘lishi haqida aniq gapirish mumkin emas.
Kompaniya hozirgi maqsadi sifatida mamontga o‘xshash ilk hayvonning tug‘ilishini 2028 yil oxiriga mo‘ljallamoqda. Ammo bu rejalar ilmiy sinovlar natijasiga qarab o‘zgarishi ham mumkin.
Shunday qilib, muzlik davri gigantlari hali qaytgani yo‘q. Ammo genetika sohasidagi tajribalar muvaffaqiyatli yakunlansa, insoniyat kelajakda mamontga o‘xshash hayvonni yana ko‘rishi mu
…