Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchun

·37·Jamiyat
Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchun

Bola tarbiyasi — bu faqatgina ta’qiqlar, kundalik topshiriqlar yoki tanbehlardan iborat emas. Bola psixologiyasi bo‘yicha mutaxassislarning ta’kidlashicha, ota-onaning og‘zidan chiqqan har bir kalima farzandning kelajakdagi o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchi, ruhiy barqarorligi va jamiyatda tutgan o‘rnini belgilab beruvchi poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Oilada mehr va e’tibor to‘liq berilgandagina bola hayotning turli sinovlariga qarshi kuchli ichki immunitetga ega mustaqil shaxs sifatida ulg‘ayadi.

Quyida bolaning ko‘ngliga yo‘l topuvchi, uning ruhiy olamini boyituvchi va oiladagi muhabbat rishtalarini mustahkamlovchi 10 ta muhim ibora jamlandi.

Mehr, ishonch va mustaqillik: 10 ta sehrli kalima

1. «Seni yaxshi ko‘raman» Bu shunchaki muhabbat izhori emas, balki bolaga shartsiz qabul qilinish hissini beradi. Bola o‘zining baholari, yutuqlari yoki xulq-atvoridan qat’i nazar, o‘z oilasi uchun doimo qadrli ekanini bilishi kerak.

2. «Sen yaxshisan» Bolalar o‘zlari haqidagi tasavvurni kattalarning bahosi asosida shakllantiradi. «Sen yomonsan» deb emas, xato qilganda uning harakatini tanqid qilib, shaxsini esa yaxshilikka yo‘naltirish uning vijdonli va ijobiy inson bo‘lib o‘sishiga yordam beradi.

3. «Kel, bag‘rimga bosay» Jismoniy mehr — quchoqlash, erkalash bolaning asab tizimini tinchlantiradi, xavfsizlik hissini uyg‘otadi va stress gormonlarini kamaytiradi. Kuniga kamida bir necha bor bag‘ringizga bosish bolani ruhiy zarbalardan asraydi.

4. «Nima qilishni xohlarding?» Ushbu savol bolada tanlov erkinligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. U o‘z xohishlari muhim ekanini his qilib, kelajakda muhim qarorlarni ikkilanmay qabul qilishga o‘rganadi.

5. «Ko‘rsatgan natijangdan xursandman, bundan ham yaxshi bo‘lishini kutaman» Bu ibora mehnat va harakatni qadrlashni o‘rgatadi. Bola erishilgan natija ota-ona tomonidan e’tirof etilganini ko‘rib quvonadi, shu bilan birga olg‘a intilish va yangi cho‘qqilarni zabt etish uchun ruhiy kuch oladi.

6. «Senga ishonaman» Ota-onaning ishonchi — bola uchun eng katta qanot. Hayotda qiyinchiliklarga duch kelganda yoki yangi ishni boshlaganda aynan shu so‘zlar unga ichki dadillik va mas’uliyat bag‘ishlaydi.

7. «Sen ajoyibsan» Bolaning betakror fazilatlari, individualligi va iste’dodini e’tirof etish uni o‘z qobiliyatlarini kashf etishga va o‘ziga bo‘lgan sog‘lom hurmatni oshirishga undaydi.

8. «Sening fikringni hurmat qilaman» Farzandingizning yoshidan qat’i nazar, uning qarashlari va tushunchalarini tinglash uni oilada to‘laqonli shaxs sifatida his qilishiga imkon yaratadi. Bu kelajakda o‘z pozitsiyasini dadil himoya qila oladigan shaxslarni tarbiyalaydi.

9. «Sen men uchun Allohimdan qadrli ne’matsan» Bola o‘z hayoti ota-onasi uchun naqadar ulkan baxt va tuhfa ekanini anglab yetsa, unda chuqur shukronalik, ma’naviy mas’uliyat va oilaviy qadriyatlarga sadoqat shakllanadi.

10. «Mashg‘ul bo‘lgan barcha narsalaringni menga hikoya qilib ber» Kundalik voqealar, o‘rtoqlari bilan munosabati va xayollarini tinglash orqali siz bola bilan mustahkam do‘stona ko‘prik qurasiz. U o‘ziga nisbatan samimiy qiziqishni his qilsa, hech qachon o‘z sirlari va muammolarini begonalardan izlamaydi.

So‘zning qudrati: Mutaxassislar xulosasi

Psixologlarning xulosa qilishicha, oilasida muntazam ravishda rag‘bat va iliq mehr ko‘rgan bolalar maktabda yaxshiroq o‘zlashtiradi, tengdoshlari bilan kamroq mojarolarga boradi va katta hayotda muvaffaqiyatli karyera qurishga moyil bo‘ladi. So‘zlar — inson ruhiyatiga urug‘ kabi qadaladi va ular yillar o‘tib o‘z mevasini beradi.

Siz farzandingizga ushbu mehrli kalimalarni oxirgi marta qachon aytdingiz? Sizningcha, bolaning to‘g‘ri tarbiya topishida qaysi ibora eng katta kuchga ega? O‘z tajribangiz va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)«Seoul Mun»da kutilmagan «sovuq dush»: fontan ovqatlanayotgan mijozlarni suvga bo‘ktirdi (video)Bugun, 06:50Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiTilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindiBugun, 06:24Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiKecha, 19:12Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiKecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi