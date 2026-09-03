Tailand O‘zbekiston fuqarolari uchun vizasiz rejimni bekor qiladi
Tailandga sayohat qilishni rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar uchun muhim o‘zgarish. 2026 yil 15 sentyabrdan O‘zbekiston fuqarolari uchun amaldagi 60 kunlik vizasiz rejim bekor qilinadi.
Shu sanadan boshlab Tailandga turistik maqsadda bormoqchi bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirishi kerak bo‘ladi. Shuningdek, hozirgi Visa on Arrival — mamlakatga yetib borgandan keyin viza olish imkoniyati ham bekor qilinadi. Bu ma’lumotni Uzbekistan Airways ham yo‘lovchilar uchun rasmiy e’lon qilgan.
O‘zbekistonliklar uchun nima o‘zgaradi?
Amaldagi tartibga ko‘ra, O‘zbekiston fuqarolari Tailandda 60 kungacha vizasiz qolishi mumkin edi.
Biroq 15 sentyabrdan bu imkoniyat tugaydi.
Tartib
14 sentyabrgacha
15 sentyabrdan
Turistik safar
60 kungacha vizasiz
Viza talab etiladi
Visa on Arrival
Amal qilgan
Bekor qilinadi
Vizani rasmiylashtirish
Talab etilmagan
Oldindan olinadi
Tailand hukumati 60 kunlik vizasiz rejimdan foydalanib kelgan 93 ta davlat va hudud uchun ushbu tartibni bekor qilish bo‘yicha qaror qabul qilgan. Yangi tizimda ayrim davlatlar uchun 30 kunlik, uchta davlat uchun esa 15 kunlik vizasiz rejim belgilanadi.
Tailandga qachongacha vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston fuqarolari uchun amaldagi 60 kunlik vizasiz tartib 2026 yil 14 sentyabr kuni ham amal qiladi.
15 sentyabrdan esa yangi talablar kuchga kiradi.
Bu yerda safar sanasiga e’tibor berish ayniqsa muhim.
Masalan, Toshkentdan 14 sentyabrda uchib, Bangkokka 15 sentyabrda yetib boriladigan reys yo‘lovchilari yangi viza talablariga tushadi.
Uzbekistan Airways aynan HY531 reysi yo‘lovchilariga alohida e’tibor qaratishni so‘ragan: samolyot 14 sentyabrda Toshkentdan uchadi, ammo Bangkokka 15 sentyabrda yetib boradi. Shu sababli ular yangi tartib bo‘yicha viza talablariga rioya qilishi kerak.
Vizani qayerdan olish mumkin?
Tailandga turistik safarni rejalashtirayotgan O‘zbekiston fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirishi kerak.
Arizani Tailandning rasmiy elektron viza tizimi orqali topshirish imkoniyati mavjud.
Shuning uchun 15 sentyabrdan keyin Tailandga chipta olayotganlar safardan avval viza talablarini tekshirib, hujjatlarni oldindan tayyorlab qo‘yishi kerak.
Nega Tailand qoidalarni o‘zgartirdi?
Tailand hukumati vizasiz rejimni qayta ko‘rib chiqishda bir nechta omilni hisobga olgan.
Jumladan:
milliy xavfsizlik;
turizm va iqtisodiy manfaatlar;
davlatlar o‘rtasidagi o‘zarolik;
turli vizasiz imtiyozlarning bir-biriga mos kelishi;
elektron viza tizimidan foydalanish imkoniyatlari.
Bu qaror 2026 yil 19 may kuni Tailand Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma’qullangan edi. Keyin tegishli hujjatlar rasmiy tartibda e’lon qilindi va o‘zgarishlar 15 sentyabrdan kuchga kirishi belgilandi.
Tailandga boradigan o‘zbekistonliklar uchun asosiy xulosa
14 sentyabrgacha — 60 kungacha vizasiz.
15 sentyabrdan — turistik safar uchun vizani oldindan rasmiylashtirish kerak.
Shuningdek, Visa on Arrival ham bekor qilinadi. Shu bois Tailandga safar rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklar yangi qoidalarni hisobga olmasdan aviachipta xarid qilsa, aeroportda muammoga duch kelishi mumkin.
Ya’ni Tailandga sayohat qilish imkoniyati yopilmaydi — faqat O‘zbekiston fuqarolari uchun safardan oldin viza olish talabi paydo bo‘ladi.
…