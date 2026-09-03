Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi

·5·Dunyo
Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi

Tailandga sayohat qilishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun muhim o‘zgarish. 2026 yil 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari uchun amaldagi 60 kunlik vizasiz rejim bekor qilinadi.

Shu sanadan boshlab Tailandga turistik maqsadda bormoqchi bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirishi kerak bo‘ladi. Shuningdek, hozirgi Visa on Arrival — mamlakatga yetib borgandan keyin viza olish imkoniyati ham bekor qilinadi. Bu ma’lumotni Uzbekistan Airways ham yo‘lovchilar uchun rasmiy e’lon qilgan.

O‘zbekistonliklar uchun nima o‘zgaradi?

Amaldagi tartibga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari Tailandda 60 kungacha vizasiz qolishi mumkin edi.

Biroq 15 sentyabrdan bu imkoniyat tugaydi.

Tartib

14 sentyabrgacha

15 sentyabrdan

Turistik safar

60 kungacha vizasiz

Viza talab etiladi

Visa on Arrival

Amal qilgan

Bekor qilinadi

Vizani rasmiylashtirish

Talab etilmagan

Oldindan olinadi

Tailand hukumati 60 kunlik vizasiz rejimdan foydalanib kelgan 93 ta davlat va hudud uchun ushbu tartibni bekor qilish bo‘yicha qaror qabul qilgan. Yangi tizimda ayrim davlatlar uchun 30 kunlik, uchta davlat uchun esa 15 kunlik vizasiz rejim belgilanadi.

Tailandga qachongacha vizasiz borish mumkin?

O‘zbekiston fuqarolari uchun amaldagi 60 kunlik vizasiz tartib 2026 yil 14 sentyabr kuni ham amal qiladi.

15 sentyabrdan esa yangi talablar kuchga kiradi.

Bu yerda safar sanasiga e’tibor berish ayniqsa muhim.

Masalan, Toshkentdan 14 sentyabrda uchib, Bangkokka 15 sentyabrda yetib boriladigan reys yo‘lovchilari yangi viza talablariga tushadi.

Uzbekistan Airways aynan HY531 reysi yo‘lovchilariga alohida e’tibor qaratishni so‘ragan: samolyot 14 sentyabrda Toshkentdan uchadi, ammo Bangkokka 15 sentyabrda yetib boradi. Shu sababli ular yangi tartib bo‘yicha viza talablariga rioya qilishi kerak.

Vizani qayerdan olish mumkin?

Tailandga turistik safarni rejalashtirayotgan O‘zbekiston fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirishi kerak.

Arizani Tailandning rasmiy elektron viza tizimi orqali topshirish imkoniyati mavjud.

Shuning uchun 15 sentyabrdan keyin Tailandga chipta olayotganlar safardan avval viza talablarini tekshirib, hujjatlarni oldindan tayyorlab qo‘yishi kerak.

Nega Tailand qoidalarni o‘zgartirdi?

Tailand hukumati vizasiz rejimni qayta ko‘rib chiqishda bir nechta omilni hisobga olgan.

Jumladan:

  • milliy xavfsizlik;

  • turizm va iqtisodiy manfaatlar;

  • davlatlar o‘rtasidagi o‘zarolik;

  • turli vizasiz imtiyozlarning bir-biriga mos kelishi;

  • elektron viza tizimidan foydalanish imkoniyatlari.

Bu qaror 2026 yil 19 may kuni Tailand Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma’qullangan edi. Keyin tegishli hujjatlar rasmiy tartibda e’lon qilindi va o‘zgarishlar 15 sentyabrdan kuchga kirishi belgilandi.

Tailandga boradigan o‘zbekistonliklar uchun asosiy xulosa

14 sentyabrgacha — 60 kungacha vizasiz.

15 sentyabrdan — turistik safar uchun vizani oldindan rasmiylashtirish kerak.

Shuningdek, Visa on Arrival ham bekor qilinadi. Shu bois Tailandga safar rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar yangi qoidalarni hisobga olmasdan aviachipta xarid qilsa, aeroportda muammoga duch kelishi mumkin.

Ya’ni Tailandga sayohat qilish imkoniyati yopilmaydi — faqat O‘zbekiston fuqarolari uchun safardan oldin viza olish talabi paydo bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiHindistondagi sirli restoran: mijozlar qabrlar orasida ovqatlanadiKecha, 22:24«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?«Rossiya quvg‘indiga aylanmadi»: G‘arbning Moskvani diplomatik yakkalash rejasi nega barbod bo‘ldi?Kecha, 21:34Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiGermaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildiKecha, 21:01Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiXitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiKecha, 20:49Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Kecha, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiKecha, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi